Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ seront déposés cette semaine et voici quand

Un versement qui fera assurément du bien à ton portefeuille!🤑

De l'argent canadien.

Le dépôt de juillet du Régime de rentes du Québec, qui va jusqu'à 2 400 $, est prévu cette semaine.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu fais partie des prestataires du Régime de rentes du Québec (RRQ), surveille ton compte bancaire dans les prochains jours : Retraite Québec effectue son prochain dépôt cette semaine, et certaines personnes pourraient recevoir jusqu'à 2 400 $.

À lire également : 6 prestations et crédits d'impôt pour les célibataires du Québec en août 2026

Petit rappel pour les travailleuses et travailleurs qui viennent d'entrer sur le marché de l'emploi : le RRQ n'est pas une simple rente de retraite. Financé par des cotisations retenues directement sur ta paie, ce régime public te protège aussi en cas d'invalidité et prévoit un soutien financier pour tes proches advenant ton décès.

Aucune inscription n'est requise, la cotisation démarre dès ton premier chèque de paie.

Pourquoi le montant varie-t-il autant d'une personne à l'autre?

Il n'existe pas de montant fixe pour tout le monde. Ta rente est calculée à partir de trois critères : le nombre d'années où tu as cotisé, le total de tes revenus de travail déclarés au fil des ans, et surtout, l'âge auquel tu choisis de commencer à toucher tes prestations.

Une demande peut être faite dès 60 ans, mais attends-toi alors à une réduction permanente du montant. À 65 ans, tu touches la pleine rente à laquelle tes cotisations te donnent droit. Et si tu patientes jusqu'à 72 ans, le montant mensuel grimpe de façon importante.

Voici les seuils maximaux actuellement en vigueur, selon l'âge choisi :

  • 60 ans : maximum de 964,90 $ par mois (64 % de la rente de référence) ;
  • 65 ans : maximum de 1 507,65 $ par mois (rente complète) ;
  • 72 ans : maximum de 2 394,15 $ par mois (158,8 % de la rente de référence).

Ce sont toutefois des plafonds. Dans les faits, la vaste majorité des prestataires reçoivent un montant inférieur, calculé au prorata de leurs cotisations réelles accumulées durant leur carrière.

Autre détail à connaître : une fois 65 ans passés, si tu es toujours sur le marché du travail, cotiser au RRQ devient optionnel, autant pour toi que pour ton employeur.

Le dépôt du mois sera versé par Retraite Québec le 31 juillet. La majorité des institutions financières créditent les comptes le jour même.

Pour valider ton admissibilité ou explorer les autres programmes disponibles, consulte le site officiel de Retraite Québec.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
régime de rentes du québec rrq retraite québec retraite au quebec gouvernement du québec prestations et crédits
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Le kangourou de Boucherville ne restera pas au Zoo de Granby et voici pourquoi

Le Zoo donne des nouvelles du petit Joey! 🦘

Prolongement de la ligne orange : Le maire de Laval partage un visuel du tracé

Il fait des pressions sur Québec pour ces 5 nouvelles stations. 👀

Cet article pour la maison s'est vendu plus de 5 000 X en un mois sur Amazon et il a 4,5/5

Une note aussi haute avec près de 38 000 avis, c'est un excellent signe. 👀✨

Alerte météo : Des orages violents vont balayer le Québec et voici où ça va secouer

Ça s'annonce intense...encore! 😳⛈️

Odeur inhabituelle à l'aéroport de Montréal : Plusieurs vols vers les États-Unis annulés

Aucune heure de reprise n’a été confirmée pour l'instant. 😬

11 aliments qui sont jusqu'à 45 % moins chers au Dollarama qu'au Metro malgré les rabais

Quand le prix en promotion est encore plus élevé que le prix régulier chez Dollarama, ça en dit long. 🤯🫠

Une grande partie du Canada a un congé férié lundi, mais pas le Québec — Voici pourquoi

Il se pourrait que tes collègues t'ignorent sur Teams ce lundi. 😬

Tous les adultes peuvent ENFIN renouveler leur passeport canadien en ligne - Voici comment

C'est la fin des longues files d'attente aux bureaux de passeport!

Danick Martineau est maintenant papa et présente sa petite fille (PHOTOS)

Les premières photos de bébé Rose font fondre le web.🌹💕

Ariana Grande au Centre Bell : Cette règle stricte pourrait compliquer ton entrée

3 shows à Montréal cette semaine, mais attention à ce que tu apportes! 👜