Marie-Ève s'ouvre avec transparence sur son jeu et sa relation avec Félix à Big Brother
« À un moment donné, c'est plus la prod qui a dit : là, on ne peut plus vous éviter [vos rapprochements] au montage. »
Joueuse redoutable et compétitrice acharnée, Marie-Ève Beauregard a assurément marqué cette saison de Big Brother Célébrités grâce à sa capacité à enchaîner les victoires aux challenges et à son duo stratégique (et émotionnel) avec l'Olympien Félix Dolci. Il faut le souligner : au final, elle a tout de même passé le quart de son aventure dans la chambre du patron. Alors que tout laissait croire qu’elle réussirait à se faufiler jusqu’à la grande finale, c’est maintenant officiel : la jeune comédienne est de retour à la réalité, après un duel qui a permis à son plus précieux allié (et futur partenaire de vie, qui sait?) de réintégrer la maison de la téléréalité.
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Éliminée aux portes de la grande finale, elle revient sur les moments clés de son aventure, des alliances brisées aux surprises qui l’ont le plus ébranlée, en passant par les erreurs qu’elle assume pleinement. En entrevue, Marie-Ève se livre sans filtre sur sa confiance trahie à plusieurs reprises, sur le choix déchirant, et controversé auprès du public, entre garder Kate ou Oussama, ainsi que sur ce lien particulier avec Félix qui nous a tenu.e.s en haleine tout au long du jeu.
Marie-Ève Beauregard et Félix Dolci ont développé un lien affectif à Big Brother Célébrités.Big Brother Célébrités | Noovo
Quelle personne t'a le plus surprise en écoutant les épisodes?
« J'ai quand même plus vu le côté super joueur de William. Voir ce côté-là de Will, j'étais comme : ahhhh ouais! Le joueur plus individuel qu'il était. Moi, je pensais vraiment qu'on était en équipe, c'était l'un de mes plus grands alliés. Puis, Oussama aussi. Je ne pensais pas qu'il pouvait jouer comme ça, et de voir son côté plus trahison, qu'il était capable de faire des moves stratégiques, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Ça m'a vraiment surprise. »
Avec William et Pascale, vous auriez été un quatuor imbattable. Pourquoi ne pas avoir continué dans cette direction?
« Moi, c'est vraiment au moment où j'obtiens mon deuxième patronat, et à la semaine avant, quand King était patron et j'ai passé la semaine à leur demander si le bloc de Mona et Gab, c'était leur idée. Si oui, j'allais les aider, mais ils disaient "non, non, non, ce n'est pas notre bloc". Finalement, il y avait beaucoup de choses [qu'ils me cachaient] : la clef schéma que j'apprends plus tard, qu'ils ont perdu. Après ça, je vois qu'ils sont dans le plan pour essayer de mettre Mona en pion pour donner de l'information à Mona. Moi, je pensais vraiment que j'étais en alliance avec eux. Eux, ils connaissaient tout mon jeu, particulièrement William, puis il ne me donnait absolument rien. J'ai fait : OK, mais tu ne joues pas avec moi dans ce cas. Je ne pouvais plus lui faire confiance, parce que je lui avais tellement donné d'infos. J'ai tellement donné toute ma game que j'avais de la misère à lui faire confiance parce que finalement, je ne savais rien de la sienne. »
Tu as tellement gagné de challenges. T'es-tu entraînée pour Big Brother Célébrités?
« Non, mais dans la vie, je suis sportive, je fais beaucoup d'escalade, je cours, je fais quand même beaucoup de sport. C'est drôle, c'est comme une question. (Rires) Je ne me suis pas pratiquée, mais je joue à énormément de jeux de société à la base. Je suis vraiment une grande fan. J'adore les jeux, les puzzles. Je suis quand même très nerd, dans la vie.
« Je suis aussi quand même très compétitive. [...] En même temps, ça nous a bien servi, parce que Félix et moi, le moment où on a commencé à gagner, puis qu'on était des cibles, il fallait tout gagner. Plus besoin de se camoufler où essayer de ne pas gagner des challenges, la machine est ouverte, puis il faut y aller. »
Plusieurs personnes, dont Kate en entrevue, t'ont reproché d'avoir priorisé les intérêts de Félix aux tiens en gardant Oussama plutôt que Kate. As-tu fait une erreur, selon toi?
« Oui, c'était définitivement une erreur, mais des erreurs, il en arrive dans ce jeu-là. Là-dedans, ce n'était pas les intérêts de Félix. Pour moi, à ce moment-là, garder Kate, c'était le move émotionnel à faire versus Oussama, qui était le move stratégique. [...] Pour moi, le duo était plus important que tout parce que, si je perdais mon duo, j'étais évincée. C'est ça qui s'est passé. Dans le sens où la minute où Félix et moi, on perdait confiance l'un en l'autre ou qu'on se séparait, c'était fini pour nous parce qu'on était tellement ciblés par tout le monde qu'évidemment que la priorité, c'était de garder notre duo intact, parce que c'était là notre grande force de s'échanger les challenges, d'être capable de se sauver au véto, d'être capable de travailler ensemble. Puis nous, depuis la semaine 5, on avait un trio avec Oussama, en lequel je croyais beaucoup. Oussama a très bien joué cette carte-là.
« Oussama, c'est ma grande surprise, comme je vous dis. Moi, ça a joué sur les émotions, il a beaucoup joué sur l'amitié. On n'avait pas beaucoup d'alliés Félix et moi, et il nous offrait un trio qui était solide, avec lequel on jouait beaucoup, en lequel on avait vraiment confiance. Finalement, non. Mais à ce moment-là, je voulais y croire. Kate me le disait parce qu'elle avait une super belle intuition. Mais en même temps, Kate était sur le bloc et Kate avait un autre duo. Puis, effectivement que dans mon jeu à moi, personnellement, Kate était une meilleure alliée pour moi. Mais à ce moment-là, dans le jeu, on est en top 6, on s'en va en top 5. Pour moi, il faut que j'évalue le plus d'options qui vont garder mon duo intact. Ce qui s'est passé avec Oussama aussi, c'est que sa campagne, c'était de proposer à Gab et moi de le mettre lui et Citron sur le bloc la semaine d'après. Ça offrait une porte de sortie à Félix et à moi pour jouer avec Gab aussi. Si je gardais Kate, elle allait prioriser Citron.
« Moi, j'ai regardé Kate dans les yeux, puis j'ai dit : Kate, tu ne vas jamais mettre Citron sur le bloc. Elle a dit non. C'était sûr que Félix ou moi se serions ramassés sur le bloc si Kate était restée. Si Kate gagnait le patronat ou si Citron gagnait le patronat, c'était presque impossible que les deux, on reste.
« Mais effectivement, j'aurais dû plus le voir comme une game personnelle à partir du top 6. Chose que j'ai moins faite, parce que c'était vraiment dur de voir ça. Mais au final, je me doutais que si l'un de nous deux était évincé, l'autre avait peu de chances. Et c'est ce qui est arrivé, finalement. »
Ultimement, penses-tu que c'est toi ou Oussama que Félix aurait amené au top 2 si la situation s'était présentée?
« Je pense qu'il m'aurait quand même amenée... mais rendu là, je ne sais pas. Ce n'était pas une question que je me posais. C'était plus comme : on se rend là, puis j'aurais compris sa décision finale. Je pense que ça aurait peut-être été : OK, on s'emmène en finale. Mais je ne sais pas. Je pense qu'on aurait peut-être eu la vision où on a mis bien du monde dehors, puis on a fâché beaucoup de monde, alors c'était quand même mieux de s'amener l'un et l'autre parce qu'on avait peut-être plus de chances devant le jury qu'un joueur qui a été plus passif, qui a fâché moins de monde. Il y a quand même cet argument-là où tu dis : j'ai plus de chances de gagner, mais je n'y en aurais pas voulu. C'est vraiment le jeu. »
Et toi, qui aurais-tu amené entre Félix et Oussama si votre trio s'était rendu à la fin et que c'était à toi de choisir?
« Je ne sais vraiment pas, honnêtement. Je pense qu'en étant dans le jeu, à ce moment-là, j'aurais eu plus de réponses. J'aurais probablement été au feeling. Est-ce que j'aurais vraiment voulu gagner? En même temps, c'est ça. Je pense que Félix, on a vraiment fâché du monde. Félix, il a été intense dans ses négos. Si j'avais emmené Ouss, je ne pense pas que j'aurais eu le vote de Pascale, par exemple, mais si j'avais emmené Félix, peut-être que oui. Des trucs de même. Je suis bonne en oratoire. Je pense que j'aurais été meilleure qu'eux en speech. C'était un peu ça ma force. Je ne sais pas. »
Qui n'aura assurément pas ton vote au jury?
« Il n'y a personne contre qui je voterais. Pour moi, c'est plutôt : qui est en finale? Je vais évaluer les CV et comment tu as joué. Je pense que je suis capable d'apprécier tous les styles de jeu, que tu aies été un joueur social ou un joueur de challenge ou un joueur qui a été dans la manipulation. À un moment donné, il faut détacher le personnel aussi de ça.
« C'est sur que Citron et Oussama, c'est compliqué d'avoir mon vote, simplement parce que je voterais pour Félix et Gabrielle avant eux. La seule option, c'est qu'ils soient l'un contre l'autre. Puis même là, je pense que je fais plus gagner Ouss que Citron. Je pense que Citron, c'est celle qui a le plus de misère à avoir mon vote à l'heure actuelle. »
Ce n'est plus un secret que Félix et toi vous êtes beaucoup rapprochés dans la maison. Avez-vous parlé de « l'après Big Brother »?
« Pas tant, dans le sens où je pense qu'il faut sortir de tout ça. Puis là on se parle, et ça va bien. Le show n'est pas encore fini. On sait qu'il y a des épisodes qu'il reste à voir. On est consentants, les deux, de l'image qui est sortie de tout ça. Si ça s'est passé, c'est parce que... Tu sais, la prod n'a pas diffusé les deux seuls clips où on se donne un câlin.
« À un moment donné, c'est plus la prod qui a dit : là, on ne peut plus vous éviter [vos rapprochements] au montage. »
Donc, vous avez donné votre « oui » à la production pour diffuser votre relation publiquement?
« Oui, ils nous ont contactés. Pour Félix et moi, c'était vraiment important de savoir si l'autre était d'accord avec ça. Je pense que ça a été beaucoup : OK, si on le fait ensemble, on le fait ensemble, puis on assume. La prod nous a beaucoup protégés. C'était en mode aussi : là, ça spécule beaucoup sur les réseaux, ça parle beaucoup. Est-ce que vous voulez avoir le contrôle sur le narratif, puis montrer un peu ce que vous voulez, et si vous êtes cute ou pas? On a dit OK, allons-y pour le cute.
« On est une bonne équipe, puis on verra si on continue à être une bonne équipe [après l'aventure]. Après ça, tout est possible, mais on est comme : on fait vraiment une bonne team. On va l'assumer ensemble, ce qui fait que c'est ça. »
On vous voit souvent vous coller dans la chambre orange quand vous êtes patrons. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne profitiez pas de la chambre du patron, comme Lysandre et Claude faisaient?
« Non, mais si, à un moment donné, tu es dans la journée, quelqu'un s'en va faire une sieste, ces moments-là, c'est cinq minutes. Ce n'était rien dans une journée. On prenait une opportunité, on essayait de voir si quelqu'un était là, on était comme : OK, on s'en va faire d'autres choses. C'est moins louche que de monter dans la chambre du patron. En fait, c'est juste qu'on prenait les moments qu'on pouvait à un moment dans la journée de juste comme : on a peut-être une petite fenêtre, prenons-la, parce que sinon, il n'y en a pas d'autres qui vont passer. C'est plus que nos lits étaient là, à un moment donné, tu fais une sieste, puis l'autre vient se coller deux minutes.
« Pour nous, c'était vraiment important de ne pas faire vivre ça aux autres, aussi. Genre, on est en colocation, c'est respectueux pour tout le monde de juste garder cette distance-là. C'est ça qui était le plus important pour nous. Puis, après ça, on a beaucoup séparé le jeu, Félix et moi, de tout ça. Ça n'a pas du tout affecté nos décisions de game parce qu'on se parlait quatre heures de game par jour. [...] Ce n'est pas ça le show, ce n'est pas ça le jeu [le dating]. On voulait être vus quand même comme des joueurs, qu'on soit vus comme un duo d'équipe, de stratégie, puis pas laisser nos émotions nous guider, parce que je pense qu'on a rapidement cette impression-là. À un moment donné, quand tu pars là-dedans, c'est tough. Si tu laisses ça aller, c'est difficile après ça de revenir à la normale. Fait que de garder une distance, nous, ça nous permettait de continuer à jouer et de ne pas focus là-dessus. »
Cette semaine, on a vu Félix porter ta robe de chambre et dire qu'il regrette ton départ. Qu'en as-tu pensé?
« J'ai trouvé ça drôle. En même temps, il ne trouvait pas sa robe de chambre. Moi, je l'avais mise dans ses valises, sa robe de chambre. Je lui ai dit : Ah ouinnn, tu portais ma robe de chambre? Il m'a dit : Oui, mais je ne trouvais pas la mienne. C'était quand même drôle. [NDLR: les tournages sont terminés, elle a pu parler à Félix] Je suis contente de savoir qu'il s'ennuyait. Moi aussi, je m'ennuyais dans le sens que c'est plate. On a été tellement ensemble, on a tellement joué ensemble que là... Mais on savait qu'il ne restait pas beaucoup de temps avant que l'autre ne soit plus là, c'était la fin du jeu.
Kate a affirmé, en entrevue, que certains candidats s'étaient parlé avant l'aventure. As-tu parlé à des célébrités avant le jeu, ou eu conscience de ça?
« Non, je n'ai pas parlé à du monde. Je savais qu'il y avait des gens que je connaissais qui faisaient Big Brother, mais on ne s'est pas parlé avant la game. Non, mais on l'a comme su pendant la game aussi. C'était quand même su d'un peu tout le monde [que des gens s'étaient parlé avant]. C'est sûr que ça brise un peu le jeu, parce que la grande confiance envers du monde... C'est comme : On a tellement pu se faire confiance. Oui, mais là, vous êtes parlé avant! Mais en même temps, je pense qu'il y en a dans toutes les saisons, ce qui fait que rendu là, c'était à nous de briser cette alliance-là. Et on a quand même réussi à le faire à un moment donné! »
Qui pourrait remporter cette saison de Big Brother Célébrités, selon toi?
« Moi, ma prédiction, c'est Félix ou Gab. Ce sont les meilleurs joueurs, ça a été les plus gros joueurs qui ont fait le plus de move, qui ont joué aussi à Big Bro. »
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