La plateforme Noovo.ca pour écouter tes émissions préférées n'existe plus
Tu vas devoir te créer un compte Crave ASAP!
En 2026, les personnes qui s’abonnent encore au câble se font de plus en plus rares. Les plateformes comme Noovo.ca sont donc devenues des alliées de choix pour les soirées télé : elles permettent d’écouter du contenu en direct, mais surtout en rattrapage, des émissions populaires comme Occupation Double et Survivor Québec.
Mais si tu as visité Noovo.ca aujourd’hui pour te mettre à jour, tu as peut-être eu toute une surprise : la plateforme prisée par les fans de télé, et surtout de téléréalités québécoises depuis des années n’existe officiellement plus.
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Depuis le 30 avril 2026, le site Noovo.ca a cessé ses activités.
L’ensemble du contenu de Noovo et de CTV est désormais offert exclusivement sur Crave.
Heureusement, il y a une bonne nouvelle : tu n’as pas à payer pour continuer à regarder les émissions de Noovo. Toutefois, ce ne sera plus aussi accessible, car il faut maintenant créer un compte Bell Média, même si c'est gratuit.
L'application Crave est offerte sur une foule d’appareils, notamment Android, Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents.
Toutes les émissions qui se retrouvaient sur Noovo sont maintenant sur Crave. Crave
Depuis l’acquisition de Noovo par Bell, le public était déjà graduellement redirigé vers Crave. Certaines productions originales québécoises, comme OD : Tentations au soleil et Hors réseau : l’expérience, y étaient d’ailleurs offertes en exclusivité.
Ce regroupement pourrait simplifier la recherche de contenu et favoriser la découverte de séries et d’émissions québécoises.
Reste à voir comment ce changement sera accueilli par le public québécois. Cela dit, avec un accès gratuit et une application largement accessible, plusieurs éléments jouent en faveur de cette transition.
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