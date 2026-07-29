Tous les adultes peuvent ENFIN renouveler leur passeport canadien en ligne - Voici comment
C'est la fin des longues files d'attente aux bureaux de passeport!
Le renouvellement de passeport canadien en ligne n’était pas encore accessible à tout le monde. Jusqu’à maintenant, Ottawa limitait le nombre de demandes acceptées chaque jour afin de tester le système. Cette restriction est désormais levée : toute personne admissible peut maintenant renouveler son document de voyage sur le Web. On t’explique.
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Ce mardi 28 juillet, la ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Lena Metlege Diab, a confirmé que le service de renouvellement en ligne était désormais offert à toutes les personnes adultes canadiennes admissibles, partout au pays.
Concrètement, plus besoin de poster des documents ou de te déplacer dans un centre de Service Canada. Ta demande, ta photo et ton paiement peuvent maintenant être entièrement envoyés par voie numérique.
Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), cette option est particulièrement utile pour la population qui fait face à des obstacles pour accéder aux services en personne, que ce soit parce qu’elle vit en région éloignée ou qu’elle a une mobilité réduite.
Les services en personne et par courrier restent toutefois disponibles pour celles et ceux qui les préfèrent.
Ce changement arrive après d’autres améliorations apportées au programme de passeport dans les derniers mois.
On peut notamment penser à l’outil de suivi en ligne pour connaître l’état d’avancement d’une demande, un service en personne garanti en 10 jours ouvrables dans certains centres Service Canada, ainsi qu’un engagement du gouvernement à traiter les demandes en 30 jours ouvrables, sans quoi le passeport est remboursé.
Ça prend combien de temps?
Le renouvellement en ligne suit le même délai standard que les renouvellements simplifiés pour adultes faits en personne ou par courrier, soit environ 20 jours ouvrables. Tu reçois aussi des mises à jour en temps réel sur l’avancement de ton dossier pendant le traitement.
Si tu as besoin de ton passeport plus rapidement, tu dois plutôt te présenter en personne dans un centre Service Canada ou un bureau des passeports offrant le service de dix jours ouvrables, le service express ou le service urgent.
Si tu fais ta demande depuis l’étranger, tu dois passer par la poste ou par un bureau du gouvernement canadien à l'étranger.
Quels sont les critères d’admissibilité au renouvellement en ligne?
Techniquement, le service est désormais offert à l'ensemble de la population adulte du Canada. Tu dois toutefois respecter plusieurs critères pour être admissible :
- Tu renouvelles ton propre passeport, et non celui d'un enfant ou d'une autre personne.
- Ton adresse résidentielle et ton adresse postale sont toutes les deux au Canada, et tu seras au pays pour recevoir ton nouveau passeport par la poste.
- Ton passeport actuel expire dans les six prochains mois ou est déjà expiré. S'il est encore valide pour plus de six mois, tu ne peux pas utiliser le service.
- Tu n'auras pas besoin de ton passeport au cours des 20 prochains jours ouvrables, en plus du délai de livraison. Dès que tu soumets ta demande, ton passeport actuel est automatiquement annulé. Si tu voyages bientôt, il vaut mieux faire ta demande en personne.
- Tu conserves le même nom, la même date de naissance, le même lieu de naissance et la même désignation de genre que sur ton passeport actuel.
- Ton passeport actuel n'est ni endommagé, ni saisi, ni retenu par les autorités.
- Tu n'as pas retrouvé un passeport que tu avais déclaré perdu ou volé sans l'avoir remis aux autorités. Si c'est le cas, tu n'es pas admissible au renouvellement en ligne.
- Tu avais au moins 16 ans lorsque ton passeport actuel a été délivré.
- Ton passeport actuel est un passeport régulier (bleu), valide pour cinq ou dix ans, qui indique ton lieu de naissance et qui a été délivré au cours des 15 dernières années.
Autre détail important : ta photo doit être numérique, avoir été prise en personne par un photographe professionnel et dater de moins de six mois. Une simple numérisation d'une photo imprimée ne sera pas acceptée.
Le gouvernement recommande d'ailleurs de demander à la fois une version numérique et une version papier afin de conserver toutes tes options si tu décides finalement de faire une demande en ligne, par la poste ou en personne.
Pour connaître la liste complète des critères d'admissibilité et la marche à suivre, direction le site du gouvernement du Canada.
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