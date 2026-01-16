La STM engage des répartiteurs avec un sec. 5 et le salaire débute à 30,40 $/h
Si tu es en recherche d’un nouvel emploi, sache que la Société de transport de Montréal recrute pour des postes permanents et temporaires au sein de sa Direction Sûreté et sécurité incendie, pour le rôle d'agent.e de répartition basé à la salle de contrôle du réseau. Aucune date limite de candidature n’est fixée au moment d'écrire ces lignes.
Les postes sont offerts selon des quarts de travail de huit ou douze heures, de jour, de soir et de nuit, conformément à la convention collective. Le salaire à l’embauche est de 30,40 $ de l’heure, passant à 31,56 $ après douze mois, jusqu’à atteindre 42,49 $ de l’heure après six ans, en plus d’une prime de 5 %. Les taux horaires pour 2025 restent à confirmer.
Les personnes embauchées auront pour mandat d’assurer la gestion et la priorisation des appels liés aux situations d’urgence, à la sécurité et aux opérations sur l’ensemble du réseau de la STM. En poste à la salle de contrôle du métro, elles évaluent les demandes reçues, soutiennent les appelant.e.s selon le contexte et répartissent les ressources sur le terrain en tenant compte de l’urgence, de la nature de l’intervention et de la localisation géographique. Le travail s’effectue en étroite collaboration avec les équipes internes, la direction et divers partenaires externes.
Au quotidien, le rôle consiste notamment à analyser et traiter les appels par ordre de priorité, à assurer une surveillance constante des communications radio, à transmettre des informations claires et pertinentes aux intervenant.e.s, à documenter les actions posées et à surveiller différents systèmes, dont les alarmes intrusion et incendie, les contrôles d’accès et les caméras de surveillance. Les personnes en poste contribuent aussi au traitement des demandes d’extraction vidéo et signalent toute anomalie liée aux systèmes informatiques utilisés.
Pour être admissible, il faut détenir un diplôme d’études secondaires, ou une formation collégiale ou universitaire pertinente, notamment en répartition d’appels d’urgence, sécurité, droit, criminologie ou domaines connexes. Une expérience minimale de trois ans en répartition d’appels liée aux services d’urgence ou à la sécurité est requise. La réussite d’une enquête de sécurité de niveau 1, effectuée par la Sûreté du Québec, est obligatoire en raison de la nature sensible des fonctions. La Société de transport de Montréal recherche des profils reconnus pour leur rigueur, leur autonomie, leur capacité à gérer le stress, leur sens de l’analyse et leur aisance en communication.
En plus de la rémunération, la Société de transport de Montréal offre des primes selon l’horaire, un régime de retraite à prestations déterminées, des conditions de vacances concurrentielles, des possibilités de développement professionnel et le transport collectif gratuit sur l’ensemble de son réseau et celui de ses partenaires.
