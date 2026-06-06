Ce resto à 2 h de Montréal sert une poutine DANS un homard entier et OMG miam

Tu dois prévoir un « road trip » STAT!

Une personne qui mange une poutine dans un homard. Droite : Une poutine dans un homard.

Un restaurant à Ottawa sert une poutine dans un homard entier.

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Éditrice Junior

Au Québec, la poutine, c'est du sérieux. Et quand la saison du homard débarque, plusieurs restaurants en profitent pour marier ces deux incontournables dans une même assiette. Mais à environ deux heures de route de Montréal, à Ottawa, un établissement spécialisé en fruits de mer a décidé de pousser le concept encore plus loin avec une création qui ne passe certainement pas inaperçue.

À lire également : Ce resto à Québec offre un menu fruits de mer à volonté à partir de 69 $

Au Pelican Seafood Market & Grill, la vedette du menu n'est ni le plateau de fruits de mer ni le lobster roll, mais bien une impressionnante Whole Lobster Poutine. Cette version XXL du classique québécois commence avec une généreuse portion de frites fraîches garnies de fromage en grains local, le tout nappé d'une riche sauce préparée à partir de bisque de homard. Comme si ce n'était pas déjà assez décadent, la poutine est ensuite servie dans un homard entier cuit à la vapeur et coupé en deux.

Ce plat spectaculaire a d'ailleurs largement contribué à la réputation du restaurant. Tellement, en fait, qu'il a fait une apparition dans l'émission américaine Diners, Drive-Ins and Dives animée par Guy Fieri sur Food Network. Depuis, la Whole Lobster Poutine est devenue un incontournable pour les personnes qui s'arrêtent dans ce populaire resto d'Ottawa.

Situé sur Bank Street, le Pelican Seafood Market & Grill est reconnu pour son comptoir de poissons et fruits de mer ainsi que pour son menu rempli de spécialités marines, allant des huîtres fraîches au crabe des neiges, en passant par le flétan sauvage. Malgré tout, c'est cette combinaison généreuse de homard entier, de fromage en grains, de sauce crémeuse et de frites dorées qui continue d'attirer les regards.

Si tu cherches une excuse pour une petite escapade gourmande en Ontario ou si tu es simplement du genre à ne jamais dire non à une bonne poutine, cette création pourrait bien mériter une place sur ta liste de restos à essayer.

La Lobster Poutine du Pelican Seafood Market & Grill

Prix : Autour de 70 $ selon la grosseur du homard

Type de bouffe : Fruits de mer et poissons

Adresse : 1500, rue Bank, Ottawa, ON

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Menu du Pelican Seafood Market & Grill

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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