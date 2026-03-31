Gabrielle se confie sur Big Brother Célébrités, le jury déstabilisant et son allié Oussama
En gardant Citron pour le challenge final, Oussama aurait grandement pu nuire à Gabrielle. 👀✨
Après une saison pleine de rebondissements, une membre de la chambre orange a triomphé (finalement, William Cloutier n'avait pas si tort)! La comédienne Gabrielle Côté, l'attachante gaffeuse de Big Brother Célébrités, a remporté la sixième édition par un vote écrasant de 6 contre 1 face à son allié Oussama Fares. Immunités, coup d'État, gestion de jury (et de bâillonnement) : celle qu'on a surnommée « Kapie » a livré une masterclass de jeu social et stratégique tout au long de la saison, poussant même les « jumeaux démoniaques », Félix Dolci et Marie-Ève Beauregard, à faire une erreur qui a mené à leur perte. Si bien que presque toutes les personnes formant le jury ont voté dans le même sens.
À lire également : Félix Dolci répond aux rumeurs de tricherie lors d'un challenge à Big Brother Célébrités
De retour à la réalité, « Kapie », la grande gagnante de Big Brother Célébrités 6, s'est confiée sur sa stratégie, ses alliances et les coulisses de sa victoire. En veut-elle à Oussama d'avoir gardé Citron Rose pour le challenge final, tandis que Citron a quand même remporté la deuxième position? Pour qui aurait-elle voté si elle n'avait pas accédé à la grande finale?
Elle répond à toutes nos questions.
Te doutais-tu que c'était un peu gagné d'avance contre Oussama au jury?
« Non, je ne m'en doutais pas. Premièrement, parce qu'on n'avait pas vu les épisodes. Donc moi, j'avais ma vision de mon propre jeu, mais je ne sais pas tous les replis du jeu d'Oussama. Et Oussama s'est rendu où il s'est rendu pour une raison, c'est-à-dire qu'il est extrêmement fort au niveau social, et je considère quand même que, le jury, c'est un challenge social. Donc, je pense qu'il avait ses chances. Puis, il y avait aussi le fait qu'on s'est fait poser des questions. Et les deux, on a eu des questions quand même crunchy : il y a quand même des petites curve ball qui nous ont été envoyées. C'était des bonnes questions, mais les deux, quand l'écran a fermé et qu'on attendait le vote, on a fait : oh, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va. Je m'attendais à ce que ce soit plus serré que ça, pour être bien honnête. »
As-tu choisi Oussama pour le top 2 parce que c'était ton allié, ou parce que c'était celui contre qui tu pensais avoir le plus de chances de remporter l'aventure?
« Oussama, c'est mon allié depuis le départ. Puis, dans le montage, ils ont un peu minimisé notre relation parce que, je pense, ça faisait de la meilleure télé qu'on ne sache pas trop si je l'amenais, et tout ça. Mais moi, dès qu'il est sorti de la barricade, c'était très clair avec Oussama que je l'amenais jusqu'à la fin, puis qu'on était un top 2 ensemble. C'est juste que, pour pouvoir se rendre là, on a fait semblant que je lui en voulais pour Chris et pour Mona. Donc, dans la maison, on n'était vraiment pas affichés comme un duo, mais pour nous, c'est extrêmement clair qu'on s'amenait jusqu'à la fin. »
Tes colocataires du jury l'ont mentionné : tu as eu beaucoup d'aide pour accéder à cette victoire. Te sens-tu un peu redevable envers Mona et Chris?
« Ce jeu-là, c'est un jeu social. Moi, j'ai choisi de jouer de cette façon-là et ça m'a été rendu au sens où on avait une telle relation de confiance et de vérité, que oui, j'ai pu bénéficier de ça. Après ça, ce sont des gens qui m'ont protégée et qui m'ont donné l'occasion aussi de remporter des immunités, mais les immunités, c'est moi qui les ai gagnées. Ils m'ont mis la table pour me protéger, mais au final, c'est moi qui suis allée chercher le collier qu'il fallait que je me mette dans le cou. Pour moi, c'était aussi une façon de jouer à Big Brother : c'est d'aller chercher des alliés tellement forts qu'ils voudront tout donner pour te protéger. Puis moi, je voulais tout donner pour les protéger aussi. Je pense qu'ils sentaient que c'était réciproque, cette affaire-là. Puis, finalement, c'est moi qui ai réussi à me rendre, mais ça aurait pu être l'inverse. »
Citron Rose et Gabrielle ont dominé le challenge final de Big Brother Célébrités.Big Brother Célébrités | Noovo
Qu’as-tu pensé de la twist d’Oussama de garder Citron Rose, ce qui a ajouté de la compétition contre toi lors du challenge final?
« C'était très clair pour Oussama, Citron et moi qu'on voulait être le trio qui se rendait jusqu'à la finale. La rédemption de Félix est comme venue contrecarrer ces plans-là. Oussama, sincèrement, tout ce qu'il a voulu faire, c'est de donner la chance à Citron de se rendre plus loin dans l'aventure. Puis, il avait confiance que j'allais être capable de gagner quand même le challenge final, mais c'est sûr que ça m'a mis du défi de plus. Dans le sens où il ne me l'a pas donné facile. Mais, à ce moment-là, j'avais juste mes yeux de spectatrice, puis j'étais juste comme : WOW ça fait un bon show, il a fait un gros move! Je trouvais que, pour sa game à lui, c'était un bon move. Il fallait qu'il pense à lui aussi devant le jury et tout ça.
« Ça a aussi démontré qu'on peut jouer à ce jeu-là en essayant d'amener les gens plus loin, et pas nécessairement toujours en essayant de leur nuire. J'ai l'impression que c'est ça qu'il a fait avec Citron. C'est de faire : "Hey, tu as tellement été battante, tu mérites ta chance jusqu'à la fin." »
Ça ne t'a pas fait douter de lui et ses intentions qu'il prenne ce risque?
« Oui, c'est un risque qu'il a pris et il me l'a dit d'ailleurs. Il était comme : "Gab, la seule affaire qui m'a fait hésiter à faire ce move-là, c'est que j'avais peur que ça te nuise." Ça aurait vraiment pu me coûter ma game, sincèrement, mais je ne lui en aurais jamais voulu. À un moment donné, on fait les moves qu'on fait au moment où on les fait parce qu'on pense que c'est le meilleur move à ce moment-là. Moi, je n'ai aucune amertume, aucun regret par rapport à cette game-là, parce que j'aime trop le show pour ça. [...] Je sais que ce sont des moments que j'aime comme spectatrice. Je suis juste contente de faire partie du narratif de cette saison-ci.
« C'était drôle parce qu'au final, Citron et moi, on est les deux seules qui ne se sont jamais fait évincer de cette maison-là. »
Une erreur de Marie-Ève lui a coûté l'éviction de Félix. As-tu pensé, un moment, honorer l'alliance qu'elle avait en tête en t'offrant sa confiance, ou était-ce évident que c'était la chose à faire?
« Je n'ai pas douté une seule seconde qu'il fallait que je fasse ce move-là pour ma game. Oussama avait promis à Marie-Ève qu'il irait sur le bloc. C'était sa campagne pour rester contre Kate. Moi, à ce moment-là, j'ai dit à Oussama : "Oui, c'est ce que je vais faire", pour que lui soit convaincu que ce soit la vérité, puis que lui, il puisse se défendre en pensant que c'est la vérité. Parce que je savais que c'était important pour lui, cette affaire-là, mais moi, je l'avais dit au confessionnal qu'il fallait que je les évince. [...] C'était très clair depuis longtemps qu'il allait y avoir un bon moment pour les sortir, il fallait être patient. On a été patient, mais quand l'occasion s'est présentée, je n'ai pas hésité une seule seconde. »
Pour la première fois de la saison, à la grande finale, on t'a vue très déstabilisée devant le jury. Qu'est-ce qui a créé ça?
« C'est très particulier. Parce que, moi, ce sont des gens que je n'ai pas vus depuis des semaines, des mois. C'est très bizarre parce que nous, on est dans la maison, eux, ils sont dans le studio. Ils sont sur un écran, et on leur a demandé d'être neutres, mais ils avaient l'air bêtes. Tout le monde avait l'air tellement bête. Puis, quand on leur parle, leur micro est coupé, donc on n'entend même pas une petite réaction. C'est comme si on parle à une télé, et juste avec du monde qui a l'air bête. C'est nos amis chéris, qu'on aime et qu'on n'a pas vus depuis des mois, et eux, ils ont vu les émissions. Nous, on ne les a pas vus. Et là, c'est vertigineux, parce que tout à coup, tu fais comme : ''Oh oui, OK, je suis rendue là. C'est un moment important de la saison. On n'a pas le temps de se préparer ou à peu près pas''. Sincèrement, ça va tellement vite que... Moi, j'avais écrit un petit truc, mais ça s'était fait très, très, très rapidement. Donc, c'est de la vraie nervosité, de la vraie fébrilité. Je ne savais pas où ça s'en allait. Les questions étaient difficiles.
« Moi, par la suite, j'ai parlé avec Pascale, puis avec Marie-Ève, et après elles m'ont dit : ''Gab, on savait que tu allais être capable de nous répondre avec aplomb et on voulait que tu montres ce côté-là de toi et que tu défendes ton jeu''. Ce n'était pas pour me caler, au contraire ; c'était pour me permettre de briller plus. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est très déstabilisant. Oui, c'est stressant de faire ça! »
Il y a eu des rumeurs selon lesquelles des personnes de tes alliances se seraient parlé avant l’aventure? Toi, as-tu parlé à certaines personnes ou étais-tu au courant de ça?
« Moi, je n'ai parlé à personne avant l'aventure. J'ai parlé à d’anciens joueurs : Richardson Zéphir et Joëlle Paré-Beaulieu. Les seules personnes de cette saison que je connaissance, c'était Pascale, Marie-Ève et Normand. Je me doutais qu'ils seraient dans l'aventure, mais je ne les ai pas appelés, puis je ne leur ai pas parlé et je suis tellement contente de ne pas les avoir contactés avant parce que ça aurait biaisé mon aventure. Parce que, finalement, c'est une affaire d'instinct. C'est une affaire de ressenti, sur le moment. Si j'avais promis des trucs ou que je m'étais commis avec certaines personnes, je pense que je l'aurais regretté.
« Chris et Mona se connaissaient de la radio, donc ça se peut qu'ils se soient parlé, mais moi, je n'étais pas au courant. »
L'argument de Félix pour bâillonner Mona était de le retirer après. Pourquoi ne pas avoir utilisé cet argument pour bâillonner Marie-Ève, sa top 1?
« Parce qu'il n'y avait absolument aucune chance que je me retrouve devant le jury avec Félix. Je savais que Félix n'allait pas m'amener. Je savais que je n'amènerais pas Félix. Et je savais que Marie-Ève était en train d'écouter ce Conseil des patrons et que, si je jouais bien mon jeu, je pouvais avoir le vote de Marie-Ève contre Oussama ou contre Citron. Puis, ça a fonctionné. Au sens où elle a dit : ça va peut-être changer mon vote. Gabie, elle veut me garder. Ça, c'est une gestion de jury pour moi, au sens où j'étais consciente de ce que je faisais à ce moment-là. Ce n'était pas à mon avantage d'enlever Marie-Ève du tout. »
Si tu n'avais pas gagné, et que tu t'étais ramassée dans le jury, pour qui aurais-tu voté entre Félix, Citron Rose ou Oussama?
« Oussama. Oui, j'aurais voté pour Oussama. Surtout que je n'avais pas vu les épisodes, dans le sens que, Oussama, il y a eu un jeu social impeccable. Il a réussi à être dans les deux côtés de la maison en même temps. Il a réussi à bien placer ses cartes, à bien placer son jeu. J'avais beaucoup de respect pour le joueur, beaucoup d'amitié aussi, inévitablement. Je pense que j'aurais été teintée de ça encore si je venais juste de sortir de la maison et je devais voter. C'est-à-dire que, si j'avais eu un mois pour décanter puis voir tous les épisodes, peut-être que ma réponse serait différente. Mais là, j'étais tellement émotive, puis j'étais tellement attachée que c'est sûr que mon vote aurait été pour Oussama. »
« Je comprends pourquoi Félix a fait ça, tu viens de sortir, c'est spécial. Quand on arrive sur le plateau, on est chargé de ce qu'on vient de vivre il y a 20 minutes, et là, de revoir tous les amis... Toi, tu n'as pas eu le temps de décanter. Je comprends vraiment pourquoi Félix a voté pour Ouss, je lui en veux zéro. J'aurais fait la même affaire. »
Que vas-tu faire avec les 75 000 $ qui te reviennent?
« Je vais prendre l'enveloppe et je vais faire une sieste dessus. Elle est ben fatiguée, la Kapie. (Rires) Non, mais c'est particulier, le retour à la vie normale. Je te dirais que, tout ce qui est vie : un agenda, un compte en banque, des affaires très basiques, ça devient très compliqué en ce moment de juste retrouver ce rythme-là du quotidien parce qu'on a été coupé de ça quand même pendant trois mois. Je n'avais pas mesuré à quel point c'était un choc de sortir. Pour mon prix, je ne suis pas rendue là. Pour l'instant, je suis juste rendu à refaire une première épicerie après trois mois sans avoir vu d'allées. (Rires) J'y vais étape par étape! »
En remportant Big Brother Célébrités, Gabrielle Côté a mis la main sur un prix d'une valeur de 100 000 $, dont 25 000 $ sont distribués en son nom à la fondation Le Chaînon, une maison d'hébergement pour les femmes.
Tu tripes sur Big Brother Célébrités? Lis nos entrevues avec les célébrités de la saison 6 :
- Entrevue avec Félix Dolci ici et ici
- Entrevue avec Marie-Ève Beauregard
- Entrevue avec Mona de Grenoble
- Entrevue avec Normand D'Amour
- Entrevue avec Christophe Dupéré
- Entrevue avec Pascale Marineau
- Entrevue avec William Cloutier
- Entrevue avec Jean-François Provençal
Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.
- Voici qui a gagné Big Brother Célébrités 6 ›
- Marie-Ève revient sur 2 choses qu'on n'a pas vues et qui la déçoivent de Big Brother ›
- Rapprochements à Big Brother Célébrités : c'est enfin confirmé pour Félix et Marie-Ève ›
- Normand D’Amour s’ouvre sur ce qu’on n’a pas vu à Big Brother et dit qui n’aura pas son vote ›
- Christophe Dupéré se confie sur ses grosses erreurs et sur ce qu'on n’a pas vu à Big Brother ›
- 11 choses à savoir sur Félix Dolci, l'Olympien qui gagne (un peu trop?) à Big Brother ›
- King Melrose revient sur son jeu chaotique à Big Brother et s'ouvre sur ce qu'on n'a pas vu ›
- JF Provençal se confie sur Big Brother, ce qu'on n'a pas vu et il donne ses prédictions ›
- Un « fail » de montage cocasse lors de l'élimination d'Émily à Big Brother Célébrités ›
- Émily Bégin répond à nos questions et s'ouvre sur son pire moment à Big Brother Célébrités ›
- Voici les 16 personnalités qui participent à Big Brother Célébrités 6 ›
- Salomé Corbo s'ouvre sur son passage à Big Brother Célébrités et son combat perdu d’avance ›