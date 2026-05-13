11 activités entre 0 $ et 15 $ à Montréal pour faire le plein de party, d’art et de musique
Tellement d'activités à petit prix, c'est OUI!
Il faut le dire, le week-end du 15 au 17 mai s’annonce bien rempli à Montréal, et pas besoin de vider ton portefeuille pour en profiter. Entre une diffusion de l’Eurovision sur grand écran, des soirées festives, des expos gratuites, du cardio en plein air, un événement BD et même des rassemblements pour vivre les séries des Canadiens, la ville propose plusieurs sorties entre 0 $ et 15 $.
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Que tu sois d’humeur à bouger, à découvrir de l’art, à célébrer en gang ou à passer une soirée devant un événement culte, voici onze activités abordables à faire à Montréal pour faire le plein de party, d’art et de musique cette fin de semaine.
Regarder les séries des Canadiens sur écran géant au Casino de Montréal
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 16 mai 2026 à 20 h
Adresse : Casino de Montréal - 1, av. du Casino, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux vivre l’ambiance des séries sans être au Centre Bell, le Casino de Montréal transforme ses espaces en véritable zone de rassemblement pour les adeptes du Tricolore. Les matchs sont diffusés en direct sur écran géant dans une ambiance inspirée des soirs de hockey, avec DJ, animation, prix à gagner et menu spécial. C’est une option parfaite pour regarder la game entre ami.e.s tout en profitant d’une atmosphère festive et énergique.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Te balader à un festival de BD
Prix : Gratuit
Quand : Du 15 au 17 mai 2026
Adresse : Rue Saint-Denis, Montréal, QC - Entre les rues Gilford et Roy
Pourquoi tu dois y aller : Le Festival BD de Montréal sera de retour sur la rue Saint-Denis, entre les rues Gilford et Roy, du 15 au 17 mai 2026 pour une 15e édition entièrement gratuite. Sous le thème VIVANTE!, l’événement réunira plus de 350 artistes et 190 exposant.e.s, en plus de proposer plus de 60 activités liées au neuvième art. Pendant trois jours, le public pourra parcourir près de 1,2 km d’expositions, d’animations et de rencontres dédiées à la bande dessinée.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
Voir des shows punk gratuits dans le jardin des bières du Pouzza Fest
Prix : Gratuit pour les spectacles au Jardin des bières
Quand : Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026
Adresse : Jardin des bières à l'Esplanade tranquille - 1442, rue Clark, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Pouzza Fest revient au centre-ville de Montréal du 15 au 17 mai avec plus de 150 groupes punk, rock et ska qui jouent dans plusieurs salles à distance de marche les unes des autres. Même sans passe, tu peux quand même profiter du festival grâce aux spectacles gratuits présentés au Jardin des bières, où des bands comme The Planet Smashers, The Creepshow et Francbâtards vont jouer pendant le week-end. Il y a aussi de la lutte et quelques activités spéciales au programme, dont certaines pour les enfants, alors que le tout dans une ambiance vraiment plus relax que le festival traditionnel.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Faire une balade guidée le long du canal de Lachine
Prix : Gratuit avec réservation
Quand : Le samedi 16 mai 2026 de 10 h 30 à 12 h
Adresse : Départ au parc Noël-Spinelli - 2207, boul. Saint-Joseph, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette visite guidée te fait marcher le long du canal de Lachine pendant qu’un ou une guide te plonge dans l’histoire du quartier et de l’ancien canal. La balade passe par la promenade Père-Marquette jusqu’à l’écluse no 5, avec des explications sur les débuts du canal, l’industrialisation et l’évolution du secteur à travers les siècles. Le trajet, situé dans un joli paysage, est assez tranquille, donc c’est une sortie relax idéale pour prendre l’air et découvrir un coin de Montréal.
Découvrir des concerts gratuits cachés sur les balcons de NDG
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 17 mai 2026 de 16 h à 17 h
Adresse : Plusieurs lieux à Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end, Balconfête transforme les rues de NDG en mini parcours musical où des artistes jouent directement sur des balcons, des porches et même des toits du quartier. L’idée est simple : tu marches dans les rues, tu t’arrêtes devant les maisons où il y a des performances et tu découvres des artistes locaux dans une ambiance décontractée. Cette édition rassemble des styles assez variés, du folk au blues en passant par le post-punk, les chorales pop et le rock alternatif, alors si tu es dans le coin, ne manque pas ça.
Danser dehors à la Piste de Verdun
Prix : 10 $ par personne
Quand : Le samedi 16 mai 2026 à partir de 19 h
Adresse : Piste de Verdun - 7000, boul. LaSalle, Verdun, QC
Pourquoi tu dois y aller : La saison des soirées extérieures recommence à la Piste de Verdun et l’ambiance risque d’être assez festive pour cette première édition de l’été. Au programme : salsa, bachata et musique latine avec DJ Nonez, directement au bord de l’eau, dans un spot où les gens viennent autant pour danser que pour profiter de la vibe. Même sans être expert.e en danse, tu peux juste arriver avec des ami.e.s, prendre un verre et finir par rester toute la soirée.
Passer l’avant-midi dans une fête de quartier gratuite version carnaval
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 16 mai 2026 de 10 h à 13 h
Adresse : Association sportive et communautaire du Centre-Sud - 2093, rue de la Visitation, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette fête de la famille débarque au Centre-Sud en mini carnaval avec plein d’activités gratuites pour les enfants et les parents. Sur place, il va y avoir du maquillage, de la création de masques, des jeux, de la musique, des défis et des animations un peu partout sur le site, donc tout ce qu'il faut pour un avant-midi agréable en famille.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Faire du cardio step en plein air au bord du canal
Prix : 15 $
Quand : Le samedi 16 mai 2026 de 11 h à 12 h
Adresse : En face du canal - 6049, boul. LaSalle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux bouger dehors tout en profitant de l’énergie d’un entraînement de groupe, cette séance de cardio step en plein air pourrait te plaire. Pendant une heure, tu peux enchaîner des mouvements de step aérobic et des exercices par intervalles pensés pour faire travailler l’ensemble du corps, tout en améliorant l’agilité, la mobilité et le cardio. L’activité est accessible autant aux personnes débutantes qu’intermédiaires et se déroule directement près du canal, ce qui ajoute un côté motivant à l’entraînement.
Visiter une exposition de surréalisme
Prix : Gratuit
Quand : Le jeudi 14 mai 2026 de 12 h à 19 h
Adresse : Maison de la culture Claude-Léveillée - 911, rue Jean-Talon E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les expositions qui mélangent plusieurs formes d’art et des univers visuels éclatés, celle de Carlos Rojas vaut le détour. L’artiste explore le thème du surréalisme diasporique à travers des sculptures, vidéos et installations qui s’inspirent autant de la culture populaire mexicaine que des questions liées à l’identité, à la migration et à l’adaptation. Tu peux y voir des personnages hybrides, des objets transformés et des œuvres colorées qui créent un univers à la fois étrange, kitsch et poétique.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Célébrer la fête du drapeau haïtien pendant une soirée extérieure festive
Prix : 7 $
Quand : Le vendredi 15 mai 2026 de 17 h à 22 h
Adresse : Esplanade Louvain, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une activité festive pour souligner la fête du drapeau haïtien, cet événement rassemble musique, ambiance extérieure et célébration culturelle dans un même espace. Organisée par Aire commune et Vibe Benders, la soirée promet une atmosphère conviviale où tu peux venir profiter de la musique, rencontrer du monde et célébrer la culture haïtienne dans un contexte rassembleur en plein air.
Regarder la finale de l’Eurovision sur grand écran dans le Village
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 16 mai 2026 dès 15 h
Adresse : District Video Lounge - 1365, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : L’Eurovision, ou officiellement le Concours Eurovision de la chanson, est une compétition musicale internationale organisée chaque année depuis 1956 par l’Union européenne de radio-télévision. Si tu prends cet événement très au sérieux ou juste assez pour vouloir commenter les performances entre ami.e.s, cette diffusion en direct promet une ambiance particulièrement animée. Le District Video Lounge, un bar du Village, projette la grande finale sur grands écrans avec musique, réactions du public et tous les moments imprévisibles qui font le charme du concours. Tu peux venir encourager ton pays favori, débattre des looks et profiter de l’énergie festive du Village pendant toute la soirée.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.