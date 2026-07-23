Plusieurs amendes pour malpropreté: le MAPAQ a suspendu le permis d'une épicerie à Montréal

L'établissement a écopé de 8 100 $ d'amendes en moins d'un an.

La devanture de l'épicerie Marché C&T à Montréal.

Un supermarché de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a vu son permis d'exploitation être suspendu par le MAPAQ.

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Rédaction et édition

Ce ne sont pas que les restaurants qui sont surveillés de près par l'équipe du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Récemment, un supermarché de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, a vu son permis d'exploitation être suspendu par le gouvernement du Québec. Il s'agit du Marché C&T, situé au 12200, boulevard Laurentien, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

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C'est dans le cadre d'inspections régulières ou à la suite de plaintes du public que le MAPAQ visite des établissements alimentaires partout au Québec. L'objectif est de s'assurer qu'ils respectent les normes sanitaires en vigueur afin de protéger la santé de la clientèle.

Lorsqu'un risque élevé est constaté, c'est-à-dire que l'exploitant n'applique pas efficacement les mesures de contrôle des risques dans son établissement, des correctifs doivent être apportés sans délai. Dans certains cas, comme celui du Marché C&T, le MAPAQ peut suspendre le permis d'exploitation afin de protéger la santé publique, conformément à la Loi sur les produits alimentaires. Les établissements visés par une suspension de permis figurent d'ailleurs sur la liste des contrevenants du ministère pendant 30 jours.

Le MAPAQ n'a pas précisé les motifs exacts ayant mené à la suspension du permis de ce commerce. Toutefois, selon les données publiques disponibles sur le site Web du ministère, le supermarché a écopé de trois amendes en moins d'un an, toutes pour le même type d'infraction : la propreté déficiente des lieux, de l'équipement et des ustensiles servant à la préparation et à l'entreposage des aliments.

« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres », peut-on lire dans le résumé d'une décision de la Cour municipale de Montréal.

En décembre 2025, l'établissement a payé une première amende de 3 000 $ pour une infraction constatée en mai 2025.

Puis, en février 2026, le supermarché a payé une deuxième amende de 1 600 $ pour des manquements relevés en mars 2025.

Enfin, en avril 2026, il a écopé d'une troisième amende de 3 500 $ pour la même infraction, cette fois constatée en septembre 2025.

Au total, le Marché C&T a accumulé 8 100 $ d'amendes en moins d'un an, toutes liées au même problème récurrent de salubrité.

Après une suspension de permis, le supermarché est autorisé à rouvrir ses portes seulement lorsque les manquements sont corrigés et que l'établissement est jugé sécuritaire par le ministère.

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