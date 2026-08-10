Rentrée télé de l'automne 2026 : Voici la programmation de tes émissions québécoises préfs
Des soirées télé divertissantes t’attendent.🍿
Qu'on vive la rentrée des classes ou non, il y a une chose d'excitante dans l'arrivée de l'automne : le retour de nos émissions et séries québécoises préférées! Que tu sois du genre à tripper sur les téléréalités de Noovo ou de Crave, que tu attendes avec impatience la suite de ta fiction préférée sur TVA ou ICI Radio-Canada Télé, ou que tu aies simplement hâte de retrouver certains classiques, il y a de quoi occuper toutes tes soirées de septembre. La programmation de la rentrée télé est dévoilée et elle est bien remplie.
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Sors ton calendrier, parce qu'il risque d'y avoir quelques conflits d'horaire entre nos émissions favorites et certaines d'entre elles n'offrent pas de rediffusion.
Voici la liste complète de nos chouchous pour planifier ta saison cocooning comme il faut!
Août 2026
La maison des vilains (Nouveauté) | Crave
Quand : Dès le mercredi 19 août
OD Panama : Les préparatifs | Crave
Quand : Dimanche 30 août
Septembre 2026
La reconstruction : Au cœur des Canadiens de Montréal, saison 3 | Crave
Quand : Dès le mardi 1er septembre
OD Panama | Noovo et Crave
Quand : Dès le dimanche 6 septembre à 18 h 30, quotidienne du lundi au jeudi à 18 h 30, dès le 7 septembre
Les vendredis OD : dès le 11 septembre à 18 h 30
Masterchef Québec, saison 4 | TVA et TVA+
Quand : Dès le dimanche 6 septembre à 20 h 30, puis du lundi au mercredi à 19 h 30, dès le 7 septembre
Un souper presque parfait | Noovo et Crave
Quand : Du lundi au vendredi à 18 h, dès le 7 septembre
Antigang, saison 2 | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre
Indéfendable, saison 5 | TVA et TVA+
Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre
Les Armes, saison 3 | TVA et TVA+
Quand : Tous les lundis 20 h, dès le 7 septembre
Alertes, suite de la saison 6 | TVA et TVA+
Quand : Tous les mardis à 20 h dès le 8 septembre
Indomptables, suite de la saison 1 | TVA et TVA+
Quand : Tous les mercredis à 20 h, dès le 9 septembre
Pop! ou rien, saison 2 | Noovo et Crave
Tous les jeudis à 17 h, dès le 10 septembre
OD : 20 ans (série documentaire) | Noovo et Crave
Quand : Tous les vendredis à 19 h, dès le 11 septembre
Les Justiciers, saison 6 | Noovo et Crave
Quand : Tous les vendredis à 20 h, dès le 11 septembre
Chanteurs masqués, saison 6 | TVA et TVA+
Quand : Tous les dimanches à 19 h, dès le 13 septembre
Dumas, saison 3 | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Tous les lundis à 20 h, dès le 14 septembre
Sur le fil (Nouveauté) | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Tous les lundis à 21 h, dès le 14 septembre
STAT, saison 5 | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Tous les mardis à 20 h, dès le 15 septembre
Infoman | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Tous les jeudis à 19 h 30, dès le 17 septembre
En direct de l'univers | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Tous les samedis à 19 h, dès le 19 septembre
Tout le monde en parle | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Tous les dimanches à 20 h, dès le 20 septembre
Octobre 2026
Aller Simple : la téléréalité, saison 2
La nuit des 13
Novembre 2026
Méchant Changement
Vie$ de rêve
Je te tiens
Rocamboulesque
Décembre 2026
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