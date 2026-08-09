Ce complexe de condos à Montréal donne l'impression de vivre dans les tropiques à l'année
Se réveiller au son d'une chute d'eau et se lever pour poser les yeux sur des palmiers et des oiseaux exotiques toute l'année, c'est le rêve, non? Eh bien, certaines personnes de Montréal peuvent se vanter de vivre cette réalité, alors qu'un complexe de condos offre un paysage tiré des pubs de voyages dans le Sud.
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Il s'agit du Tropiques Nord, un immeuble de onze étages situé sur l'avenue Pierre-Dupuy, juste à côté de l'iconique Habitat 67.
De l'extérieur, rien de bien spécial. Mais chaque unité de l'immeuble donne sur un immense atrium intérieur de 32 000 pieds carrés, où poussent des plantes tropicales à l'année, peu importe la saison. Une chute d'eau, des palmiers matures et des oiseaux exotiques font partie du décor.
Question de pousser l'expérience « vacances » encore plus loin, l'immeuble comprend aussi une piscine intérieure aménagée comme un lagon, une piscine extérieure, un spa, un sauna, deux salles d'entraînement, ainsi que des terrains de tennis et de squash.
Si c'est la première fois que tu en entends parler, sache que ce projet immobilier n'a rien de récent : il a été développé en 1989 par Jean de Brabant, un promoteur montréalais qui avait auparavant transformé l'ancien magasin Dupuis Frères en immeuble de bureaux. Il y avait ajouté deux atriums paysagers et remarqué que les locataires se battaient littéralement pour les bureaux qui donnaient sur ces cours vertes plutôt que sur la rue.
Pour donner vie à l'atrium du Tropiques Nord, de Brabant a fait appel à Herbert Ramsaier, qui a été architecte paysagiste en chef pour Walt Disney Imagineering.
Actuellement, 118 unités du complexe sont sur le marché. Pour te donner une idée des prix, une unité de 2393 pieds carrés au 2e étage est notamment affichée à 1 595 000 $ sur Centris.
On y trouve deux chambres, deux salles de bain complètes, une salle d'eau, un espace de stationnement privé et une cuisine entièrement rénovée, tout comme des fenêtres du sol au plafond, une terrasse intérieure donnant sur l'atrium et une terrasse sur le toit.
Un autre logement, situé au 7e étage, est affiché à 1 149 000 $ pour 1919 pieds carrés répartis en deux ailes : une pour les aires de vie, une pour les chambres. Cave à vin privée, navette gratuite vers le centre-ville, accès aux deux piscines, aux terrains de tennis et de squash, en plus d'une terrasse donnant directement sur les chutes de l'atrium.
Est-ce que ça en vaut le coût? Ça dépend surtout de combien l'hiver québécois te pèse chaque année. Pour la bonne personne (mais surtout selon les capacités du portefeuille), se réveiller devant des palmiers plutôt que des bancs de neige, ça n'a probablement pas de prix.
* Ceci est une adaptation de l'article « Montreal has a tropical condo complex that feels like living inside a jungle year-round », qui a été publié à l'origine par Al Sciola sur MTL Blog.
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