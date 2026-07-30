Un premier cas de rage du raton laveur chez un chat au Québec : Ce qu'il faut savoir

Une fois les symptômes apparus, la mort est inévitable! 👀

Un raton laveur.

Un premier cas de rage du raton laveur a été décelé chez un chat dans une ville de la Montérégie, au Québec.

Jdazuelos | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

La rage du raton laveur vient de franchir une nouvelle étape inquiétante au Québec. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) a confirmé un tout premier cas de la maladie chez un chat errant, à Godmanchester, en Montérégie. Le félin aurait contracté la rage le 23 juillet dernier.

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Jusqu'à maintenant, la maladie circulait principalement chez les animaux sauvages dans certains secteurs du Québec, souligne par communiqué le ministère.

Ce premier cas chez un animal domestique montre toutefois que le virus peut aussi être transmis aux chats et aux chiens. Le MAPAQ rappelle donc aux propriétaires l'importance de maintenir la vaccination antirabique de leurs compagnons à jour.

Il faut savoir que la rage est une maladie mortelle, autant chez les animaux que chez les humains. À ce jour, il n'existe toujours aucun traitement une fois que les symptômes apparaissent.

La prévention demeure donc la meilleure protection. Si tu te fais mordre ou griffer par un animal, ou que tu entres en contact avec sa salive, tu dois rincer la plaie abondamment à l'eau pendant 15 minutes, puis communiquer avec Info-Santé en composant le 811 sans tarder.

Administré rapidement après une exposition, un traitement préventif permet d'empêcher le développement de la maladie.

Au Québec, la rage fait également partie des maladies à déclaration obligatoire. Les professionnels de la santé humaine et animale doivent signaler tout cas soupçonné ou confirmé aux autorités afin que les mesures nécessaires soient mises en place rapidement pour limiter la propagation.

Comment protéger tes animaux (et toi-même)

Le MAPAQ recommande d'adopter quelques réflexes simples pour réduire les risques d'exposition à la rage :

  • Faire vacciner ses animaux de compagnie contre la rage et s'assurer que leur vaccination est à jour.
  • Éviter de laisser les chats et les chiens circuler librement à l'extérieur sans surveillance afin de limiter leurs contacts avec la faune sauvage.
  • Ne jamais s'approcher d'un animal sauvage ou inconnu, même s'il semble en bonne santé, inoffensif ou qu'il est mort.
  • Consulter rapidement un vétérinaire si un animal domestique a été en contact avec un animal sauvage.
  • Isoler immédiatement un animal qui présente des changements de comportement ou des symptômes suspects, comme une hypersalivation, une paralysie, une boiterie, une désorientation ou une agressivité inhabituelle, puis consulter un vétérinaire sans tarder.
  • Éviter d'attirer les animaux sauvages à proximité de la maison.

Les personnes qui habitent en Estrie, en Montérégie et au Centre-du-Québec sont d'ailleurs invitées à signaler tout raton laveur, toute mouffette ou tout renard mort, blessé, désorienté, paralysé ou présentant un comportement agressif inhabituel.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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