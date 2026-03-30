Félix Dolci répond aux rumeurs de tricherie lors d'un challenge à Big Brother Célébrités
L'Olympien explique également ce que le public ne voit pas lors des épreuves. 👀
Les exploits de Félix Dolci, ainsi que ceux de sa partenaire de jeu — et peut-être de vie — Marie-Ève Beauregard à Big Brother Célébrités, ont amplement fait jaser sur les réseaux sociaux. Que ce soit parce qu’il et elle gagnent trop, parce que c’est injuste ou parce qu’on les admire, tout le monde avait un mot à dire. Toutefois, lors de la dernière victoire de l’Olympien, soit au challenge du véto de la 11e semaine, une rumeur a largement circulé sur les réseaux sociaux : plusieurs personnes l’accusent de potentielle tricherie.
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L'épreuve Réaction Nucléaire demandait aux célébrités de réaliser un parcours les yeux bandés en évitant des « barres radioactives ». Chaque personne devait porter un bandeau sur ses yeux, et réaliser le parcours, avant de terminer avec un casse-tête à l'aveugle. Fidèle à ses habitudes lors des défis physiques cette saison, le gymnaste professionnel a réussi la première étape à une vitesse ridiculement impressionnante.
Le challenge « Réaction Nucléaire » à Big Brother Célébrités. Big Brother Célébrités | Noovo
La polémique est ensuite née, notamment sur les forums Reddit, où plusieurs internautes ont analysé les images et affirmé que l'homme aurait triché.
BBC : Felixe a tricher au jeu des bâtons radioactifs
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Les internautes avancent plusieurs arguments pour soutenir leur théorie, allant de la manière dont le bandeau de Félix était placé, ce qui lui aurait permis de voir les obstacles, à sa façon de bouger.
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« Félix bougeait comme quelqu’un qui “a les yeux fermés”, mais qui voit très bien. »
D’autres mentionnent qu’on le voit s’arrêter « sec » devant un obstacle, comme s’il venait de l’apercevoir.
Une bande d'ombre à la base du bandeau de Félix Dolci laisse croire qu'il aurait pu voir les barres fluorescentes. Big Brother Célébrités | Noovo
Sa performance impressionnante dans cette épreuve comprenant des barres, soit ironiquement un équipement d’entraînement propre à la gymnastique, a visiblement éveillé les soupçons des fans.
Questionné sur ces accusations par Narcity, l'athlète olympique a tenu à répondre aux rumeurs avec beaucoup de transparence, tout en expliquant ce que le public ne voit pas à l'écran.
« Oui, c'est très drôle. [La rumeur], je l'ai vue circuler sur TikTok. Moi, je trouve ça vraiment hilarant en soi. Les gens, ils ont vraiment le droit à leur opinion, puis il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne me dérange vraiment pas, je trouve ça très rigolo. »
Mais il explique ensuite que les challenges, ça ne se passe pas exactement comme on le voit à l'écran.
« Mais effectivement, avant tous les challenges, vous vous en doutez qu'il doit y avoir 26 caméras sur nous pointées dans toutes les directions. Il y a deux autres participants qui se sont fait dire de replacer leur bandeau avant même de débuter le challenge, et moi, je n'en faisais pas partie. Je veux dire, mon bandeau était bien placé, les gens l'ont vérifié. Tout est vérifié par l'équipe avant de commencer le challenge. »
D'ailleurs, certaines célébrités ont échoué la vérification rigoureuse, affirme-t-il :
« Oussama s'est fait avertir, et je ne dis pas qu'Oussama triche, zéro, zéro, zéro. Mais il se l'est fait dire : "Replace ton bandeau, il est mal placé". Ils regardent, ça, il ne faut vraiment pas s'inquiéter là-dessus.
Félix a insisté sur le fait que la production surveille tout de très près et que les conséquences en cas de tricherie sont sévères.
« S'il y en a, c'est disqualification automatique avec des avertissements. Je veux dire, c'est très, très strict comme jeu. »
Le gymnaste, qui s'est qualifié comme finaliste lors des Jeux olympique de Paris 2024 à l’exercice au sol et à la barre fixe, a attribué sa performance à ses compétences athlétiques et à une technique bien précise.
« Je comprends que moi qui saute d'un poteau, qui se baisse, ça peut paraître... Mais je veux dire, de façon très humble, dans la vie, je fais de la gymnastique d'un certain niveau... Moi, j'ai vraiment utilisé une technique de visualisation du parcours : c'est deux pas, saute, tuck in, deux pas, saute...etc. Ça se fait, c'est faisable. »
D’ailleurs, un argument avancé par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux a également été soulevé par l’Olympien : son intégrité d’athlète.
« Je vous dis, en tant qu'athlète olympique, tricher, ce n'est vraiment pas dans mes valeurs. Je comprends des fois qu'on ne voit pas tout ce qui se passe, on ne sait pas exactement c'est quoi les systèmes et les métriques avant de commencer des challenges, comment on nous explique les règles, comment on place les bandeaux, comment tout fonctionne, mais c'est regardé par la production. »
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« Un athlète olympique prendrait le risque d’avoir une étiquette de tricheur pour Big Brother? Ça affecterait sa réputation et donc, des commandites et autres. Voyons », commente une personne sur Reddit.
Loin de se sentir offensé, Félix a même choisi de prendre les accusations comme un compliment, tout en gardant le sens de l'humour.
« J'avais vu les commentaires des gens qui étaient un peu flabbergastés, mais je veux dire, je le prends quasiment comme un compliment dans un certain sens où ça ne me dérange vraiment pas, puis les gens ont définitivement droit à leur opinion, puis c'est bien correct. Mais inquiétez-vous pas, c'est regardé. Je n'ai pas triché, ni au casse-tête, malheureusement. J'aurais aimé tricher au casse-tête. (Rires) Ça, ça m'a cassé la tête solide! Je n'ai pas aimé ça. »
Félix Dolci a remporté le défi « Réaction Nucléaire » à Big Brother Célébrités. Big Brother Célébrités | Noovo
Félix Dolci a pris un gros retard lors de la deuxième phase du défi, le casse-tête à l'aveugle, mais il a finalement réussi à remporter le véto.
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