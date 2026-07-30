Cet item pour le menage avec 4,6/5 sur Amazon est vendu 73 % moins cher au Dollarama

Ils sont IDENTIQUES. 🤯💸

La devanture d'un Dollarama.

Dollarama vend certains items presque identiques à ceux d'Amazon Canada pour une fraction du prix.

Wwphoto | Dreamstime
Rédactrice en chef

Mettre la main sur un article presque identique à un produit populaire, mais pour une fraction du prix, procure toujours une petite satisfaction. Et c'est exactement le genre de découverte qui explique pourquoi Dollarama gagne sans cesse en popularité. On y trouve régulièrement des versions très similaires à des produits vendus beaucoup plus cher sur Amazon Canada, chez Canadian Tire ou encore Walmart.

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Que ce soit des essentiels du quotidien, accessoires pour la maison, aliments ou produits de beauté, le magasin du dollar réserve parfois de véritables surprises. Et cette récente trouvaille mérite qu'on s'y attarde : elle ressemble énormément à un produit populaire pour le ménage vendu 18,49 $ sur Amazon Canada. Tu t'en doutes, l'écart de prix est considérable.

Il s'agit d'un seau pliable en silicone particulièrement pratique. Une fois son travail terminé, il se replie complètement à plat pour prendre un minimum d'espace de rangement. Déployé, il offre une capacité de 10 litres et est muni d'une poignée robuste qui facilite son transport. Lavage de voiture, camping, ménage, vaisselle en plein air ou encore travaux de jardinage : les usages sont nombreux.

Sur Amazon Canada, le modèle de la marque BIDFUL connaît d'ailleurs un certain succès. Au moment d'écrire ces lignes, plus de 200 unités avaient été achetées au cours du dernier mois, et le seau affichait une note moyenne de 4,6 étoiles sur 5 basée sur 178 évaluations.

Le seau de la marque BIDFUL sur le site d'Amazon Canada. Le seau de la marque BIDFUL, vendu sur Amazon Canada à 18,49 $.Amazon Canada

Mais avant de débourser un peu plus de 20 $ après les taxes, ça vaut peut-être la peine de faire un détour par le Dollarama.

Le modèle vendu au magasin du dollar reprend essentiellement les mêmes caractéristiques, en plus d'offrir un design presque identique. Signé SCRUBBER CLEANZ, il propose lui aussi une capacité de 10 litres et est offert en plusieurs combinaisons de couleurs, notamment bleu et gris, rouge et gris ou blanc et gris.

Le seau du Dollarama, repli\u00e9, dans une main. Le seau du Dollarama, vendu à 5 $.Narcity Québec

Le prix? Seulement 5 $. On parle donc d'une économie considérable d'environ 73 %.

La ressemblance ne se limite pas au concept. Le mécanisme pliable, la forme du seau, la structure renforcée et la poignée arquée rappellent fortement le modèle vendu sur Amazon.

Évidemment, impossible d'affirmer que les deux produits offrent la même durabilité à long terme. Mais si tu cherches un seau pliable sans avoir envie de dépenser une vingtaine de dollars pour voir si le concept te convient, la version du Dollarama semble être une option difficile à battre.

Les seaux du Dollarama, repli\u00e9s, sur les tablettes. Le seau est offert en plusieurs combinaisons de couleurs, notamment bleu et gris, rouge et gris ou blanc et gris.Narcity Québec

Quand il s'agit du Dollarama, les stocks peuvent varier d'une succursale à l'autre. Néanmoins, ce seau pliable est aussi offert sur la plateforme de vente en ligne du magasin du dollar.


Seau pliable avec poignée

Prix au Dollarama : 5 $ pour le seau pliable SCRUBBER CLEANZ de 10 litres

Prix sur Amazon Canada : 18,49 $ pour le seau pliable BIDFUL de 10 litres


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.



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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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