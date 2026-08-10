L'accès principal de cette station de la ligne bleue à Montréal va fermer pendant 18 mois

Va falloir changer ton itinéraire. 😲

Station Fabre à Montréal.

La station Fabre sur la ligne bleue de Montréal subira de gros travaux pendant 18 mois.

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Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu prends le métro à la station Fabre sur la ligne bleue, prépare-toi à changer tes habitudes pour un bon bout de temps. D'importants travaux débutent ce 10 août 2026 et ceux-ci risquent de chambouler les déplacements dans le secteur pour les 18 prochains mois.

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Le projet consiste à refaire la dalle structurale et à reconstruire les escaliers fixes de l'édicule principal de la station, celui situé à l'intersection de la rue Jean-Talon et de l'avenue Papineau. « Afin de permettre la mise en place du chantier requis pour ces travaux majeurs, l'édicule principal de la station sera fermé temporairement », mentionne la Société de transport de Montréal (STM).

Phase 1 : ça commence cette semaine

La phase 1 des travaux pr\u00e9vus \u00e0 la station Fabre \u00e0 Montr\u00e9al. La phase 1 des travaux prévus à la station Fabre à Montréal débute ce 10 août 2026. STM

La première étape des travaux débute graduellement dès la semaine du 10 août 2026, pour environ quatre semaines. Durant cette période :

  • La porte nord de l'édicule principal sera fermée
  • Les arrêts de la ligne d'autobus 45 Papineau seront relocalisés au sud de l'intersection avec Jean-Talon
  • Une voie de circulation sera retranchée dans chaque direction sur l'avenue Papineau, entre les rues Everett et Jean-Talon
  • Un passage piétonnier sera aménagé du côté est de la zone de chantier, sur l'avenue Papineau

Phase 2 : la grosse affaire, dès septembre

La phase 2 des travaux pr\u00e9vus \u00e0 la station Fabre \u00e0 Montr\u00e9al. La phase 2 des travaux prévus à la station Fabre à Montréal engendrera la fermeture complète d'un édicule. STM

À partir de septembre 2026, et pour environ 18 mois, l'accès principal (accès A) de la station Fabre fermera complètement. La station va rester ouverte, tu vas juste devoir passer par l'accès B, au coin de Jean-Talon et Fabre.

Les arrêts de la ligne 45 sud, sur Papineau, resteront déplacés durant cette phase, et un arrêt de la ligne 93 sera aussi relocalisé sur la rue Jean-Talon. Le service de bus, lui, va être maintenu au complet.

Pourquoi c'est si long?

La STM en profite pour coordonner ces travaux avec la construction d'un nouveau poste de redressement électrique dans le secteur, un projet lié au prolongement de la ligne bleue vers l'est. Deux chantiers, une seule période de dérangement.

Les personnes qui résident dans le coin ne sont pas oubliées non plus : un comité de bon voisinage va être formé dans les prochaines semaines pour permettre aux gens du quartier de suivre l'évolution du chantier et de faire entendre leurs préoccupations. Si ça t'intéresse, tu peux poser ta candidature via un formulaire en ligne.

Les travaux, financés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, doivent se terminer à l'hiver 2028.


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  • Ariane Fortin

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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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