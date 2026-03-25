Cindy d'OD Chypre répond aux rumeurs et confirme sa rupture avec Mathis
C'est fini les vidéos de couple avec des « matching outfits ».
Un couple ayant fortement marqué l'aventure d'Occupation Double Chypre vient d'annoncer sa rupture. C'est via son compte Instagram que Cindy Perron confirme qu'elle et Mathis Gagnon ont mis fin à leur relation après que plusieurs rumeurs et questionnements de fans de la téléréalité ont commencé à circuler.
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L'ergothérapeute en a fait l'annonce à sa communauté via sa story Instagram, en fin de soirée le lundi 24 mars.
« C'est important pour moi d'être transparente et honnête avec vous. Je vois qu'il y a beaucoup de questionnements, alors je souhaite vous partager que ma relation avec Mathis est maintenant terminée », a-t-elle écrit.
La candidate a tenu à préciser que cette décision n'a pas été prise à la légère. « Cette décision n'a pas été facile, et nous avons beaucoup de respect l'un pour l'autre. J'ai beaucoup de reconnaissance pour ce que nous avons vécu ensemble », a-t-elle ajouté.
Cindy a aussi demandé à ses abonnés de faire preuve de bienveillance. « Je comprends que la situation puisse susciter des réactions, mais c'est une période plus difficile pour moi, donc je vous demanderais simplement de rester respectueux dans vos commentaires. »
Elle a conclu sur une note positive : « Merci pour votre compréhension. Je vous aime et j'ai hâte de vivre plein d'autres projets avec vous. »
Cindy Perron confirme qu'elle et Mathis Gagnon ont mis fin à leur relation sur Instagram.@cindy_perron | Instagram
Mathis n'a pas commenté la nouvelle au moment de publier ces lignes.
Cindy et Mathis ne sont pas les seuls à ne pas avoir survécu à l'après-OD. Les grands gagnants de la saison, Lauriane et Arnaud, avaient eux aussi confirmé leur séparation à peine quelques semaines après la grande finale.
Pendant ce temps, OD se prépare pour sa 20e saison
Si les histoires d'amour d'OD Chypre n'auront pas toutes tenu la route, la franchise elle-même ne montre aucun signe d'essoufflement. La 20e édition de la téléréalité est confirmée et les célibataires s'envoleront cette fois vers le Panama. Les inscriptions sont d'ailleurs ouvertes jusqu'au 13 avril 2026 pour les personnes de 20 à 35 ans qui rêvent de trouver l'amour sous le soleil de l'Amérique centrale.
Alicia Moffet et Fred Robichaud seront de retour à l'animation pour une quatrième saison consécutive, et les villas dévoilées pour cette édition ont été décrites comme « les maisons les plus impressionnantes de l'histoire d'OD ».