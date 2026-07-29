2 éclipses partielles seront visibles au Québec au mois d'août et ça s'annonce magique

Prépare tes lunettes d'éclipse! 🤩

La lune durant une éclipse lunaire partielle.

Une éclipse lunaire partielle sera visible au Québec dans la nuit du 27 au 28 août 2026.

Martin Adams | Unsplash
Éditrice sénior, Nouvelles

Le mois d'août 2026 va être payant pour les fans d'astronomie. Pas une, mais deux éclipses seront visibles au Québec à quelques semaines d'intervalle, et l'une d'elles pourrait carrément te faire lever les yeux au ciel en pleine nuit.

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La première date à mettre à ton agenda est le 12 août en après-midi alors que l'on aura droit à une éclipse solaire partielle. Le Soleil ne sera pas totalement caché ici, mais ailleurs sur la planète, notamment en Islande et en Espagne, le phénomène sera total. De quoi donner des idées de voyage à ceux et celles qui veulent vivre l'expérience au grand complet et avoir des flashbacks du 8 avril 2024.

Une éclipse solaire se produit quand la Lune se glisse entre le Soleil et la Terre, cachant le disque solaire à différents degrés selon l'endroit où on se trouve. Ici, on parle d'une éclipse à 25 % donc rien de comparable à la noirceur totale vécue il y a deux ans, mais un beau prétexte pour sortir tes lunettes d'éclipse encore une fois.

Justement, pas besoin de te le rappeler deux fois : protège tes yeux si tu veux observer le phénomène, même partiel. Les rayons du Soleil restent nocifs, éclipse ou pas. Selon Éclipse Québec, c'est entre 12 h 50 et 14 h 45 que tu pourras admirer le tout, mais l'heure exacte peut varier selon ta région dans la province.

La Lune, elle, va carrément devenir rouge

Puis, deux semaines plus tard, soit du 27 au 28 août, ce sera au tour de la Lune de se donner en spectacle le temps d'une éclipse lunaire partielle à 98 %, presque totale à l'œil.

Le principe est simple : la Lune traverse l'ombre de la Terre, la lumière du Soleil ne se rend plus directement jusqu'à elle, et le résultat est une teinte rouge qui rappelle un coucher de soleil.

Voici l'horaire à retenir :

  • Début : 22 h 33
  • Maximum : 0 h 12 (le 28 août)
  • Fin : 1 h 52 (le 28 août)

Et contrairement à l'éclipse solaire, aucun équipement spécial n'est nécessaire ici. Tu peux l'observer à l'œil nu directement de chez toi, ou avec une paire de jumelles pour voir encore plus de détails.

Tu as donc deux rendez-vous célestes pour finir l'été en beauté, en plus des Perséides, l'une des pluies d'étoiles filantes les plus impressionnantes de l'année, qui s'annonce particulièrement spéciale en 2026. Son maximum d'intensité aura lieu entre le 11 et le 14 août, avec un pic dans la nuit du 12 au 13, et comme la nouvelle lune tombe pile ce soir-là, le ciel sera complètement noir, avec les étoiles comme seules veilleuses.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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