Tu pourras voir Mixmania et Gabrielle Destroismaisons GRATUITEMENT à Laval cet été
COME ON EVERYBODY 🎵✨
Si tu as grandi au Québec dans les années 2000, il y a de bonnes chances que cette programmation te donne un méchant coup de nostalgie. Cet été, Laval accueille des concerts gratuits qui risquent de faire vibrer toute une génération.
À lire également : Ce nouveau resto-buvette à Laval a 4,9/5 sur Google j'y suis allée pour comprendre le hype
C'est dans le cadre des Zones musicales, une série de spectacles en plein air, que se tiendront 40 shows qui ne coûtent pas un sou. Si la Ville a l'habitude d'épater avec plusieurs grands noms, comme 2Frères ou Ludovick Bourgeois au fil des dernières années, ce qui retient l'attention en 2026, ce sont les soirées qui feront capoter la génération milléniale : Mixmania et Gabrielle Destroismaisons figurent à la programmation.
Mixmania fête ses 25 ans sur scène
La date à cocher en rouge dans ton agenda : le dimanche 5 juillet 2026. Les membres d'Aucun Regret et de Défense Urbaine se retrouveront au parc Bernard-Landry pour un spectacle d'ouverture qui s'annonce in-cro-yable. Alors que Mixmania s’apprête à célébrer ses 25 ans, les chansons qui ont marqué toute une génération de personnes au Québec reprendront vie le temps d’une soirée qui promet d’être aussi festive qu’émouvante (On le sait que t'es encore méga fan). Et selon ce qui est annoncé, quelques surprises seraient aussi au rendez-vous.
Gabrielle Destroismaisons : 25 ans d'Etcetera
Plus tard cet été, ce sera au tour de Gabrielle Destroismaisons de monter sur scène. Le 29 juillet, la chanteuse présentera un spectacle acoustique au parc Légaré, dans une formule plus intime qui mettra de l’avant ses plus grands succès. Environ 25 ans après la sortie de l’incontournable Etcetera, elle revisitera également des classiques du répertoire québécois et country pour le plus grand plaisir du public.
La programmation complète des Zones musicales 2026
La nostalgie, c'est bien, mais les Zones musicales, c'est aussi toute une saison de spectacles variés. Du 4 juillet au 23 août 2026, plus de 350 artistes seront présentés dans huit zones réparties dans les parcs, berges et places publiques de la ville pour plus de 40 spectacles gratuits. Pique-nique, chaises pliantes et bonne humeur sont de mise.
Voici la programmation complète :
Zachary Richard avec Édouard Tremblay-Grenier en première partie — 4 juillet, 19 h 30
Mixmania — 5 juillet, 19 h 30
Le Winston Band — 9 juillet, 19 h 30
Nadine Altounji — 10 juillet, 19 h 30
Cécile Doo-Kingué — 11 juillet, 19 h 30
Sandrine Masse — 12 juillet, 19 h 30
Elida Almeida — 15 juillet, 19 h 30
Fovelle — 16 juillet, 19 h 30
Maten avec Cayenne en première partie — 17 juillet, 20 h
Zébulon — 18 juillet, 19 h 30
Less Toches — 19 juillet, 19 h 30
Nicolas Pellerin et Les Grands Hurleurs — 23 juillet, 19 h 30
Caroline Savoie — 24 juillet, 19 h 30
Major-Moran avec Héron en première partie — 24 juillet, 20 h
The Big O String Band — 25 juillet, 19 h 30
Maxence Lapierre — 26 juillet, 15 h
Gabrielle Destroismaisons — 29 juillet, 19 h 30
Boubé — 30 juillet, 17 h 30 et 20 h
King Melrose avec Adam El Mouna en première partie — 31 juillet, 20 h
Mélissa Ouimet — 1er août, 19 h 30
Banitsa — 2 août, 19 h 30
Maïa Barouh — 6 août, 17 h 30 et 20 h
Forró de Lá — 6 août, 19 h 30
Marie-Élaine Thibert avec Anthony Prégent en première partie — 7 août, 20 h
The Howlin' Hound Dogs — 8 août, 19 h 30
Sandrine Hébert — 9 août, 19 h 30
Orchestre symphonique de Laval (concert famille) — 11 août, 19 h 30
Orchestre symphonique de Laval (concert grand public) — 12 août, 19 h 30
Grèn Sémé — 13 août, 17 h 30 et 20 h
Emilie-Claire Barlow avec Louis-Julien Durso en première partie — 14 août, 20 h
Beyries avec FÉLIXE en première partie — 15 août, 20 h
Constellation de cordes — 20 août, 17 h 30 et 20 h
Lou-Adriane Cassidy avec Oli Féra en première partie — 22 août, 19 h 30
QW4RTZ — 23 août, 16 h
Tous les spectacles sont gratuits. Il est recommandé d'apporter ta chaise pliante!
Pour tous les détails, consulte le site de la Ville de Laval.