Élections Québec engage déjà pour cet automne et ça paie jusqu'à 26,81 $/h

Même la formation est payée! 🤑
Un membre du personnel d'Élections Québec.

Les élections provinciales sont prévues le 5 octobre prochain et Élections Québec recrute du personnel.

Élections Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

Les élections provinciales s'en viennent à grands pas. Le 5 octobre 2026, tu pourras voter pour le prochain gouvernement à l'Assemblée nationale. Le vote par anticipation, lui, se tiendra les 27 et 28 septembre. Dès le début septembre, Élections Québec aura besoin de milliers de personnes aux quatre coins de la province pour assurer le bon déroulement de ce grand rendez-vous démocratique.

À lire également : La STM engage des répartiteurs avec un sec. 5 et le salaire débute à 31,16 $/h

Si tu cherches à te faire un peu d'argent de poche cet automne, le recrutement est déjà commencé, en plus d'offrir des salaires avantageux. Plus de 50 000 personnes seront engagées à travers les 125 circonscriptions du Québec.

Pour être admissible, tu dois avoir 16 ans ou plus le jour du vote, avoir la citoyenneté canadienne, avoir ton domicile au Québec depuis au moins six mois et ne pas avoir perdu tes droits électoraux (par exemple à cause d'une manœuvre électorale frauduleuse ou d'une tutelle).

Pour les postes lors des jours de vote, ceux auxquels la majorité des gens postulent, les salaires varient entre 19,62 $ et 26,81 $/h selon le poste que tu occupes. Parmi les emplois disponibles, tu pourrais être agente réviseure ou agent réviseur, scrutatrice ou scrutateur chargé du dépouillement des votes, secrétaire de bureau de vote, ou encore préposé.e à l'information et au maintien de l'ordre (PRIMO), qui est le mieux payé de ce groupe à 26,81 $/h.

Il existe aussi un poste encore plus payant : celui d'assistante ou d'assistant, qui travaille au bureau de la directrice ou du directeur du scrutin pendant environ 40 jours pour s'occuper du recrutement, de la formation du personnel et de la logistique. Ce poste administratif offre jusqu'à 33,96 $/h.

Si cela t'intéresse et que tu désires t'impliquer, tu peux déposer ta candidature en remplissant le formulaire sur le site Internet d'Élections Québec.

À noter que toutes les formations nécessaires à l'emploi sont payées, à condition que tu exerces tes fonctions les jours prévus à ton horaire.

Emploi Élections Québec

Salaire : entre 19,62 $ et 33,96 $/h selon le poste
Employeur : Élections Québec

Pour postuler, c'est ici

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
élections 2026élection québecélectionsoffre d'emploiélections québec 2026emploi étudiantélections provinciales québec 2026élections provinciales
QuébecCanadaArgent
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Hydro-Québec embauche pour des emplois d'été un peu partout et paye jusqu'à 32,39 $/h

C'est déjà le temps de postuler pour la saison estivale!

Le salaire minimum au Québec augmente aujourd'hui : Voici où la province se classe au Canada

La hausse est enfin effective, mais la Belle Province n'est pas la plus généreuse. 💰

Le gouvernement du Québec embauche à Montréal avec un sec.5 et paye jusqu'à 67 716 $/an

Avec 20 jours de vacances (en plus des fériés) après un an!

Dollarama vend des copies de ce gobelet viral vendu chez Starbucks pour 90 % moins cher

Dépêche-toi, ça risque de disparaître rapidement des tablettes. 🔥👀

Ce produit de beauté très apprécié est 38 % moins cher chez Costco qu'au Walmart

Attention aux adeptes de maquillage et de « dupes »!

Cette petite ville est la destination parfaite pour un « road trip » d'automne au Québec

Les couleurs, la bouffe, le spa : cet endroit a tout pour toi. 🍂✨

La STM engage des répartiteurs avec un sec. 5 et le salaire débute à 31,16 $/h

Un emploi stable avec un bon salaire, ça te tente?

La mairesse de Montréal s'est fait saisir son véhicule pour une contravention impayée

Mairesse ou pas, personne n’est au-dessus de la loi. 😬

Cette ville surnommée « Venise de l'Ontario » à 6 h de Montréal a des airs de carte postale

Juste oui!

Piscine non conforme au Québec : Voici à partir de quand tu risques jusqu’à 700 $ d’amende

Ça revient cher, la saucette! 😏

Maxi, IGA, Metro, Costco : voici LA carte de crédit à avoir selon où tu fais ton épicerie

Ta carte de crédit pourrait te faire économiser plus que tu penses à l'épicerie. 💳

Zoo de Granby : Mise en garde contre ses macaques qui peuvent transmettre l’herpès

Si tu as visité le zoo récemment, c'est pour toi!

Voici les 4 pays les moins sûrs où voyager en 2026, selon un palmarès

Informe-toi avant de planifier ton prochain voyage! 😬