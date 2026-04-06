Voici qui a gagné La Voix 2026

L’avais-tu prédit?

Jason Coroa, Dayannha Édouard-Raphaël, Rosemarie Boivin et Roxanne Garceau, finalistes de La Voix 2026.

Voici qui a gagné La Voix 2026.

Eric Myre pour La Voix | Facebook
Éditrice Junior

Ça y est : après des semaines de prestations marquantes et une grande finale attendue, Rosemarie Boivin remporte l'édition de La Voix 2026. Tout au long de l’aventure, elle a su impressionner grâce à sa voix, mais aussi par sa capacité à toucher le public à chaque passage sur scène.

À lire également : On connait les demi-finalistes de La Voix 2026 et les fans ont déjà une équipe chouchou

En finale, Rosemarie se mesurait à Jason Coroa, Dayannha Édouard-Raphaël, et Roxanne Garceau, trois artistes qui ont aussi marqué la saison à leur façon. Le niveau était particulièrement élevé, rendant l’issue de la compétition difficile à prévoir jusqu’à la toute fin.



Originaire de Québec, l’artiste de 23 ans a marqué la finale avec sa reprise de Ton départ de Marc Dupré, une chanson qui fait écho à son histoire. Très ému, l’animateur Charles Lafortune a pris un moment pour souligner son parcours, tandis que sa coach Roxane Bruneau a salué tout le chemin qu’elle a fait. Rappelons qu’elle a combattu un lymphome il y a trois ans, avant de vivre le deuil de son père, décédé par suicide, un vécu qui montre à quel point elle est forte et résiliente.

C’est finalement grâce aux votes des téléspectateurs et téléspectatrices que Rosalie a été sacrée grande gagnante de la saison, au terme d’une finale face à des finalistes de taille.

La grande gagnante met la main sur une bourse de 50 000 $ ainsi qu’un contrat d’enregistrement avec Musicor. Elle doit aussi se produire au Gala Célébration en 2027. De leur côté, les autres finalistes ont reçu une bourse de 2 500 $ offerte par Loto-Québec pour souligner leur parcours.

Une chose est certaine : après un parcours aussi remarqué, Rosalie n’a pas fini de faire parler.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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