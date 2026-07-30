Cet item pour le menage avec 4,6/5 sur Amazon est vendu 73 % moins cher au Dollarama
Ils sont IDENTIQUES. 🤯💸
Mettre la main sur un article presque identique à un produit populaire, mais pour une fraction du prix, procure toujours une petite satisfaction. Et c'est exactement le genre de découverte qui explique pourquoi Dollarama gagne sans cesse en popularité. On y trouve régulièrement des versions très similaires à des produits vendus beaucoup plus cher sur Amazon Canada, chez Canadian Tire ou encore Walmart.
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Que ce soit des essentiels du quotidien, accessoires pour la maison, aliments ou produits de beauté, le magasin du dollar réserve parfois de véritables surprises. Et cette récente trouvaille mérite qu'on s'y attarde : elle ressemble énormément à un produit populaire pour le ménage vendu 18,49 $ sur Amazon Canada. Tu t'en doutes, l'écart de prix est considérable.
Il s'agit d'un seau pliable en silicone particulièrement pratique. Une fois son travail terminé, il se replie complètement à plat pour prendre un minimum d'espace de rangement. Déployé, il offre une capacité de 10 litres et est muni d'une poignée robuste qui facilite son transport. Lavage de voiture, camping, ménage, vaisselle en plein air ou encore travaux de jardinage : les usages sont nombreux.
Sur Amazon Canada, le modèle de la marque BIDFUL connaît d'ailleurs un certain succès. Au moment d'écrire ces lignes, plus de 200 unités avaient été achetées au cours du dernier mois, et le seau affichait une note moyenne de 4,6 étoiles sur 5 basée sur 178 évaluations.
Le seau de la marque BIDFUL, vendu sur Amazon Canada à 18,49 $.Amazon Canada
Mais avant de débourser un peu plus de 20 $ après les taxes, ça vaut peut-être la peine de faire un détour par le Dollarama.
Le modèle vendu au magasin du dollar reprend essentiellement les mêmes caractéristiques, en plus d'offrir un design presque identique. Signé SCRUBBER CLEANZ, il propose lui aussi une capacité de 10 litres et est offert en plusieurs combinaisons de couleurs, notamment bleu et gris, rouge et gris ou blanc et gris.
Le seau du Dollarama, vendu à 5 $.Narcity Québec
Le prix? Seulement 5 $. On parle donc d'une économie considérable d'environ 73 %.
La ressemblance ne se limite pas au concept. Le mécanisme pliable, la forme du seau, la structure renforcée et la poignée arquée rappellent fortement le modèle vendu sur Amazon.
Évidemment, impossible d'affirmer que les deux produits offrent la même durabilité à long terme. Mais si tu cherches un seau pliable sans avoir envie de dépenser une vingtaine de dollars pour voir si le concept te convient, la version du Dollarama semble être une option difficile à battre.
Le seau est offert en plusieurs combinaisons de couleurs, notamment bleu et gris, rouge et gris ou blanc et gris.Narcity Québec
Quand il s'agit du Dollarama, les stocks peuvent varier d'une succursale à l'autre. Néanmoins, ce seau pliable est aussi offert sur la plateforme de vente en ligne du magasin du dollar.
Seau pliable avec poignée
Prix au Dollarama : 5 $ pour le seau pliable SCRUBBER CLEANZ de 10 litres
Prix sur Amazon Canada : 18,49 $ pour le seau pliable BIDFUL de 10 litres
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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