La plateforme Noovo.ca pour écouter tes émissions préférées n'existe plus

Tu vas devoir te créer un compte Crave ASAP!

La plateforme numérique Noovo.ca.

C'est terminé pour la plateforme numérique Noovo.ca.

Noovo.ca
Rédactrice en chef

En 2026, les personnes qui s’abonnent encore au câble se font de plus en plus rares. Les plateformes comme Noovo.ca sont donc devenues des alliées de choix pour les soirées télé : elles permettent d’écouter du contenu en direct, mais surtout en rattrapage, des émissions populaires comme Occupation Double et Survivor Québec.

Mais si tu as visité Noovo.ca aujourd’hui pour te mettre à jour, tu as peut-être eu toute une surprise : la plateforme prisée par les fans de télé, et surtout de téléréalités québécoises depuis des années n’existe officiellement plus.

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Depuis le 30 avril 2026, le site Noovo.ca a cessé ses activités.


L’ensemble du contenu de Noovo et de CTV est désormais offert exclusivement sur Crave.

Heureusement, il y a une bonne nouvelle : tu n’as pas à payer pour continuer à regarder les émissions de Noovo. Toutefois, ce ne sera plus aussi accessible, car il faut maintenant créer un compte Bell Média, même si c'est gratuit.

L'application Crave est offerte sur une foule d’appareils, notamment Android, Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents.

Les \u00e9missions populaires de Crave.

Toutes les émissions qui se retrouvaient sur Noovo sont maintenant sur Crave.
Crave


Depuis l’acquisition de Noovo par Bell, le public était déjà graduellement redirigé vers Crave. Certaines productions originales québécoises, comme OD : Tentations au soleil et Hors réseau : l’expérience, y étaient d’ailleurs offertes en exclusivité.

Ce regroupement pourrait simplifier la recherche de contenu et favoriser la découverte de séries et d’émissions québécoises.

Reste à voir comment ce changement sera accueilli par le public québécois. Cela dit, avec un accès gratuit et une application largement accessible, plusieurs éléments jouent en faveur de cette transition.



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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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