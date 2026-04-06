Voici qui a gagné La Voix 2026
L’avais-tu prédit?
Ça y est : après des semaines de prestations marquantes et une grande finale attendue, Rosemarie Boivin remporte l'édition de La Voix 2026. Tout au long de l’aventure, elle a su impressionner grâce à sa voix, mais aussi par sa capacité à toucher le public à chaque passage sur scène.
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En finale, Rosemarie se mesurait à Jason Coroa, Dayannha Édouard-Raphaël, et Roxanne Garceau, trois artistes qui ont aussi marqué la saison à leur façon. Le niveau était particulièrement élevé, rendant l’issue de la compétition difficile à prévoir jusqu’à la toute fin.
Originaire de Québec, l’artiste de 23 ans a marqué la finale avec sa reprise de Ton départ de Marc Dupré, une chanson qui fait écho à son histoire. Très ému, l’animateur Charles Lafortune a pris un moment pour souligner son parcours, tandis que sa coach Roxane Bruneau a salué tout le chemin qu’elle a fait. Rappelons qu’elle a combattu un lymphome il y a trois ans, avant de vivre le deuil de son père, décédé par suicide, un vécu qui montre à quel point elle est forte et résiliente.
C’est finalement grâce aux votes des téléspectateurs et téléspectatrices que Rosalie a été sacrée grande gagnante de la saison, au terme d’une finale face à des finalistes de taille.
La grande gagnante met la main sur une bourse de 50 000 $ ainsi qu’un contrat d’enregistrement avec Musicor. Elle doit aussi se produire au Gala Célébration en 2027. De leur côté, les autres finalistes ont reçu une bourse de 2 500 $ offerte par Loto-Québec pour souligner leur parcours.
Une chose est certaine : après un parcours aussi remarqué, Rosalie n’a pas fini de faire parler.
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