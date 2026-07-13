Les services secrets canadiens recrutent au Québec et ça paie jusqu'à 120 917$/an
Pour une fois que tu serais payé pour espionner des gens! 🕵️
Et si ton prochain emploi ressemblait à un vrai film d’espionnage? Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) est actuellement à la recherche d’agents et d’agentes de renseignements humains (ARHs) dans ses bureaux régionaux à travers le Canada, et le salaire pourrait bien te convaincre de postuler.
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Ce que fait vraiment un agent de renseignements humains
Au SCRS, les agent.e.s de renseignements humains occupent une place centrale. Ce sont eux et elles qui collectent l'information brute sur le terrain auprès des sources, avant que d'autres équipes du SCRS ne l'analysent. C'est un rôle que le Service décrit comme la pierre angulaire de ses opérations.
Et contrairement à d'autres postes du SCRS plus axés sur l'analyse numérique, celui-ci fait exactement ce que le mot « espion » évoque dans l'imaginaire collectif : développer des relations, cultiver des sources et extraire de l'information sensible par le contact humain.
« Qu’ils contrecarrent les plans d’un terroriste ou démasquent un espion étranger, leurs journées se suivent, mais ne se ressemblent pas », affirme l'agence.
Concrètement, le poste consiste à :
- Enquêter sur les menaces à la sécurité nationale;
- Gérer des situations complexes dans des contextes incertains;
- Collecter des renseignements en soutien aux enquêtes de sécurité nationale.
Les personnes intéressées peuvent postuler pour un poste à Québec ou à Montréal, mais aussi ailleurs au pays : Halifax, Fredericton, Toronto, Hamilton, Windsor, Winnipeg, Regina, Edmonton, Calgary et Vancouver font partie des bureaux régionaux disponibles. Tu peux même indiquer, dans ta lettre de présentation, si tu souhaites travailler ailleurs que dans ta région actuelle.
Combien ça paie?
Côté salaire, c’est motivant : les ARHs peuvent gagner entre 87 459 $ et 120 917 $ par année.
Mais avant de toucher ce chèque de paie, il faut réussir tout un processus. Les candidat.e.s doivent d’abord suivre le cours des agents de renseignements humains (CARH), une formation d’entrée en service de 20 semaines donnée à Ottawa, qui combine cours théoriques et exercices pratiques basés sur des scénarios. Cette formation est une condition d’emploi, et les frais sont couverts par le Service.
Ce que ça prend pour postuler
Quelques conditions à connaître avant de postuler :
- Un diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) obtenu dans un établissement reconnu au Canada est exigé;
- Un permis de conduire canadien permanent et valide est obligatoire (catégorie G en Ontario, minimum catégorie 5 ailleurs au pays);
- Une mobilité au Canada est exigée tout au long de la carrière;
- Un minimum de deux ans dans la première affectation géographique est requis;
- Le processus d’évaluation comprend des tests standardisés, un test écrit et des entrevues, suivis d’une journée complète d’évaluation à Ottawa avec jeux de rôle et exercices de simulation.
Comme pour tout emploi au SCRS, les personnes qui appliquent doivent aussi satisfaire aux exigences liées à une cote de sécurité « très secret approfondi », ce qui comprend une entrevue de sécurité, un test polygraphique ainsi qu’une enquête sur les antécédents financiers et criminels.
La discrétion, non négociable
Et surtout, la discrétion est de mise. « Il est important de ne pas discuter de votre demande d’emploi, y compris dans les médias sociaux, sauf à votre conjoint ou aux membres de votre famille proche », précise le SCRS.
Si une carrière hors de l’ordinaire t’intéresse, tu peux consulter tous les détails du concours et déposer ta candidature directement sur le site du SCRS. La date limite est le 31 juillet 2026.
Agent.e de renseignements humains
Salaire : Entre 87 459 $ et 120 917 $ par année
Employeur : Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)
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