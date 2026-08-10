L'accès principal de cette station de la ligne bleue à Montréal va fermer pendant 18 mois
Va falloir changer ton itinéraire. 😲
Si tu prends le métro à la station Fabre sur la ligne bleue, prépare-toi à changer tes habitudes pour un bon bout de temps. D'importants travaux débutent ce 10 août 2026 et ceux-ci risquent de chambouler les déplacements dans le secteur pour les 18 prochains mois.
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Le projet consiste à refaire la dalle structurale et à reconstruire les escaliers fixes de l'édicule principal de la station, celui situé à l'intersection de la rue Jean-Talon et de l'avenue Papineau. « Afin de permettre la mise en place du chantier requis pour ces travaux majeurs, l'édicule principal de la station sera fermé temporairement », mentionne la Société de transport de Montréal (STM).
Phase 1 : ça commence cette semaine
La phase 1 des travaux prévus à la station Fabre à Montréal débute ce 10 août 2026. STM
La première étape des travaux débute graduellement dès la semaine du 10 août 2026, pour environ quatre semaines. Durant cette période :
- La porte nord de l'édicule principal sera fermée
- Les arrêts de la ligne d'autobus 45 Papineau seront relocalisés au sud de l'intersection avec Jean-Talon
- Une voie de circulation sera retranchée dans chaque direction sur l'avenue Papineau, entre les rues Everett et Jean-Talon
- Un passage piétonnier sera aménagé du côté est de la zone de chantier, sur l'avenue Papineau
Phase 2 : la grosse affaire, dès septembre
La phase 2 des travaux prévus à la station Fabre à Montréal engendrera la fermeture complète d'un édicule. STM
À partir de septembre 2026, et pour environ 18 mois, l'accès principal (accès A) de la station Fabre fermera complètement. La station va rester ouverte, tu vas juste devoir passer par l'accès B, au coin de Jean-Talon et Fabre.
Les arrêts de la ligne 45 sud, sur Papineau, resteront déplacés durant cette phase, et un arrêt de la ligne 93 sera aussi relocalisé sur la rue Jean-Talon. Le service de bus, lui, va être maintenu au complet.
Pourquoi c'est si long?
La STM en profite pour coordonner ces travaux avec la construction d'un nouveau poste de redressement électrique dans le secteur, un projet lié au prolongement de la ligne bleue vers l'est. Deux chantiers, une seule période de dérangement.
Les personnes qui résident dans le coin ne sont pas oubliées non plus : un comité de bon voisinage va être formé dans les prochaines semaines pour permettre aux gens du quartier de suivre l'évolution du chantier et de faire entendre leurs préoccupations. Si ça t'intéresse, tu peux poser ta candidature via un formulaire en ligne.
Les travaux, financés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, doivent se terminer à l'hiver 2028.
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