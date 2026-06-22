8 prestations et crédits pour les personnes âgées et retraitées du Québec en juillet
Des centaines, voire des milliers de dollars qui pourraient atterrir dans ton compte ce mois-ci. 💰
Juillet 2026 rime avec versements de prestations et crédits d'impôt pour de nombreuses personnes aînées et retraitées du Québec. L'Agence du revenu du Canada (ARC), Revenu Québec et Retraite Québec procèdent chacun à des dépôts qui peuvent représenter un apport financier considérable pour les budgets serrés.
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Certaines sommes arrivent directement dans ton compte bancaire sans que tu n'aies à lever le petit doigt. D'autres, en revanche, nécessitent une inscription préalable ou une demande de ta part. Mieux vaut donc vérifier ton admissibilité sans tarder pour ne laisser passer aucun montant.
Tu peux suivre l'état de tes versements depuis Mon dossier pour les particuliers sur le site de l'ARC, ou encore depuis Mon dossier pour les citoyens sur la plateforme de Revenu Québec.
Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels
Ce nouveau programme fédéral remplace l'ancien crédit pour la TPS/TVH à compter de juillet 2026. Il offre une aide financière non imposable aux ménages à faible ou moyen revenu, peu importe si tu as travaillé ou non durant l'année.
Pour être admissible, tu dois résider au Canada aux fins de l'impôt et avoir au moins 19 ans. Ton revenu familial net rajusté doit également se situer sous les seuils établis, par exemple, 60 012 $ pour une personne seule sans enfant, en fonction de ta déclaration de revenus de 2025.
Les montants maximaux pour la période de juillet 2026 à juin 2027 sont les suivants :
- Personne célibataire : jusqu'à 679 $
- Personne mariée ou en union de fait : jusqu'à 890 $
- Par enfant admissible de moins de 19 ans : 234 $ supplémentaires
Les versements sont trimestriels. L'ARC t'enverra un avis indiquant le montant annuel auquel tu as droit ainsi que le calendrier de tes paiements. Si tu es inscrit.e au dépôt direct, les virements se font automatiquement.
Dates de versement : 3 juillet
Pour plus d'informations sur l'ACEBE, c'est par ici.
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
Ce revenu mensuel fédéral est offert à toute personne ayant atteint l'âge de 65 ans, qu'elle ait ou non occupé un emploi au cours de sa vie. Contrairement au RRQ, le montant versé ne dépend pas des cotisations accumulées, mais bien du nombre d'années de résidence au Canada.
Les montants sont révisés tous les trimestres en fonction de l'indice des prix à la consommation. Pour le trimestre de juillet à septembre 2026, les montants maximaux augmenteront de 1,2 % :
- De 65 à 74 ans : jusqu'à 751,96 $/mois
- 75 ans et plus : jusqu'à 827,18 $/mois
Dans la majorité des cas, Service Canada inscrit les personnes admissibles automatiquement. Si tu approches des 65 ans sans avoir reçu de confirmation, n'hésite pas à les contacter. Il est également possible de repousser le début des versements jusqu'à 70 ans afin de toucher une rente plus élevée par la suite.
À noter que le versement de juillet inclut aussi, pour les personnes admissibles, le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant.
Date de versement : 29 juillet
Pour plus d'informations sur la pension de la Sécurité de la vieillesse, c'est par ici.
Supplément de revenu garanti (SRG)
Le SRG est une prestation fédérale non imposable destinée aux personnes de 65 ans et plus qui reçoivent déjà la pension de la SV et dont le revenu annuel reste en deçà de certains seuils. Son montant est réévalué chaque trimestre selon l'évolution du coût de la vie.
Pour être admissible, il faut :
- Avoir 65 ans ou plus;
- Résider au Canada;
- Recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse;
- Avoir un revenu annuel inférieur au plafond applicable selon ta situation familiale.
Selon que tu sois seul.e ou en couple, et selon la situation de ton ou ta partenaire par rapport à la SV, le montant mensuel peut varier entre environ 674,96 $ et 1 123,32 $, selon la hausse trimestrielle de 1,2 % prévue. Cette aide est non imposable et peut être cumulée avec la pension.
Date de versement : 29 juillet
Pour plus d'informations sur le Supplément de revenu garanti, c'est par ici.
Allocation au survivant
Tu es veuf.ve, tu as entre 60 et 64 ans et tu n'as pas formé de nouvelle union depuis le décès de ton ou ta conjoint.e — que ce soit par mariage ou en union de fait? L'Allocation au survivant est une prestation mensuelle fédérale non imposable conçue pour soutenir les personnes qui se retrouvent seules après un deuil et dont les ressources financières sont limitées.
Elle est maintenue jusqu'à l'âge de 65 ans, moment où la pension de la SV prend automatiquement le relais. La demande peut être déposée jusqu'à 11 mois avant ton 60e anniversaire.
Conditions d'admissibilité :
- Être veuf.ve, sans nouvelle union depuis le décès du ou de la partenaire;
- Avoir un revenu annuel inférieur à 30 216 $ — au-delà de ce seuil, la prestation n'est plus accessible.
Le montant maximal s'élève à environ 1 702,34 $/mois, calculé en fonction des revenus de l'année précédente. Ce montant prend en compte la hausse prévue de 1,2 %.
Date de versement : 29 juillet
Pour plus d'informations sur l'Allocation au survivant, c'est par ici.
L'Allocation
Tu as entre 60 et 64 ans et ton ou ta conjoint.e reçoit à la fois la pension de la SV et le Supplément de revenu garanti? Tu pourrais avoir droit à l'Allocation, une prestation fédérale mensuelle non imposable destinée aux couples à faible revenu dans lesquels l'un.e des deux partenaires n'a pas encore atteint l'âge d'accès à la pension.
Conditions d'admissibilité :
- Avoir entre 60 et 64 ans;
- Résider au Canada;
- Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e;
- Avoir vécu au Canada pendant au moins 10 ans après l'âge de 18 ans;
- Avoir un.e conjoint.e qui bénéficie à la fois de la SV et du SRG;
- Avoir un revenu combiné annuel inférieur à 41 500 $.
Avec la réindexation trimestrielle en vigueur, l'Allocation peut atteindre jusqu'à environ 1 428,06 $. Si ton ou ta partenaire décède pendant que tu la touches, celle-ci est automatiquement transformée en Allocation au survivant.
Date de versement : 29 juillet
Pour plus d'informations sur l'Allocation, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Le RRQ garantit un revenu mensuel à vie à toute personne ayant cotisé au régime pendant sa vie active au Québec. Pour être admissible, il faut avoir cotisé au moins une année et avoir déclaré un revenu de travail supérieur à 3 500 $ annuellement. Le montant perçu varie selon l'âge auquel tu décides d'activer ta rente :
- 60 ans (rente à 64 % du montant complet) : jusqu'à 964,90 $/mois
- 65 ans (rente à 100 %) : jusqu'à 1 507,65 $/mois
- 72 ans (bonification maximale à 158,8 %) : jusqu'à 2 394,15 $/mois
Plus tu retardes le début de tes versements, plus ta rente mensuelle sera généreuse. Si tu as besoin de revenus plus tôt, il est toutefois possible d'y accéder dès 60 ans, avec une réduction permanente à la clé. Les personnes qui poursuivent leur carrière après 65 ans peuvent aussi choisir de ne plus cotiser au régime — leur employeur cesse alors également de verser sa part.
Date de versement : 31 juillet
Pour plus d'informations sur le RRQ, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour solidarité
Ce programme provincial, géré par Revenu Québec, vise à alléger le fardeau financier des ménages à revenus faibles ou modestes — une réalité que vivent de nombreuses personnes aîné.e.s. En juillet, les personnes admissibles reçoivent leur avis de détermination pour la nouvelle période allant de juillet 2026 à juin 2027.
La fréquence des versements dépend du montant annuel accordé :
- 240 $ ou moins : un seul et unique versement, en juillet;
- Entre 241 $ et 799 $ : paiements trimestriels (juillet, octobre, janvier, avril);
- 800 $ et plus : versements mensuels jusqu'en juin 2027.
Le seuil de revenu maximal pour une personne seule est de 64 545 $. L'admissibilité est évaluée selon ta situation familiale au 31 décembre 2025.
Date de versement : 3 juillet
Pour plus d'informations sur le crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Programme Allocation-logement
Ce programme de Revenu Québec s'adresse aux personnes à faible revenu — dont beaucoup de personnes aîné.e.s — qui consacrent une proportion trop élevée de leur budget au loyer. Il est offert aux personnes seules, aux couples et aux familles.
Plusieurs critères entrent en jeu pour déterminer l'admissibilité : le revenu, le montant du loyer et la composition du ménage. Selon ta situation financière, tu pourrais recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois.
Les versements sont effectués durant les cinq premiers jours de chaque mois. Un nouveau calcul sera ensuite réalisé pour la période d'octobre 2026 à septembre 2027.
Pour plus d'informations sur le programme Allocation-logement, c'est par ici.
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