Le RTC embauche sans diplôme et paye de 28,24 $ à 37,27 $/h
Prépare ton CV!
Bonne nouvelle pour les personnes à la recherche d’un emploi payant à Québec sans nécessairement avoir d’expérience spécialisée : le Réseau de transport de la Capitale (RTC) recrute actuellement des préposés et préposées à l’entretien des véhicules, avec une formation rémunérée offerte dès l’embauche.
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Ce poste à temps plein permet de travailler directement au sein des équipes responsables de l’entretien de plus de 600 autobus répartis dans deux centres opérationnels.
Au quotidien, les personnes embauchées auront plusieurs responsabilités liées au bon fonctionnement des véhicules. Elles devront notamment effectuer les vérifications avant départ des autobus, assurer leur nettoyage intérieur et extérieur, participer à l’entretien des bâtiments et des abribus, ainsi que contribuer à certaines tâches mécaniques, comme le resserrement ou le changement de pneus. Il est aussi possible d’intervenir directement sur la route en cas de dépannage.
Aucune expérience n’est exigée pour postuler, puisque le RTC offre une formation rémunérée dès l’entrée en poste. Un accompagnement est également prévu tout au long du parcours grâce à de la formation continue.
Le salaire est progressif et particulièrement compétitif. Il débute à 28,24 $ de l’heure la première année, puis passe à 32,55 $ la deuxième année et atteint 37,27 $ dès la troisième année. À cela peuvent s’ajouter des primes de soir et de nuit pouvant aller jusqu’à 2 $ de l’heure, ainsi que des primes de fidélisation incluant une allocation pour l’habillement pouvant atteindre 1700 $ par année.
Les postes offrent un horaire de 40 heures par semaine garanties, avec des quarts de jour, de soir ou de nuit, incluant les fins de semaine et les jours fériés. Une option d’horaire allégé est aussi disponible pour les quarts de nuit.
Du côté des avantages, le RTC propose un programme d’assurance collective complet, un régime de retraite à prestations déterminées, ainsi qu’une carte OPUS gratuite pour les employé.e.s avec des rabais pour leur famille.
Pour être admissible, il faut notamment détenir un permis de conduire de classe 5 depuis au moins deux ans, avoir moins de quatre points d’inaptitude à son dossier de conduite et être disponible pour différents quarts de travail. Une expérience dans un emploi manuel peut être considérée comme un atout, sans être obligatoire.
Les prochaines cohortes de formation sont prévues au début avril et à la fin mai 2026 pour les personnes prêtes à se lancer.
Préposé.e à l'entretien des véhicules
Salaire : 28,24 $ à 37,27 $ de l'heure, en plus de primes
Compagnie : Réseau de transport de la Capitale (RTC)
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