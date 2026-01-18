Air Canada embauche à Montréal et tu peux faire jusqu'à 33,63 $ $/heure sans diplôme
Prépare-toi à postuler! 💸
Le coût de la vie ne cesse d’augmenter, on comprend donc pourquoi tu veux un emploi bien payé, stable et qui offre de bons avantages. Justement, Air Canada est présentement en mode recrutement à Montréal, directement à l’aéroport, et plusieurs postes au sol sont ouverts.
En plus de travailler dans un environnement qui sort de l’ordinaire, au cœur des opérations aéroportuaires, ces emplois viennent avec des salaires intéressants, des primes selon les quarts de travail et une belle gamme d’avantages.
Voici deux postes actuellement disponibles à Dorval.
Agent.e de piste (Préposé.e d’escale) – Aéroport
Salaire :
- 23,36 $ de l’heure
- Prime de soir : 0,50 $/h entre 18 h et 23 h
- Prime de nuit : 1 $/h entre 23 h et 6 h
Lieu : Aéroport de Montréal (Dorval)
Pourquoi tu dois postuler : Bonne nouvelle, aucune expérience n’est nécessaire pour ce poste. Si tu cherches une façon d’entrer dans le monde de l’aviation, c’est une excellente occasion. Comme agent.e de piste, tu aideras au chargement et au déchargement des avions, à la gestion des bagages et aux différentes tâches sur l’aire de trafic, toujours en équipe.
C’est un emploi physique qui se fait autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, peu importe la météo. Les journées ne se ressemblent pas et le travail d’équipe est essentiel pour que tout roule rondement.
Pour être admissible, tu dois avoir un permis de conduire valide, être capable de soulever des charges de 32 kg et réussir une évaluation médicale. Tu devras aussi suivre une formation rémunérée à temps plein de neuf à dix semaines et être disponible pour des quarts de travail en rotation, incluant les nuits, les fins de semaine et les jours fériés.
Air Canada offre des avantages sociaux complets, une participation annuelle aux bénéfices, de la flexibilité d’horaire, des rabais de voyage pour toi et tes proches, ainsi qu’un milieu de travail diversifié et inclusif.
Chef.fe agent.e de piste (Chef préposé.e d’escale) – Aéroport
Salaire :
- 30,25 $ de l’heure au départ (jusqu’à 33,63 $ de l’heure à l’échelon 5), avec possibilité de faire des heures supplémentaires
- Prime de soir : 0,50 $/h entre 18 h et 23 h
- Prime de nuit : 1 $/h entre 23 h et 6 h
Lieu : Aéroport de Montréal (Dorval)
Pourquoi tu dois postuler : Si tu aimes quand ça bouge et que tu es à l’aise de prendre les devants, ce poste pourrait vraiment te plaire. Comme chef préposé.e d’escale, tu seras responsable de diriger une équipe qui s’occupe des opérations au sol, incluant le traitement des bagages, la sécurité et le respect des horaires de vol.
Ton quotidien consistera à encadrer ton équipe, à t’assurer que les règles de sécurité sont respectées et à prendre des décisions rapides dans un environnement où tout peut changer vite. Tu participeras aussi aux opérations sur l’aire de trafic, notamment pour guider ou tracter les avions et utiliser de l’équipement spécialisé.
Pour postuler, tu dois avoir de bonnes connaissances des opérations aéroportuaires, détenir un permis de conduire valide et être capable de soulever des charges de 32 kg. Il faut aussi être disponible pour des quarts variables, incluant les nuits, les fins de semaine et les jours fériés. Le bilinguisme français-anglais est un atout important.
En échange, Air Canada offre un régime de retraite, une participation aux bénéfices, des assurances complètes, un programme de reconnaissance des employé.e.s et des privilèges de voyage après 28 semaines de service.
Que tu sois prêt.e à prendre un rôle de leader ou que tu veuilles simplement mettre le pied dans l’industrie aérienne, ces postes chez Air Canada offrent des conditions solides et de vraies possibilités d’avancement. Si travailler au rythme des décollages et des atterrissages te parle, c’est peut-être le bon moment de tenter ta chance