Ariana Grande au Centre Bell : Cette règle stricte pourrait compliquer ton entrée
3 shows à Montréal cette semaine, mais attention à ce que tu apportes! 👜
La ville de Montréal s'apprête à être envahie par les Arianators alors que la chanteuse Ariana Grande présentera trois spectacles au Centre Bell, soit les 28, 30 et 31 juillet 2026. Mais attention : si tu as un billet, il y a une règle assez stricte à connaître avant de te présenter à l'entrée.
À lire également : 9 activités GRATUITES à Montréal pour un mois d'août festif
Selon les informations publiées par evenko, seuls les sacs transparents seront autorisés dans la salle pour les trois représentations montréalaises de la tournée Eternal Sunshine.
La politique des sacs transparents est stricte pour les concerts d'Ariana Grande au Centre Bell à Montréal. @evenko | Instagram
Les sacs à dos, sacs à main et autres sacs doivent être complètement clairs (plastique, vinyle ou PVC transparent) et ne pas dépasser 30 cm x 30 cm x 23 cm (12 po x 12 po x 9 po). Eh oui, la tendance sera à la pochette en plastique ou encore aux sacs Ziploc — un look moins glamour, mais nécessaire pour entrer sans complication.
Tout autre sac opaque ou surdimensionné ne respectant pas ces consignes ne sera pas autorisé à l'intérieur de la salle, précise la page de l'événement. Autrement dit, tu pourrais te voir refuser l'accès si tu n'as pas ton petit sac transparent — du moins le temps d'aller le rapporter à la voiture ou à l'endroit de ton choix.
Quelques exceptions sont permises : les sacs médicaux ainsi que les sacs liés à l’accessibilité, aux soins d’un enfant ou à d’autres besoins essentiels.
Le promoteur recommande aussi de prévoir un délai supplémentaire pour les contrôles de sécurité à l'entrée, puisque tous les invités et les sacs autorisés peuvent être soumis à une fouille.
D'ordinaire, tous les concerts et événements au Centre Bell ne sont pas aussi stricts que ceux d'Ariana Grande. Selon la page sécurité de l'aréna, les sacs ne doivent généralement pas excéder 15 cm x 10 cm x 4 cm, la salle privilégiant ceux qui peuvent facilement être placés sous les sièges. Toutefois, la politique relative aux sacs peut varier pour certains événements, comme c'est le cas pour cette tournée.
Et pour les festivals qui s'en viennent?
Ce n'est pas qu'au Centre Bell que la question des sacs se pose cet été. À Osheaga (31 juillet au 2 août) et à LASSO Montréal (15 et 16 août), les sacs transparents peuvent aussi atteindre 30 cm x 30 cm x 23 cm, mais contrairement à Ariana Grande, les sacs opaques restent acceptés, à condition de respecter des dimensions plus petites, soit 23 cm x 15 cm x 10 cm (9 po x 6 po x 4 po).
À Île Soniq (8 et 9 août), la marge de manœuvre est encore plus grande : les sacs peuvent mesurer jusqu'à 16 po x 12 po x 6 po, sans obligation qu'ils soient transparents, même si l'organisation encourage cette option.
Bref, peu importe le show que tu as choisi cet été, un coup d'œil à la politique de sacs avant de partir t'évitera bien des maux de tête à l'entrée.