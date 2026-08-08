Élections Québec engage déjà pour cet automne et ça paie jusqu'à 26,81 $/h
Les élections provinciales s'en viennent à grands pas. Le 5 octobre 2026, tu pourras voter pour le prochain gouvernement à l'Assemblée nationale. Le vote par anticipation, lui, se tiendra les 27 et 28 septembre. Dès le début septembre, Élections Québec aura besoin de milliers de personnes aux quatre coins de la province pour assurer le bon déroulement de ce grand rendez-vous démocratique.
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Si tu cherches à te faire un peu d'argent de poche cet automne, le recrutement est déjà commencé, en plus d'offrir des salaires avantageux. Plus de 50 000 personnes seront engagées à travers les 125 circonscriptions du Québec.
Pour être admissible, tu dois avoir 16 ans ou plus le jour du vote, avoir la citoyenneté canadienne, avoir ton domicile au Québec depuis au moins six mois et ne pas avoir perdu tes droits électoraux (par exemple à cause d'une manœuvre électorale frauduleuse ou d'une tutelle).
Pour les postes lors des jours de vote, ceux auxquels la majorité des gens postulent, les salaires varient entre 19,62 $ et 26,81 $/h selon le poste que tu occupes. Parmi les emplois disponibles, tu pourrais être agente réviseure ou agent réviseur, scrutatrice ou scrutateur chargé du dépouillement des votes, secrétaire de bureau de vote, ou encore préposé.e à l'information et au maintien de l'ordre (PRIMO), qui est le mieux payé de ce groupe à 26,81 $/h.
Il existe aussi un poste encore plus payant : celui d'assistante ou d'assistant, qui travaille au bureau de la directrice ou du directeur du scrutin pendant environ 40 jours pour s'occuper du recrutement, de la formation du personnel et de la logistique. Ce poste administratif offre jusqu'à 33,96 $/h.
Si cela t'intéresse et que tu désires t'impliquer, tu peux déposer ta candidature en remplissant le formulaire sur le site Internet d'Élections Québec.
À noter que toutes les formations nécessaires à l'emploi sont payées, à condition que tu exerces tes fonctions les jours prévus à ton horaire.
Emploi Élections Québec
Salaire : entre 19,62 $ et 33,96 $/h selon le poste
Employeur : Élections Québec
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