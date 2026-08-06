Métro de Montréal : Il n'y aura QUE des vieux trains sur la ligne verte et voici pourquoi
... et ils sont 11 fois moins fiables que les Azur! 🫠
Si tu empruntes régulièrement la ligne verte du métro de la Société de transport de Montréal (STM), tu voudras profiter des rames Azur pendant que tu le peux. Elles seront bientôt toutes transférées vers la ligne bleue et remplacées par les vieux MR-73, qui arrivent pourtant en fin de vie. Pourquoi? On fait le point.
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Si tout va rondement, les cinq nouvelles stations du prolongement de la ligne bleue devraient être livrées en 2031. À l'heure actuelle, seuls des MR-73 circulent sur cette ligne, comme sur la ligne jaune, qui relie Montréal à Longueuil.
L'arrivée d'une nouvelle technologie entraînera toutefois une importante réorganisation de la flotte : toutes les rames Azur actuellement en service sur la ligne verte seront transférées vers la ligne bleue.
Pourquoi? Selon les informations publiées sur le site Web de la STM, l'une des principales nouveautés du prolongement sera l'implantation d'un nouveau système de contrôle de la circulation des trains.
Le système actuel, en service sur toute la ligne bleue depuis les années 1970, repose sur des circuits de voie qui détectent la présence des rames grâce à un système électrique installé dans les rails.
La nouvelle technologie, appelée CBTC (Communication-Based Train Control), fonctionne plutôt grâce à une communication continue entre les trains et le système de contrôle, ce qui permet de gérer leur circulation en temps réel.
Ce système sera éventuellement déployé sur l'ensemble de la ligne bleue. Or, il est uniquement compatible avec les trains Azur, puisque les MR-73 ne peuvent pas être équipés de cette technologie.
« Il est impossible d’exploiter la ligne bleue actuelle et son prolongement avec deux systèmes différents », dit la STM.
Une pétition a été lancée
Dans les derniers jours, Projet Montréal a lancé une pétition dénonçant le plan de la STM de revoir sa flotte de métro afin de faire circuler exclusivement « ces voitures vieillissantes » sur la ligne verte, l'une des plus achalandées du réseau. À noter que certaines d'entre elles y circulent encore et toujours.
L'opposition officielle à l'hôtel de ville soutient que les MR-73, en service depuis près de 50 ans, offrent une capacité inférieure de 8 % à celle des rames Azur, sont moins bien ventilés et deviennent plus inconfortables durant l'été.
En matière de fiabilité, l'écart est tout aussi marqué : les trains Azur peuvent parcourir près de 1,9 million de kilomètres entre deux pannes, contre environ 164 500 kilomètres pour les MR-73, qui seraient ainsi 11 fois moins fiables.
Projet Montréal estime que cette situation pourrait entraîner des interruptions, des ralentissements, des trains surchargés et un service moins prévisible pour les personnes qui empruntent la ligne verte.
Le parti rappelle également que la durée de vie utile des MR-73 a déjà été prolongée jusqu'en 2036. Or, selon le calendrier actuel, leurs remplaçants « pourraient ne pas arriver avant 2040 », ce qui créerait un écart potentiel de quatre ans.
Projet Montréal réclame donc un plan pour remplacer les MR-73 dès 2036, en plus d'augmenter la fréquence sur la ligne verte et de poursuivre sa modernisation.
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