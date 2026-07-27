Feux de forêt en Europe : Voici ce que les Québécois doivent savoir avant leur voyage
Ton séjour pourrait être affecté. ✈️
Si tu prévois t'envoler vers l'Europe dans les prochaines semaines, il y a des développements importants à connaître avant ton départ, notamment en Espagne et en France. Des feux de forêt majeurs ravagent actuellement plusieurs régions des deux pays, forçant des centaines de milliers de personnes à évacuer, dont plusieurs touristes.
À lire également : Voyage en Europe : Voici comment te faire rembourser les taxes payées pour tes souvenirs
Le gouvernement du Canada a d'ailleurs mis à jour ses avertissements de voyage concernant ces destinations. Voici donc ce qu'il faut savoir avant de partir.
Quelle est la situation en Espagne?
Les deux pays font face à des feux de forêt d'une ampleur exceptionnelle depuis plusieurs jours. En Espagne, l'incendie qui touche les régions de Madrid et d'Ávila est déjà considéré comme le plus important de l'histoire du pays, avec environ 50 000 hectares ravagés. Un premier décès a aussi été rapporté près de Valence, dans l'est du pays, selon des informations de la Mairie de Manises, une commune d'Espagne de la province de Valence.
D'après les plus récentes données du ministère de l'Intérieur espagnol, 90 949 personnes sont actuellement affectées par les feux de forêt à travers le pays : 63 152 personnes ont été évacuées et 27 797 sont confinées chez elles.
Les autorités canadiennes préviennent effectivement que des ordres d'évacuation et des mesures d'urgence sont en vigueur dans les secteurs de la Communauté de Madrid, Castille-La Manche et Castille-et-León.
Les feux de forêt touchent principalement les régions de :
- l'Aragon;
- la Catalogne;
- les Asturies;
- l'Andalousie;
- la Communauté valencienne.
D'après ce que le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a indiqué ce lundi 27 juillet, les actions au cours des prochaines heures seront décisives, car une vague de chaleur devrait frapper la région à partir de mercredi jusqu'à dimanche, ce qui n'aidera pas à la situation.
Si tes valises sont bouclées pour l'Espagne, sache que l'aéroport de Madrid-Barajas fonctionne normalement et qu'aucune annulation de vol n'est rapportée pour l'instant. Assure-toi simplement d'éviter les zones évacuées, notamment dans la Sierra Ouest, à Ávila et à Tolède.
À noter également que la qualité de l'air dans la région de la capitale a été qualifiée de « mauvaise » à « très mauvaise » par les autorités locales en raison de la fumée des incendies. Si tu as des problèmes respiratoires ou cardiaques, le ministère de la Santé espagnol recommande d'éviter de sortir inutilement et de garder portes et fenêtres fermées lorsque la fumée est présente.
Quelle est la situation en France?
Du côté de la France, c'est la Gironde, près de Bordeaux, qui est la région la plus durement touchée. Selon le Département de la Gironde, la préfecture a placé le territoire en vigilance noire pour le risque de feu de forêt depuis samedi 25 juillet à minuit, soit le niveau d'alerte le plus élevé. Ce niveau extrême entraîne l'interdiction d'accès à plusieurs espaces naturels et massifs forestiers du département, ainsi que des fermetures de routes et de pistes cyclables jusqu'à nouvel ordre.
Bordeaux-Mérignac, l'aéroport le plus près des incendies en France, reste opérationnel et les vols commerciaux s'y déroulent normalement, avec une priorité accordée aux vols de départ. Aucune fermeture complète n'a été annoncée à ce jour.
Cela dit, quelques ajustements sont à prévoir sur place :
- Les hôtels aux alentours de l'aéroport sont fermés par décision préfectorale
- Le tram ne dessert plus les arrêts entre Mérignac Soleil et l'aéroport
- Aucun hébergement n'est possible sur le site la nuit, les aérogares étant fermées
D'autres régions touristiques du pays sont aussi touchées par des feux de forêt. Un peu plus au sud de Gironde, dans la région des Landes, un incendie fait rage près des plages de Biscarrosse. Et dans le sud-est du pays, sur la Côte d'Azur (dans le département du Var, entre Toulon et Cannes), l'ensemble des forêts et massifs de la région ont été fermés en raison d'un risque d'incendie jugé « très sévère ».
Autant en France qu'en Espagne, Ottawa recommande de rester à l'écart des zones touchées, de suivre les directives des autorités locales et des services d'urgence (y compris les ordres d'évacuation), et d'être en mesure de modifier rapidement ses plans de voyage.
Quoi faire si tu pars bientôt en France ou en Espagne?
Si tu te demandes si tu dois annuler ton voyage? La réponse est : pas automatiquement, mais tu voudras peut-être revoir ton itinéraire. Les grandes villes et la majorité des zones touristiques d'Espagne et de France demeurent accessibles, et les vols continuent d'opérer normalement. Cela dit, si ta destination précise se trouve dans l'un des secteurs identifiés ci-dessus, ou si tu as une escale prévue près de Bordeaux, voici les réflexes à adopter :
- Vérifie en temps réel si ta destination est touchée avec le filtre « Feux de forêt » de Google Maps
- Consulte les avis de voyage avant ton départ : Espagne et France
- Vérifie le statut de ton vol directement avec ta compagnie aérienne
- Assure-toi que ton assurance voyage couvre les imprévus liés aux catastrophes naturelles
- Suis les comptes officiels de sécurité civile de ta destination sur les réseaux sociaux
- Prévois un peu plus de temps pour tes déplacements, particulièrement autour de Bordeaux
Comme la situation évolue rapidement, si un voyage dans ce coin de l'Europe est à ton horaire bientôt, mieux vaut rester à l'affût des développements au cours des prochains jours.