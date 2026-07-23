6 prestations et crédits d'impôt versés aux aînés du Québec en août
Plusieurs centaines, voire des milliers de dollars, pourraient t'attendre! 💰
Le mois d'août apporte, comme chaque mois, son lot de prestations et crédits d'impôt gouvernementaux pour les personnes aînées et retraitées du Québec. Trois organismes se partagent la distribution de ces sommes : Retraite Québec, Service Canada et l'Agence du revenu du Canada (ARC), chacun avec son propre calendrier.
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Certaines de ces sommes sont déposées automatiquement dans ton compte, sans aucune démarche de ta part. D'autres, en revanche, exigent une inscription préalable ou une demande formelle. Mieux vaut donc vérifier ton admissibilité à chacun de ces programmes pour ne rien laisser filer.
Tu peux suivre l'état de tes versements depuis Mon dossier pour les citoyens sur la plateforme de Revenu Québec, ou depuis Mon dossier pour les prestations fédérales.
Voici, dans l'ordre, les prestations et crédits d'impôt prévus pour les personnes aînées du Québec au mois d'août.
Supplément de revenu garanti (SRG)
Cette prestation fédérale non imposable s'ajoute à la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes dont le revenu annuel demeure sous certains seuils. Le montant est réévalué chaque trimestre selon le coût de la vie.
Pour y avoir droit, il faut :
- Avoir 65 ans ou plus;
- Résider au Canada;
- Recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse;
- Avoir un revenu annuel inférieur au plafond applicable selon ta situation familiale.
Selon que tu vives seul.e ou en couple, et selon la situation de ton ou ta partenaire par rapport à la SV, le montant mensuel peut varier entre environ 674,96 $ et 1 123,32 $, avec la hausse trimestrielle de 1,2 % toujours en vigueur.
Date de versement : 27 août
Pour plus d'informations sur le Supplément de revenu garanti, c'est par ici.
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
Versée chaque mois par le gouvernement fédéral à toute personne de 65 ans et plus, peu importe son parcours professionnel, cette prestation dépend du nombre d'années de résidence au Canada plutôt que des cotisations versées.
Pour la période de juillet à septembre 2026, les montants demeurent bonifiés de 1,2 % :
- De 65 à 74 ans : jusqu'à 751,96 $/mois
- 75 ans et plus : jusqu'à 827,18 $/mois
La majorité des personnes admissibles y sont inscrites automatiquement par Service Canada. Si tu approches de tes 65 ans sans avoir reçu de confirmation, mieux vaut communiquer avec eux directement. Il reste aussi possible de reporter le début de tes versements jusqu'à 70 ans afin de toucher une rente plus élevée.
Le dépôt d'août inclut également, pour les personnes admissibles, le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant.
Date de versement : 27 août
Pour plus d'informations sur la pension de la Sécurité de la vieillesse, c'est par ici.
L'Allocation
Tu as entre 60 et 64 ans et ton ou ta conjoint.e touche à la fois la pension de la SV et le Supplément de revenu garanti? Tu pourrais avoir droit à l'Allocation, une prestation fédérale mensuelle non imposable réservée aux couples à faible revenu où l'un.e des deux partenaires n'a pas encore atteint l'âge d'accès à la pension.
Conditions d'admissibilité :
- Avoir entre 60 et 64 ans;
- Résider au Canada;
- Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e;
- Avoir vécu au Canada pendant au moins 10 ans après l'âge de 18 ans;
- Avoir un.e conjoint.e qui bénéficie à la fois de la SV et du SRG;
- Avoir un revenu combiné annuel inférieur à 41 500 $.
Avec la réindexation trimestrielle en vigueur, l'Allocation peut atteindre environ 1 428,06 $. Si ton ou ta partenaire décède pendant que tu la touches, elle se transforme automatiquement en Allocation au survivant.
Date de versement : 27 août
Pour plus d'informations sur l'Allocation, c'est par ici.
Allocation au survivant
Tu es veuf.ve, tu as entre 60 et 64 ans et tu n'as pas formé de nouvelle union depuis le décès de ton ou ta conjoint.e — que ce soit par mariage ou en union de fait? L'Allocation au survivant est une prestation mensuelle fédérale non imposable pensée pour soutenir les personnes qui se retrouvent seules après un deuil et dont les ressources financières sont limitées.
Elle se poursuit jusqu'à 65 ans, âge auquel la pension de la SV prend automatiquement le relais. La demande peut être déposée jusqu'à 11 mois avant ton 60e anniversaire.
Conditions d'admissibilité :
- Être veuf.ve, sans nouvelle union depuis le décès du ou de la partenaire;
- Avoir un revenu annuel inférieur à 30 216 $ — au-delà de ce seuil, la prestation n'est plus accessible.
Le montant maximal s'élève à environ 1 702,34 $/mois, calculé selon les revenus de l'année précédente et incluant la hausse trimestrielle de 1,2 %.
Date de versement : 27 août
Pour plus d'informations sur l'Allocation au survivant, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Ce régime provincial assure un revenu mensuel à vie à toute personne ayant cotisé au régime durant sa vie active au Québec. Il faut avoir cotisé au moins une année et avoir déclaré un revenu de travail supérieur à 3 500 $ annuellement pour y être admissible. Le montant touché dépend de l'âge auquel tu choisis d'activer ta rente :
- 60 ans (rente à 64 % du montant complet) : jusqu'à 964,90 $/mois
- 65 ans (rente à 100 %) : jusqu'à 1 507,65 $/mois
- 72 ans (bonification maximale à 158,8 %) : jusqu'à 2 394,15 $/mois
Plus tu retardes le début de tes versements, plus ta rente mensuelle sera généreuse. Il reste toutefois possible d'y accéder dès 60 ans si tu as besoin de revenus plus tôt, moyennant une réduction permanente. Les personnes qui poursuivent leur carrière après 65 ans peuvent aussi choisir de cesser de cotiser au régime — leur employeur arrête alors également de verser sa part.
Date de versement : 31 août
Pour plus d'informations sur le RRQ, c'est par ici.
Programme Allocation-logement
Ce programme de Revenu Québec s'adresse aux personnes et familles à faible revenu qui consacrent une trop grande part de leur budget au loyer. Il vise autant les personnes seules que les couples et les familles avec enfants.
L'admissibilité tient compte de plusieurs critères, dont le revenu, le coût du loyer et la composition du ménage. Selon ta situation, tu pourrais recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois.
Les versements sont effectués dans les cinq premiers jours de chaque mois, de juin à septembre 2026. Un nouveau calcul sera ensuite fait pour la période d'octobre 2026 à septembre 2027.
Pour plus d'informations sur le programme, c'est par ici.
Ces montants et dates de versement sont établis par Retraite Québec et Service Canada pour le mois d'août 2026.