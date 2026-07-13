Michael Bublé a profité de la ville de Québec et s'est bourré de poutine (PHOTOS)
« Le Québec est l’un des plus beaux endroits au monde [...] »
À en croire les photos partagées sur ses réseaux sociaux, le crooner canadien Michael Bublé, de passage dans la Vieille Capitale le week-end dernier dans le cadre du Festival d'été de Québec (FEQ), a dû se dire plus d'une fois « I'm feeling good », notamment devant une succulente poutine.
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Le Britanno-Colombien, qui fêtera ses 51 ans en septembre prochain, a profité de son temps libre, la veille de son spectacle sur les plaines d'Abraham, pour redécouvrir la ville de Québec.
« Il se dégage de ce pays une atmosphère unique. Le Québec est l’un des plus beaux endroits au monde ; flâner dans ses rues avec Lu, déguster une poutine et savourer chaque instant ensemble me comble de bonheur », a écrit Bublé sur ses réseaux sociaux dans une publication mise en ligne le 11 juillet.
« [Dimanche], j’aurai la chance de me produire devant plus de 100 000 de mes compatriotes canadiens et de faire ce que j’aime par-dessus tout. Je ne considère jamais cela comme acquis, pas une seule seconde. Ce pays, ces gens, et le fait de pouvoir appeler cet endroit " chez moi " : quel cadeau ! Merci », a-t-il conclu.
Sa femme, Lu, et lui se sont également arrêtés dans un restaurant du Vieux-Québec pour casser la croûte. L'interprète de Home et Haven't Met You Yet s'est pris en photo devant une poutine bien garnie et, force est de constater qu'il semblait complètement conquis par son assiette.
Le couple a fait un arrêt chez Portofino, sur la rue Couillard, le 9 juillet dernier. Le soir même, la musicienne Mélissa Cauchon, connue sous le nom de scène Mademoizelle Fizz, était en spectacle au restaurant italien.
Il en a profité pour saluer l'artiste québécoise et lui dire qu'elle avait été « incroyable », a-t-elle confié en entrevue à la radio de Radio-Canada.