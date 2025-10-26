On a « stalké » Cindy d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir
Si tu adores autant parler d’Occupation Double, que regarder la téléréalité de dating, tu aimes sûrement aussi en savoir un peu plus sur les candidats et candidates qui animent ton écran plusieurs fois par semaine. Entre les bisbilles, les voyages et les relations qui s’établissent, on peut les voir dans tous leurs états, ce qui donne l’impression de les connaître.
Bon, on sait qu’il y a du montage et qu’on voit seulement une petite partie de leurs personnalités, mais il reste que c’est toujours intéressant quand on peut en apprendre encore plus sur les membres de la cohorte. Justement, on a fouillé parmi les réseaux sociaux de Cindy afin de satisfaire ta curiosité. Voici donc ce qu’on a déniché à propos d'elle!
Elle a fait des études universitaires
À 25 ans, Cindy Perron est une ergothérapeute venant de Terrebonne.
Selon l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, ce métier consiste à œuvrer « auprès de personnes ayant des problèmes liés à leur santé physique ou à leur santé mentale, ou pour prévenir l’apparition de tels problèmes. » L'ergothérapeute va également aider ceux et celles « qui présentent des enjeux liés à leur fonctionnement ou à leur intégration sociale, par exemple, les enjeux liés au maintien d’une vie active chez les aînés ». Afin de pratiquer cette profession, il faut compléter un baccalauréat et une maîtrise en ergothérapie.
Cindy passe une partie de son temps en nature
En parcourant son compte Instagram, on constate rapidement qu’elle adore passer du temps dehors. Ses photos témoignent d’un véritable amour pour la nature, entre randonnées en montagne, descentes en ski, pauses au bord de l’eau et paysages grandioses qui donnent envie de s’évader.
L'aventure l'appelle
Alors que les voyages sont au cœur de l’aventure OD, Cindy ne manque pas d’expérience en la matière. Le Maine, la Colombie-Britannique, l’Australie, l’Islande, la Belgique, la Norvège et le Panama font partie des lieux qu’elle a visités par le passé.
Elle a une soeur
Sur ses réseaux sociaux, on peut voir que Cindy a une sœur prénommée Audrey. Cette dernière est naturopathe, ce qui montre que l’intérêt pour le domaine de la santé court dans la famille!
Petit fait mignon : lorsque le profil de Cindy a été dévoilé pour sa participation à la téléréalité de dating, sa sœur a laissé un message sous sa photo officielle sur Instagram, écrivant : « Prettiest sister ❤️ let’s gooo! »
Elle a gagné des milliers d'abonnés depuis son passage à OD
Le nombre d'abonnés de Cindy en date du 11 août 2025.
@cindy.od_officiel | Instagram
Ce n’est pas un secret : une participation à Occupation Double est non seulement une opportunité de vivre une expérience unique, mais aussi un tremplin vers la notoriété publique. Les candidats et candidates peuvent ensuite profiter de ce coup de pouce… ou pas.
Cindy, de son côté, a déjà gagné beaucoup d’abonné.e.s depuis le dévoilement de sa candidature à l’émission. En date du 11 août 2025, son compte Instagram était suivi par moins de 700 personnes. Au moment d’écrire ces lignes, soit le 24 octobre suivant, ce sont un peu plus de 10 000 internautes qui la suivent.
Alors qu’elle a déjà une carrière, il reste à voir si elle utilisera sa popularité naissante sur les réseaux à sa sortie de l’aventure!
