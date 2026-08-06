Métro de Montréal : Il n'y aura QUE des vieux trains sur la ligne verte et voici pourquoi

... et ils sont 11 fois moins fiables que les Azur! 🫠

Des MR-73 sur la ligne verte du métro de Montréal.

D'ici 2031, il n'y aura plus de trains Azur sur la ligne verte du métro de Montréal, qui seront remplacés par les vieux MR-73.

Daniel Gauthier | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu empruntes régulièrement la ligne verte du métro de la Société de transport de Montréal (STM), tu voudras profiter des rames Azur pendant que tu le peux. Elles seront bientôt toutes transférées vers la ligne bleue et remplacées par les vieux MR-73, qui arrivent pourtant en fin de vie. Pourquoi? On fait le point.

À lire également : Plusieurs usagers peuvent maintenant taper leur cell pour payer le bus/métro à Montréal

Si tout va rondement, les cinq nouvelles stations du prolongement de la ligne bleue devraient être livrées en 2031. À l'heure actuelle, seuls des MR-73 circulent sur cette ligne, comme sur la ligne jaune, qui relie Montréal à Longueuil.

L'arrivée d'une nouvelle technologie entraînera toutefois une importante réorganisation de la flotte : toutes les rames Azur actuellement en service sur la ligne verte seront transférées vers la ligne bleue.

Pourquoi? Selon les informations publiées sur le site Web de la STM, l'une des principales nouveautés du prolongement sera l'implantation d'un nouveau système de contrôle de la circulation des trains.

Le système actuel, en service sur toute la ligne bleue depuis les années 1970, repose sur des circuits de voie qui détectent la présence des rames grâce à un système électrique installé dans les rails.

La nouvelle technologie, appelée CBTC (Communication-Based Train Control), fonctionne plutôt grâce à une communication continue entre les trains et le système de contrôle, ce qui permet de gérer leur circulation en temps réel.

Ce système sera éventuellement déployé sur l'ensemble de la ligne bleue. Or, il est uniquement compatible avec les trains Azur, puisque les MR-73 ne peuvent pas être équipés de cette technologie.

« Il est impossible d’exploiter la ligne bleue actuelle et son prolongement avec deux systèmes différents », dit la STM.

Une pétition a été lancée

Dans les derniers jours, Projet Montréal a lancé une pétition dénonçant le plan de la STM de revoir sa flotte de métro afin de faire circuler exclusivement « ces voitures vieillissantes » sur la ligne verte, l'une des plus achalandées du réseau. À noter que certaines d'entre elles y circulent encore et toujours.

L'opposition officielle à l'hôtel de ville soutient que les MR-73, en service depuis près de 50 ans, offrent une capacité inférieure de 8 % à celle des rames Azur, sont moins bien ventilés et deviennent plus inconfortables durant l'été.

En matière de fiabilité, l'écart est tout aussi marqué : les trains Azur peuvent parcourir près de 1,9 million de kilomètres entre deux pannes, contre environ 164 500 kilomètres pour les MR-73, qui seraient ainsi 11 fois moins fiables.

Projet Montréal estime que cette situation pourrait entraîner des interruptions, des ralentissements, des trains surchargés et un service moins prévisible pour les personnes qui empruntent la ligne verte.

Le parti rappelle également que la durée de vie utile des MR-73 a déjà été prolongée jusqu'en 2036. Or, selon le calendrier actuel, leurs remplaçants « pourraient ne pas arriver avant 2040 », ce qui créerait un écart potentiel de quatre ans.

Projet Montréal réclame donc un plan pour remplacer les MR-73 dès 2036, en plus d'augmenter la fréquence sur la ligne verte et de poursuivre sa modernisation.

From Your Site Articles
société de transport de montréalprolongement de la ligne bleueligne bleuemétro de montréal
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Les pires stations du métro de Montréal sont révélées et c'est pire que tu penses

Le port du casque de construction bientôt obligatoire? 😬

Refonte du réseau d’autobus de la STM dès mai : nouvelles lignes, trajets simplifiés et plus

Ces changements touchent près de 80 lignes, dans 6 arrondissements et 9 villes liées sur l’île de Montréal. 👀

La STL annule 60 trajets d’autobus par jour à Laval et ça pourrait durer des semaines

Ce n’est pas qu’à Montréal que le transport en commun fait vivre des montagnes russes d’émotion.

Les tarifs de la STM augmentent le mois prochain : Voici de combien

Tu ne t'en sauveras pas, cette année. 🫠

Action collective contre l'ARC: Tu peux maintenant réclamer jusqu'à 5 280$ et voici comment

La période de réclamation est maintenant ouverte. 👀💰

Voici les 14 emplois les mieux payés au Canada actuellement

Ça paie entre 120 000 $ et 350 000 $! 🤑

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ t'attendent ce mois-ci et voici quand

Ce versement pourrait faire sourire ton compte bancaire! 🤑

4 prestations et crédits d'impôt pour les célibataires du Québec en août 2026

Ça ne peut que faire du bien à ton porte-monnaie! 💰

Donald Trump insulte les Canadiens dans un discours à Vegas : Voici ce qu'il a (encore) dit

Il n'a pas fini de parler de nous... 😬

Best Buy fait un méga solde au Québec et voici 7 items avec des rabais de 120 $ minimum

400 $ de rabais sur un MacBook, ça se prend bien! 🤑

Ce meilleur vendeur au IKEA coûte 9 $ et c'est un « must » pour organiser ta cuisine

Avoir une place pour chaque chose? OUI!

6 beaux sacs transparents vendus sur Amazon qui sont livrés avant le week-end avec Prime

Non, ton festival n'est pas gâché! ✨

Voici quand les candidats d'Occupation Double Panama seront enfin dévoilés

OD Panama : le compte à rebours est officiellement commencé. 🔥✨

L'Université McGill offre un cours de finances personnelles 100% GRATUIT: Voici quoi savoir

Leçon #1 : ne pas payer pour arriver à mieux gérer ton budget. ✅