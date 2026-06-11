Voici ce que tu peux louer comme appart à moins de 1 550 $ près du métro à Montréal en juin
Et ce ne sont pas que des 3 1/2!
La saison des déménagements s'amorce lentement, mais sûrement, au Québec, et plusieurs personnes sont peut-être encore à la recherche d'un appartement à louer à Montréal près d'un métro pour être à proximité de tout. On a fouillé les petites annonces de Rentals.ca pour te dénicher des options à moins de 1 700 $ par mois.
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Eh oui, il est encore possible de trouver un logement abordable à quelques pas du transport en commun et de nombreuses commodités.
Sachant que le loyer moyen d'un 3 1/2 à Montréal s'élevait à environ 1 700 $, selon les données de mai 2026 de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, on a décidé d'établir ce montant comme budget maximal.
Pour 1 700 $ par mois, les options sont tout de même nombreuses, et il n'y a pas que des 3 1/2. Plus tu te rapproches des quartiers centraux, plus les loyers grimpent, mais il est encore possible de tomber sur de belles trouvailles.
Voici ce qu'on a trouvé comme appartements situés près d'un métro à Montréal pour un loyer maximal de 1 700 $ par mois en juin 2026 :
4 1/2 à 1 550 $/mois — Rosemont-La Petite-Patrie
Le 6588, rue Marquette est situé tout près de deux stations de métro ainsi que du marché Jean-Talon et de la plaza Saint-Hubert.
Prix : 1 550 $/mois
Adresse : 6588, rue Marquette, Montréal, QC
Distance à pieds du métro : 15 minutes (Beaubien, ligne orange/Fabre, ligne bleue)
Description : Appartement de 1 000 pieds carrés au rez-de-chaussée d'un duplex. Les quatre électroménagers sont inclus ainsi que l'eau chaude. Le tout est situé à une petite marche du marché Jean-Talon, de la plaza Saint-Hubert et du parc Marquette.
5 1/2 à 1 350 $/mois — Villeray
Cet appartement à louer dans Villeray est parfait pour une petite famille qui ne veut pas se piler sur les pieds.
Prix : 1 350 $/mois
Adresse : 7383, avenue De Lorimier, Montréal, QC
Distance à pieds du métro : 5 minutes (Fabre, ligne orange/Fabre, ligne bleue)
Appartement de trois chambres fermées entièrement rénové, situé à seulement cinq minutes de marche du métro Fabre sur la ligne bleue. L’unité offre une thermopompe pour le chauffage et la climatisation, deux balcons ainsi qu’un espace de rangement au sous-sol.
1 chambre à 1 100 $/mois — Le Plateau-Mont-Royal
Un appart à 1 100 $/mois est disponible sur Le Plateau-Mont-Royal, à Montréal.
Prix : 1 100 $/mois
Adresse : 4489, avenue Henri-Julien, Montréal, QC
Distance à pieds du métro : 4 minutes (Mont-Royal, ligne orange)
Description : situé en plein cœur du Plateau et à un jet de pierre de la ligne orange, cet appartement est idéal pour une personne qui recherche le strict minimum. L'eau chaude est incluse dans le loyer, ainsi que la cuisinière, le réfrigérateur et l'ensemble laveuse-sécheuse.
4 1/2 à 1 395 $/mois — Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
L'appartement du 4970, ch. Queen Mary est grand et lumineux, en plus de compter sur une cuisine rénovée.
Prix : 1 395 $/mois
Adresse : 4970, ch. Queen Mary, Montréal, QC
Distance à pieds du métro : 2 minutes (Snowdon, lignes bleue et orange)
Description : Bien qu'il y a peu d'images de disponibles, l'annonce indique qu'il s'agit d'un 4 1/2 lumineux avec de grandes chambres et une cuisine rénovée. L'eau chaude est incluse dans le bail et se trouve pratiquement en face du métro, idéal pour les personnes qui étudient, par exemple, à l'Université de Montréal, à quelques stations de ta chambre à coucher.
4 1/2 à 1 200 $/mois — Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Pour les fans de magasinage, le 6200, boul. Décarie n'est pas très loin du Royalmount.
Prix : 1 200 $/mois
Adresse : 6200, boul. Décarie, Montréal, QC
Distance à pieds du métro : 10 minutes (Plamondon, ligne orange)
Description : Appartement de deux grandes chambres lumineuses situé dans un immeuble construit en 1955, à proximité du métro Plamondon. L'eau chaude incluse et les incalculables visites au Royalmount aussi, puisque le centre d'achats de luxe n'est pas très loin. Si tu as des animaux, sache qu'ils sont acceptés.