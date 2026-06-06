Ce resto à 2 h de Montréal sert une poutine DANS un homard entier et OMG miam
Tu dois prévoir un « road trip » STAT!
Au Québec, la poutine, c'est du sérieux. Et quand la saison du homard débarque, plusieurs restaurants en profitent pour marier ces deux incontournables dans une même assiette. Mais à environ deux heures de route de Montréal, à Ottawa, un établissement spécialisé en fruits de mer a décidé de pousser le concept encore plus loin avec une création qui ne passe certainement pas inaperçue.
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Au Pelican Seafood Market & Grill, la vedette du menu n'est ni le plateau de fruits de mer ni le lobster roll, mais bien une impressionnante Whole Lobster Poutine. Cette version XXL du classique québécois commence avec une généreuse portion de frites fraîches garnies de fromage en grains local, le tout nappé d'une riche sauce préparée à partir de bisque de homard. Comme si ce n'était pas déjà assez décadent, la poutine est ensuite servie dans un homard entier cuit à la vapeur et coupé en deux.
Ce plat spectaculaire a d'ailleurs largement contribué à la réputation du restaurant. Tellement, en fait, qu'il a fait une apparition dans l'émission américaine Diners, Drive-Ins and Dives animée par Guy Fieri sur Food Network. Depuis, la Whole Lobster Poutine est devenue un incontournable pour les personnes qui s'arrêtent dans ce populaire resto d'Ottawa.
Situé sur Bank Street, le Pelican Seafood Market & Grill est reconnu pour son comptoir de poissons et fruits de mer ainsi que pour son menu rempli de spécialités marines, allant des huîtres fraîches au crabe des neiges, en passant par le flétan sauvage. Malgré tout, c'est cette combinaison généreuse de homard entier, de fromage en grains, de sauce crémeuse et de frites dorées qui continue d'attirer les regards.
Si tu cherches une excuse pour une petite escapade gourmande en Ontario ou si tu es simplement du genre à ne jamais dire non à une bonne poutine, cette création pourrait bien mériter une place sur ta liste de restos à essayer.
La Lobster Poutine du Pelican Seafood Market & Grill
Prix : Autour de 70 $ selon la grosseur du homard
Type de bouffe : Fruits de mer et poissons
Adresse : 1500, rue Bank, Ottawa, ON
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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