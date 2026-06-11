Voici ce que tu peux louer comme appart à moins de 1 550 $ près du métro à Montréal en juin

Et ce ne sont pas que des 3 1/2!

Le logo du métro de Montréal. Droite : une cuisine.

On a déniché plusieurs appartements à louer à moins de 1 550 $ près du métro à Montréal en juin 2026.

Narcity Québec, Rentals.ca
Éditeur Junior, Nouvelles

La saison des déménagements s'amorce lentement, mais sûrement, au Québec, et plusieurs personnes sont peut-être encore à la recherche d'un appartement à louer à Montréal près d'un métro pour être à proximité de tout. On a fouillé les petites annonces de Rentals.ca pour te dénicher des options à moins de 1 700 $ par mois.

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Eh oui, il est encore possible de trouver un logement abordable à quelques pas du transport en commun et de nombreuses commodités.

Sachant que le loyer moyen d'un 3 1/2 à Montréal s'élevait à environ 1 700 $, selon les données de mai 2026 de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, on a décidé d'établir ce montant comme budget maximal.

Pour 1 700 $ par mois, les options sont tout de même nombreuses, et il n'y a pas que des 3 1/2. Plus tu te rapproches des quartiers centraux, plus les loyers grimpent, mais il est encore possible de tomber sur de belles trouvailles.

Voici ce qu'on a trouvé comme appartements situés près d'un métro à Montréal pour un loyer maximal de 1 700 $ par mois en juin 2026 :

4 1/2 à 1 550 $/mois — Rosemont-La Petite-Patrie

Une chambre \u00e0 coucher. Droite : une cuisine.

Le 6588, rue Marquette est situé tout près de deux stations de métro ainsi que du marché Jean-Talon et de la plaza Saint-Hubert.

Rentals.ca

Prix : 1 550 $/mois

Adresse : 6588, rue Marquette, Montréal, QC

Distance à pieds du métro : 15 minutes (Beaubien, ligne orange/Fabre, ligne bleue)

Description : Appartement de 1 000 pieds carrés au rez-de-chaussée d'un duplex. Les quatre électroménagers sont inclus ainsi que l'eau chaude. Le tout est situé à une petite marche du marché Jean-Talon, de la plaza Saint-Hubert et du parc Marquette.

C'est ici pour voir l'annonce complète

5 1/2 à 1 350 $/mois — Villeray

Une salle de bain. Droite : un salon et une cuisine.

Cet appartement à louer dans Villeray est parfait pour une petite famille qui ne veut pas se piler sur les pieds.

Rentals.ca

Prix : 1 350 $/mois

Adresse : 7383, avenue De Lorimier, Montréal, QC

Distance à pieds du métro : 5 minutes (Fabre, ligne orange/Fabre, ligne bleue)

Appartement de trois chambres fermées entièrement rénové, situé à seulement cinq minutes de marche du métro Fabre sur la ligne bleue. L’unité offre une thermopompe pour le chauffage et la climatisation, deux balcons ainsi qu’un espace de rangement au sous-sol.

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1 chambre à 1 100 $/mois — Le Plateau-Mont-Royal

Une cuisine. Droite : une cuisine.

Un appart à 1 100 $/mois est disponible sur Le Plateau-Mont-Royal, à Montréal.

Rentals.ca

Prix : 1 100 $/mois

Adresse : 4489, avenue Henri-Julien, Montréal, QC

Distance à pieds du métro : 4 minutes (Mont-Royal, ligne orange)

Description : situé en plein cœur du Plateau et à un jet de pierre de la ligne orange, cet appartement est idéal pour une personne qui recherche le strict minimum. L'eau chaude est incluse dans le loyer, ainsi que la cuisinière, le réfrigérateur et l'ensemble laveuse-sécheuse.

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4 1/2 à 1 395 $/mois — Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Une salle de bain. Droite : une cuisine.

L'appartement du 4970, ch. Queen Mary est grand et lumineux, en plus de compter sur une cuisine rénovée.

Rentals.ca

Prix : 1 395 $/mois

Adresse : 4970, ch. Queen Mary, Montréal, QC

Distance à pieds du métro : 2 minutes (Snowdon, lignes bleue et orange)

Description : Bien qu'il y a peu d'images de disponibles, l'annonce indique qu'il s'agit d'un 4 1/2 lumineux avec de grandes chambres et une cuisine rénovée. L'eau chaude est incluse dans le bail et se trouve pratiquement en face du métro, idéal pour les personnes qui étudient, par exemple, à l'Université de Montréal, à quelques stations de ta chambre à coucher.

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4 1/2 à 1 200 $/mois — Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Une cuisine. Droite : une chambre \u00e0 coucher.

Pour les fans de magasinage, le 6200, boul. Décarie n'est pas très loin du Royalmount.

Rentals.ca

Prix : 1 200 $/mois

Adresse : 6200, boul. Décarie, Montréal, QC

Distance à pieds du métro : 10 minutes (Plamondon, ligne orange)

Description : Appartement de deux grandes chambres lumineuses situé dans un immeuble construit en 1955, à proximité du métro Plamondon. L'eau chaude incluse et les incalculables visites au Royalmount aussi, puisque le centre d'achats de luxe n'est pas très loin. Si tu as des animaux, sache qu'ils sont acceptés.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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