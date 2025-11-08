Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Ce resto de Trois-Rivières sert des fruits de mer à volonté pour le prix d’un 3 services

À ce prix, c’est OUI!

Le tartar du restaurant Le Rouge Vin. Droite : Le plat de fruit de mer à volonté.

Ce resto de Trois-Rivières sert des fruits de mer à volonté.

Le Rouge Vin | Facebook, @lerougevin | Instagram
Éditrice Junior

Si tu rêves d’un vrai festin marin sans limite, ce resto de Trois-Rivières va te faire saliver. Le restaurant Le Rouge Vin, situé dans l’Hôtel Gouverneur au cœur du centre-ville, propose une expérience des plus gourmandes : un repas de fruits de mer servit à volonté pour à peu près le prix d’un souper trois services.

À lire également : Ce resto de la Rive-Sud offre les huîtres à 1 $ + tartares illimités un soir par semaine

Autrement dit, pour ce que tu paierais ailleurs pour un repas complet, tu peux ici te servir à ta guise de ton péché mignon : le homard, le crabe, les crevettes et les moules.

Tout commence avec une entrée de calmars frits ou de tartare du jour, suivie d’un potage de fruits de mer maison qui met déjà la table pour le reste de la soirée. Le plat principal te plonge ensuite dans un vrai banquet : queue de homard, section de crabe, crevettes, moules, riz, légumes et beurre à l’ail. Et une fois ton assiette terminée, tu peux tout simplement en redemander.

Parce que oui, ici, tu peux vraiment te resservir autant de fois que tu veux, jusqu’à ce que tu sois pleinement satisfait.e. Le repas se conclut sur une découverte sucrée du moment, parfaite pour finir en beauté.

Ainsi, du mercredi au samedi dès 17 h, tu peux profiter de leur forfait à 110 $ par personne, ou encore 250 $ pour deux, avec une bouteille de vin incluse. Une expérience idéale pour impressionner ta date ou vivre un souper digne de la royauté, sans trop dépouiller ton compte bancaire.

Le Rouge Vin 

Prix : 110 $ par personne ou 250 $ pour deux en plus d'une bouteille de vin

Type de bouffe : Fruits de mer

Adresse : 975, rue Hart, Trois-Rivières, QC

Menu du Le Rouge Vin

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

