Odeur inhabituelle à l'aéroport de Montréal : Plusieurs vols vers les États-Unis annulés

Aucune heure de reprise n’a été confirmée pour l'instant. 😬

Aéroport Montréal-Trudeau (YUL). Droite : Les départs à l'aéroport Montréal-Trudeau (YUL).

U.S. Customs and Border Protection (USCBP) suspend temporairement ses activités en raison d'une odeur inhabituelle, forçant l'annulation de plusieurs vols à vers les États-Unis.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu devais quitter le Québec aujourd'hui pour un voyage aux États-Unis à partir de l'aéroport Montréal-Trudeau (YUL), sache que tes plans pourraient tomber à l'eau. Les services frontaliers américains ont décidé de suspendre temporairement leurs activités en raison d'une odeur inhabituelle dans l'aérogare.

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C'est ce qu'a confirmé l'administration de l'aéroport montréalais sur ses réseaux sociaux, ce mercredi 29 juillet, vers 8h35. Plus précisément, U.S. Customs and Border Protection (USCBP) a suspendu temporairement ses activités « en raison d'une odeur de matériaux de construction ».

Résultat : plusieurs vols à destination des États-Unis sont annulés. Aéroports de Montréal affirme que « toutes les mesures sont en place afin de permettre une reprise des opérations dans les meilleurs délais ».

« Nous invitons les passagers à vérifier l'état de leur vol auprès de leur transporteur aérien avant de se rendre à l'aéroport. Nous sommes sincèrement désolés des inconvénients causés par cette situation », peut-on lire.

Au moment de publier ces lignes, trois vols d'Air Canada ont été annulés à partir de YUL, soit celui vers Washington Ntl (DCA), prévu à 8 h 30, Chicago Ohare (ORD), qui devait quitter le tarmac à 8 h 40, et Orlando (MCO), qui devait décoller à 9 h 25. Plusieurs autres sont pour leur part retardés pour l'instant.

Pour rappel, de nombreux chantiers sont en cours à YUL, dont un vaste programme de modernisation évalué à près de 10 milliards de dollars. Ces travaux visent à adapter les installations aux besoins actuels et futurs de l'aéroport d'ici 2035.

Qui plus est, les derniers jours n'ont pas été de tout repos à l'aéroport de Montréal. Ce mardi 28 juillet, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé en après-midi que ses bornes d'inspection primaire dans les aérogares canadiennes étaient en panne.

À cela s'ajoutent les retards aux départs et aux arrivées observés depuis le début de la semaine en raison des alertes d'orages dans le ciel montréalais.

Sans compter les chantiers qui causent d'importants ralentissements de la circulation aux abords de l'aéroport, notamment pour accéder aux différents terminaux.

L'organisation suggère d'ailleurs d'arriver quatre heures à l'avance, plutôt que les trois heures habituellement recommandées, pour les vols internationaux.


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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