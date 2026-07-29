Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ seront déposés cette semaine et voici quand
Un versement qui fera assurément du bien à ton portefeuille!🤑
Si tu fais partie des prestataires du Régime de rentes du Québec (RRQ), surveille ton compte bancaire dans les prochains jours : Retraite Québec effectue son prochain dépôt cette semaine, et certaines personnes pourraient recevoir jusqu'à 2 400 $.
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Petit rappel pour les travailleuses et travailleurs qui viennent d'entrer sur le marché de l'emploi : le RRQ n'est pas une simple rente de retraite. Financé par des cotisations retenues directement sur ta paie, ce régime public te protège aussi en cas d'invalidité et prévoit un soutien financier pour tes proches advenant ton décès.
Aucune inscription n'est requise, la cotisation démarre dès ton premier chèque de paie.
Pourquoi le montant varie-t-il autant d'une personne à l'autre?
Il n'existe pas de montant fixe pour tout le monde. Ta rente est calculée à partir de trois critères : le nombre d'années où tu as cotisé, le total de tes revenus de travail déclarés au fil des ans, et surtout, l'âge auquel tu choisis de commencer à toucher tes prestations.
Une demande peut être faite dès 60 ans, mais attends-toi alors à une réduction permanente du montant. À 65 ans, tu touches la pleine rente à laquelle tes cotisations te donnent droit. Et si tu patientes jusqu'à 72 ans, le montant mensuel grimpe de façon importante.
Voici les seuils maximaux actuellement en vigueur, selon l'âge choisi :
- 60 ans : maximum de 964,90 $ par mois (64 % de la rente de référence) ;
- 65 ans : maximum de 1 507,65 $ par mois (rente complète) ;
- 72 ans : maximum de 2 394,15 $ par mois (158,8 % de la rente de référence).
Ce sont toutefois des plafonds. Dans les faits, la vaste majorité des prestataires reçoivent un montant inférieur, calculé au prorata de leurs cotisations réelles accumulées durant leur carrière.
Autre détail à connaître : une fois 65 ans passés, si tu es toujours sur le marché du travail, cotiser au RRQ devient optionnel, autant pour toi que pour ton employeur.
Le dépôt du mois sera versé par Retraite Québec le 31 juillet. La majorité des institutions financières créditent les comptes le jour même.
Pour valider ton admissibilité ou explorer les autres programmes disponibles, consulte le site officiel de Retraite Québec.
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