Rentrée télé de l'automne 2026 : Voici la programmation de tes émissions québécoises préfs

Des soirées télé divertissantes t’attendent.🍿

Aller Simple : la téléréalité revient cet automne. Droite : STAT revient cet automne.

Rentrée télé 2026 : L'horaire des émissions et séries les plus attendues cet automne.

Bell Media , @ici.stat | Instagram
Rédactrice en chef

Qu'on vive la rentrée des classes ou non, il y a une chose d'excitante dans l'arrivée de l'automne : le retour de nos émissions et séries québécoises préférées! Que tu sois du genre à tripper sur les téléréalités de Noovo ou de Crave, que tu attendes avec impatience la suite de ta fiction préférée sur TVA ou ICI Radio-Canada Télé, ou que tu aies simplement hâte de retrouver certains classiques, il y a de quoi occuper toutes tes soirées de septembre. La programmation de la rentrée télé est dévoilée et elle est bien remplie.

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Sors ton calendrier, parce qu'il risque d'y avoir quelques conflits d'horaire entre nos émissions favorites et certaines d'entre elles n'offrent pas de rediffusion.

Voici la liste complète de nos chouchous pour planifier ta saison cocooning comme il faut!


Août 2026

La maison des vilains (Nouveauté) | Crave

Quand : Dès le mercredi 19 août


OD Panama : Les préparatifs | Crave

Quand : Dimanche 30 août


Septembre 2026

La reconstruction : Au cœur des Canadiens de Montréal, saison 3 | Crave

Quand : Dès le mardi 1er septembre


OD Panama | Noovo et Crave

Quand : Dès le dimanche 6 septembre à 18 h 30, quotidienne du lundi au jeudi à 18 h 30, dès le 7 septembre

Les vendredis OD : dès le 11 septembre à 18 h 30


Masterchef Québec, saison 4 | TVA et TVA+

Quand : Dès le dimanche 6 septembre à 20 h 30, puis du lundi au mercredi à 19 h 30, dès le 7 septembre


Un souper presque parfait | Noovo et Crave

Quand : Du lundi au vendredi à 18 h, dès le 7 septembre


Antigang, saison 2 | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre


Indéfendable, saison 5 | TVA et TVA+

Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 7 septembre


Les Armes, saison 3 | TVA et TVA+

Quand : Tous les lundis 20 h, dès le 7 septembre


Alertes, suite de la saison 6 | TVA et TVA+

Quand : Tous les mardis à 20 h dès le 8 septembre


Indomptables, suite de la saison 1 | TVA et TVA+

Quand : Tous les mercredis à 20 h, dès le 9 septembre


Pop! ou rien, saison 2 | Noovo et Crave

Tous les jeudis à 17 h, dès le 10 septembre


OD : 20 ans (série documentaire) | Noovo et Crave

Quand : Tous les vendredis à 19 h, dès le 11 septembre


Les Justiciers, saison 6 | Noovo et Crave

Quand : Tous les vendredis à 20 h, dès le 11 septembre


Chanteurs masqués, saison 6 | TVA et TVA+

Quand : Tous les dimanches à 19 h, dès le 13 septembre


Dumas, saison 3 | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Tous les lundis à 20 h, dès le 14 septembre


Sur le fil (Nouveauté) | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Tous les lundis à 21 h, dès le 14 septembre


STAT, saison 5 | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Tous les mardis à 20 h, dès le 15 septembre


Infoman | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Tous les jeudis à 19 h 30, dès le 17 septembre


En direct de l'univers | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Tous les samedis à 19 h, dès le 19 septembre


Tout le monde en parle | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Tous les dimanches à 20 h, dès le 20 septembre

Octobre 2026

Aller Simple : la téléréalité, saison 2

La nuit des 13

Novembre 2026

Méchant Changement

Vie$ de rêve

Je te tiens

Rocamboulesque

Décembre 2026

Le calendrier de l'avent
OD Tentations au soleil
Dégage
Une saison brûlante
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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

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