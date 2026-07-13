Michael Bublé a profité de la ville de Québec et s'est bourré de poutine (PHOTOS)

« Le Québec est l’un des plus beaux endroits au monde [...] »

Michael Bublé et sa femme. Droite : Michael Bublé et sa poutine.

Michael Bublé était de passage à Québec ce week-end et en a profité pour se bourrer de poutine.

@michaelbuble | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

À en croire les photos partagées sur ses réseaux sociaux, le crooner canadien Michael Bublé, de passage dans la Vieille Capitale le week-end dernier dans le cadre du Festival d'été de Québec (FEQ), a dû se dire plus d'une fois « I'm feeling good », notamment devant une succulente poutine.

À lire également : Ces rares billets de banque canadiens peuvent valoir jusqu'à 150 000 $ en 2026 : Les as-tu?

Le Britanno-Colombien, qui fêtera ses 51 ans en septembre prochain, a profité de son temps libre, la veille de son spectacle sur les plaines d'Abraham, pour redécouvrir la ville de Québec.

« Il se dégage de ce pays une atmosphère unique. Le Québec est l’un des plus beaux endroits au monde ; flâner dans ses rues avec Lu, déguster une poutine et savourer chaque instant ensemble me comble de bonheur », a écrit Bublé sur ses réseaux sociaux dans une publication mise en ligne le 11 juillet.

« [Dimanche], j’aurai la chance de me produire devant plus de 100 000 de mes compatriotes canadiens et de faire ce que j’aime par-dessus tout. Je ne considère jamais cela comme acquis, pas une seule seconde. Ce pays, ces gens, et le fait de pouvoir appeler cet endroit " chez moi " : quel cadeau ! Merci », a-t-il conclu.

Sa femme, Lu, et lui se sont également arrêtés dans un restaurant du Vieux-Québec pour casser la croûte. L'interprète de Home et Haven't Met You Yet s'est pris en photo devant une poutine bien garnie et, force est de constater qu'il semblait complètement conquis par son assiette.

Le couple a fait un arrêt chez Portofino, sur la rue Couillard, le 9 juillet dernier. Le soir même, la musicienne Mélissa Cauchon, connue sous le nom de scène Mademoizelle Fizz, était en spectacle au restaurant italien.

Il en a profité pour saluer l'artiste québécoise et lui dire qu'elle avait été « incroyable », a-t-elle confié en entrevue à la radio de Radio-Canada.

From Your Site Articles
michael bublé restaurant italien ville de québec
Ville de Québec Canada Vedettes Vedettes Québec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Costco offre un article d'été 4-en-1 pour 58 % moins cher que sur Amazon

Tu vas être populaire lors des sorties estivales!

16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ au Dollarama en juillet

Certaines trouvailles coûtent plus que le triple ailleurs! 👀🤯

Ce jardin avec sculptures, labyrinthe et minigolf coûte moins de 25 $ près de Montréal

Une sortie avec plusieurs activités et un petit prix? OUI!

Quel est le salaire d'un paramédic​ au Québec en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

« Ils sont quotidiennement exposés à la détresse humaine et il y a un coût à ça. » 🚑

Ces rares billets de banque canadiens peuvent valoir jusqu'à 150 000 $ en 2026 : Les as-tu?

Va vite fouiller dans ton cochon ou tiroir à bobettes! 🤑

Les Québécois ont voté : voici les items de Dunkin' qu'ils veulent revoir en premier

5 mots : Croissant aux fruits de mer! 🥐

Cette ville de l'Ontario vaut le « road trip » pour ses jolies eaux turquoise scintillantes

Voyager au Canada, c'est OUI!

Action collective contre l'ARC : Voici comment savoir si tu peux réclamer jusqu'à 5200 $

Deux minutes pour savoir si tu as de l'argent qui t'attend. 👀💰

Jusqu'à 204 $ seront versés à des Québécois cette semaine avec cette prestation fédérale

Tous les montants sont les bienvenus en ces temps où tout coûte cher! 👀