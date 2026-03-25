L'humoriste Julien Lacroix met fin à sa carrière
« Ma famille passe avant tout. Et nous sommes fatigués, physiquement, mentalement. »
Près de deux semaines après que Juste pour rire a annoncé, avant de reculer, la production du prochain spectacle solo de Julien Lacroix, l'humoriste annonce mettre fin à sa carrière, affirmant que le portrait que la société a dressé de lui dans les dernières années était « devenu trop lourd à porter ».
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C'est dans une déclaration écrite partagée sur ses réseaux sociaux que l'humoriste controversé de 33 ans s'est adressé à son public, annonçant du même coup mettre fin à son rôle de porte-parole des centres Le Grand Chemin.
« Ma famille passe avant tout. Et nous sommes fatigués, physiquement, mentalement, a-t-il expliqué dans sa publication qui cumule les milliers de « j'aime » sur Instagram et Facebook. Dans les dernières années, j’ai fait un travail profond pour comprendre et reconnaître des gestes que je regrette. »
Il reconnaît à nouveau avoir eu « des comportements dégradants et irrespectueux, dans des bars et lors de partys au secondaire ».
En juillet 2020, lors de la vague de dénonciations #MoiAussi, neuf femmes s’étaient confiées au Devoir. Elles affirmaient avoir été victimes d’agressions ou d’inconduites sexuelles de la part de Julien Lacroix.
« Mais le portrait qu’on a dressé de moi est faux. Et il est devenu trop lourd à porter, dit-il. Je le répète clairement, pour ceux qui doutent encore : je n’ai violé personne. Je ne suis pas un prédateur. Il n’y a eu aucune plainte déposée contre moi [et] aucune accusation. »
« Malgré cette contre-enquête [de La Presse et Cogeco], malgré mes excuses publiques et privées, malgré la sobriété, je réalise aujourd’hui qu’on ne cherche pas la vérité, soutient Lacroix. On cherche plutôt à répondre à des années d’injustice et de violence, avec autant de violence. »
Rappelons que Julien Lacroix a fait un retour « progressif » depuis 2023, en lançant notamment son premier spectacle solo depuis la vague de dénonciations. Il a d'ailleurs vendu plus de 40 000 billets, malgré plusieurs refus de salles de spectacle et des annulations en raison de la pression publique.
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