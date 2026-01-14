Occupation Double sera de retour pour une 20e saison et ça vient avec une grosse surprise
OD 2026 : ÇA PARTTTT! 🔥🔥🔥
Avis aux fans d’Occupation Double : malgré la finale en queue de poisson de la dernière édition, OD n'a pas dit son dernier mot. La téléréalité pour trouver l’amour (ou les abonné.e.s Instagram, c'est selon) sera de retour en 2026 pour une 20e saison, ont confirmé Alicia Moffet et Fred Robichaud ce 14 janvier. Et pour cette édition anniversaire, qui marque presque l’âge de certain.e.s candidat.e.s, notons-le, on prévoit célébrer en grand.
À lire également : La pire finale de l'histoire d'OD? La production répond à la question qu'on se pose tous
Vingt ans d’OD, ça se célèbre. Et pas à moitié!
Pour marquer l’anniversaire de la téléréalité la plus durable au Québec, Occupation Double va déployer, en plus de sa saison « traditionnelle », une nouvelle série originale qui revisite les moments marquants des vingt dernières années. L’idée est simple, mais efficace : replonger dans les scènes cultes, les moments de bisbilles mémorables, les rapprochements qui ont fait jaser et les soirées d’élimination qui nous ont laissés bouche bée. De « Tu veux-tu que j’pognes les nerfs » à « J’t’aime bééééééé », jusqu’à « c’est pas correct de faire ça à un être humain », on risque d’avoir des petits bijoux là-dedans.
Qui sait, peut-être que la prod va être game de revenir sur la finale décevante de 2025? Parce qu'on va se le dire, c'était marquant!
Le tout sera présenté sous le format d’un épisode par semaine pendant huit semaines, histoire de raviver la flamme et de rappeler pourquoi OD revient année après année, malgré les critiques et controverses, et reste une émission aussi populaire dans les foyers québécois. Parce que, oui, après une saison à Chypre qui a attiré des millions de visionnements sur les plateformes numériques et rassemblé plus d’un million de personnes chaque semaine à la télé, le message est clair : le public est encore au rendez-vous.
Alicia Moffet et Frédérick Robichaud seront également bel et bien de retour à l’animation pour une quatrième saison consécutive, et le couple partira bientôt à la recherche des prochain.e.s célibataires les plus convoité.e.s du Québec.
Si tu rêves de trouver l’amour tout en vivant une aventure des plus inusitées, surveille les réseaux sociaux ce printemps : les auditions et la destination sont généralement annoncées autour du mois de mars. Ça arrive rapidement.
T’es game?
