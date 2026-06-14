Ce resto de la Rive-Sud offre plat de fruits de mer à 80$ et huitres à 1$ : Voici quand
MIAM!
Les adeptes de fruits de mer qui cherchent une bonne excuse pour sortir en semaine pourraient vouloir noter cette adresse sur leur liste. Sur la Rive-Sud de Montréal, un restaurant propose un spécial qui permet de déguster un imposant plateau de fruits de mer à prix réduit tout en ajoutant des huîtres à seulement 1 $ chacune à la commande.
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À Saint-Hubert, La Belle et La Barbe mise sur différentes promotions selon les jours de la semaine, mais le mercredi est particulièrement intéressant pour les personnes qui aiment les saveurs de l'océan. Cette journée-là, le restaurant offre son plateau de fruits de mer à 80 $ plutôt que 120 $.
On y retrouve des crevettes d'Argentine style cocktail, des huîtres servies avec mignonette, une queue de homard nappée de pesto de fleur d'ail, une salade de pieuvre au pico de gallo, un ceviche de pétoncles ainsi qu'une création surprise imaginée par la cuisine.
Pour les fans de découvertes gourmandes, cette formule permet de goûter à différentes préparations dans une même assiette plutôt que de se limiter à un seul type de fruits de mer. L'offre est disponible dans la salle à manger du restaurant et s'adresse autant aux couples qu'aux groupes d'ami.e.s qui souhaitent partager plusieurs bouchées.
Comme les huîtres à 1 $ sont également offertes du dimanche au jeudi à partir de 17 h, le mercredi devient l'occasion parfaite de combiner les deux promotions et de transformer un simple souper en véritable festin marin.
La Belle et La Barbe à Saint-Hubert
Prix : Plateau de fruits de mer à 80 $ plutôt que 120 $, huîtres à 1 $ plutôt que 3 $
Type de bouffe : Bistro
Adresse : 5961, boul. Cousineau, Saint-Hubert, QC
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