L'humoriste Julien Lacroix met fin à sa carrière

« Ma famille passe avant tout. Et nous sommes fatigués, physiquement, mentalement. »

Julien Lacroix.

L'humoriste Julien Lacroix a annoncé ce mercredi 25 mars mettre fin à sa carrière.

Julien Lacroix | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Près de deux semaines après que Juste pour rire a annoncé, avant de reculer, la production du prochain spectacle solo de Julien Lacroix, l'humoriste annonce mettre fin à sa carrière, affirmant que le portrait que la société a dressé de lui dans les dernières années était « devenu trop lourd à porter ».

À lire également : Juste pour rire ne s'associera pas avec Julien Lacroix, après avoir causé une controverse

C'est dans une déclaration écrite partagée sur ses réseaux sociaux que l'humoriste controversé de 33 ans s'est adressé à son public, annonçant du même coup mettre fin à son rôle de porte-parole des centres Le Grand Chemin.

« Ma famille passe avant tout. Et nous sommes fatigués, physiquement, mentalement, a-t-il expliqué dans sa publication qui cumule les milliers de « j'aime » sur Instagram et Facebook. Dans les dernières années, j’ai fait un travail profond pour comprendre et reconnaître des gestes que je regrette. »

Il reconnaît à nouveau avoir eu « des comportements dégradants et irrespectueux, dans des bars et lors de partys au secondaire ».

En juillet 2020, lors de la vague de dénonciations #MoiAussi, neuf femmes s’étaient confiées au Devoir. Elles affirmaient avoir été victimes d’agressions ou d’inconduites sexuelles de la part de Julien Lacroix.

« Mais le portrait qu’on a dressé de moi est faux. Et il est devenu trop lourd à porter, dit-il. Je le répète clairement, pour ceux qui doutent encore : je n’ai violé personne. Je ne suis pas un prédateur. Il n’y a eu aucune plainte déposée contre moi [et] aucune accusation. »

« Malgré cette contre-enquête [de La Presse et Cogeco], malgré mes excuses publiques et privées, malgré la sobriété, je réalise aujourd’hui qu’on ne cherche pas la vérité, soutient Lacroix. On cherche plutôt à répondre à des années d’injustice et de violence, avec autant de violence. »

Rappelons que Julien Lacroix a fait un retour « progressif » depuis 2023, en lançant notamment son premier spectacle solo depuis la vague de dénonciations. Il a d'ailleurs vendu plus de 40 000 billets, malgré plusieurs refus de salles de spectacle et des annulations en raison de la pression publique.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Juste pour rire ne s'associera pas avec Julien Lacroix, après avoir causé une controverse

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