Le doublage québécois des Simpson est sauvé et voici quand ça revient
« Vive les Simpson libres! »
Ay Caramba! Bonne nouvelle pour les fans de la télévision québécoise : Bell Média et Disney Entertainment ont conclu un nouvel accord pour poursuivre la diffusion et le doublage des Simpson au Québec. Les fidèles de Homer, Marge et compagnie pourront donc continuer à entendre leurs personnages préférés avec l'accent et les expressions qu'ils connaissent et aiment depuis des années.
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Rappelons que, l'été dernier, l'annonce de la fin du doublage québécois avait provoqué une véritable onde de choc à travers la province. Plus de 31 300 personnes ont signé une pétition pour sauver cette tradition, affirmant que « la version québécoise des Simpson fait partie intégrante de notre imaginaire collectif ».
La mobilisation a visiblement porté ses fruits. Pour dévoiler la nouvelle, Crave a d'ailleurs partagé une vidéo cocasse dans laquelle on entend Lisa et Bart Simpson prendre la parole. Lisa explique : « Il y a quelques mois, il a été annoncé que les Simpson ne seraient plus doublés au Québec et que nous devrions tous regarder la version produite en France. » À quoi Bart réplique : « Ce qui voulait dire pour nous ne plus regarder les Simpson. » L'extrait se termine alors que les personnages scandent en chœur : « Vive les Simpson libres! Vive le doublage fait au Québec! »
La 36e saison en version québécoise est prévue pour l'automne 2026. Elle sera diffusée sur Noovo, avec un accès en rattrapage sur Crave. Noovo continuera également de diffuser les saisons précédentes.
Et si tu préfères l'anglais original, les saisons 1 à 35 sont disponibles sur Disney+, où les doublages québécois sont également accessibles.
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