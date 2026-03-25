Cindy d'OD Chypre répond aux rumeurs et confirme sa rupture avec Mathis

C'est fini les vidéos de couple avec des « matching outfits ».

Cindy et Mathis d'OD Chypre.

Cindy et Mathis d'OD Chypre annoncent leur rupture.

@cindy_perron | Instagram
Rédactrice en chef

Un couple ayant fortement marqué l'aventure d'Occupation Double Chypre vient d'annoncer sa rupture. C'est via son compte Instagram que Cindy Perron confirme qu'elle et Mathis Gagnon ont mis fin à leur relation après que plusieurs rumeurs et questionnements de fans de la téléréalité ont commencé à circuler.

À lire également : L'humoriste Julien Lacroix met fin à sa carrière

L'ergothérapeute en a fait l'annonce à sa communauté via sa story Instagram, en fin de soirée le lundi 24 mars.

« C'est important pour moi d'être transparente et honnête avec vous. Je vois qu'il y a beaucoup de questionnements, alors je souhaite vous partager que ma relation avec Mathis est maintenant terminée », a-t-elle écrit.

La candidate a tenu à préciser que cette décision n'a pas été prise à la légère. « Cette décision n'a pas été facile, et nous avons beaucoup de respect l'un pour l'autre. J'ai beaucoup de reconnaissance pour ce que nous avons vécu ensemble », a-t-elle ajouté.

Cindy a aussi demandé à ses abonnés de faire preuve de bienveillance. « Je comprends que la situation puisse susciter des réactions, mais c'est une période plus difficile pour moi, donc je vous demanderais simplement de rester respectueux dans vos commentaires. »

Elle a conclu sur une note positive : « Merci pour votre compréhension. Je vous aime et j'ai hâte de vivre plein d'autres projets avec vous. »

Story Instagram de Cindy Perron annon\u00e7ant sa rupture.

Cindy Perron confirme qu'elle et Mathis Gagnon ont mis fin à leur relation sur Instagram.
@cindy_perron | Instagram

Mathis n'a pas commenté la nouvelle au moment de publier ces lignes.

Cindy et Mathis ne sont pas les seuls à ne pas avoir survécu à l'après-OD. Les grands gagnants de la saison, Lauriane et Arnaud, avaient eux aussi confirmé leur séparation à peine quelques semaines après la grande finale.


Pendant ce temps, OD se prépare pour sa 20e saison

Si les histoires d'amour d'OD Chypre n'auront pas toutes tenu la route, la franchise elle-même ne montre aucun signe d'essoufflement. La 20e édition de la téléréalité est confirmée et les célibataires s'envoleront cette fois vers le Panama. Les inscriptions sont d'ailleurs ouvertes jusqu'au 13 avril 2026 pour les personnes de 20 à 35 ans qui rêvent de trouver l'amour sous le soleil de l'Amérique centrale.

Alicia Moffet et Fred Robichaud seront de retour à l'animation pour une quatrième saison consécutive, et les villas dévoilées pour cette édition ont été décrites comme « les maisons les plus impressionnantes de l'histoire d'OD ».

From Your Site Articles
occupation doubleod chyprecindy perronmathis gagnontéléréalité québécoiseoccupation double panama
QuébecCanadaDivertissement
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Occupation Double sera de retour pour une 20e saison et ça vient avec une grosse surprise

OD 2026 : ÇA PARTTTT! 🔥🔥🔥

Le dévoilement des gagnants d'OD Chypre laisse tout le monde perplexe et un peu fru

« Aussi bien regarder un mur de brique pendant qu’ils annoncent le couple gagnant, ça aurait fait la même chose! »

Les candidats d'OD Tentations au soleil sont dévoilés et il y a des surprises

Il n'y a pas que des anciens d'OD!

OD Chypre : Les fans réagissent par milliers aux 3 couples finalistes et ça ne passe pas

« Let’s go le QC, on se met tous ensemble comme en 2023 pour le vote, mais cette fois-ci, ON NE VOTE PAS. »

Accident d'avion d'Air Canada : Les communications radio révèlent les moments avant l'impact

« J'ai foiré », dit le contrôleur aérien.

Je suis maman et « accro du Costco » : voici 15 choses que j’achète (presque) chaque visite

Certains achats valent VRAIMENT le détour à l'entrepôt pour les familles!

On a visité le nouvel aéroport métropolitain de Montréal et voici à quoi ça ressemble

Ça sent le neuf à plein nez!

Maison Lavande fait sa 1re vente d'entrepôt avec des rabais allant jusqu'à 65 %

Les prix commencent à 1,99 $. 👀🔥

Le salaire minimum fédéral augmente bientôt au Canada et voici combien tu gagneras de plus

Ça fait plus d'argent dans tes poches! 🤑

Les 16 Québécois les plus riches valent 75 milliards $ : Voici d'où vient leur fortune

Il y en a qui roulent leur bosse depuis des décennies.

Accident mortel d'Air Canada à New York : L'un des pilotes était un Québécois de 30 ans

« Il s’agissait de deux jeunes hommes au début de leur carrière. »

Avis d'augmentation en 2026 : Après cette date, ton proprio ne peut plus augmenter ton loyer

Et ça arrive plus vite que tu ne le penses! 👀

Le litre d'essence au Québec pourrait ENFIN baisser - Voici quoi savoir

Après avoir frôlé le 2 $/l, voit-on la lumière au bout du tunnel?🥹

Prévisions météo pour avril 2026 au Québec : La neige n'a pas encore dit son dernier mot

Bonne chance pour commencer ton jardin sur ton balcon. 🫠