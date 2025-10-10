On a « stalké » Any d’OD Chypre et voici ce que tu veux savoir
Tant qu'à parler d'elle!
Chaque saison d’Occupation Double apporte son lot de candidates et de candidats qui font réagir, et l’édition à Chypre ne fait certainement pas exception. Entre les twists, les voyages, les connexions et les malentendus, les célibataires en voient de toutes les couleurs, et le public peut témoigner de tous leurs états. L’une des participantes qui suscite beaucoup de réactions avec son franc-parler est Any, et on a fouillé ses réseaux sociaux pour en savoir plus sur elle.
Comme toute bonne candidate d’OD, Any cache quelques surprises. Entre sa vie de maman, ses passions et son quotidien partagé en ligne, il y a plusieurs détails intéressants à découvrir à son sujet.
Son nom complet est :
Any Elizabeth Sarria Candelier. Eh oui, selon sa page Facebook, l'entraîneuse personnelle de 28 ans aux origines dominicaine et cubaine a un nom aussi vibrant que ses origines.
Any n'est pas uniquement entraîneuse personnelle
Ses réseaux sociaux dévoilent qu'elle prend aussi la pose en tant que modèle à ses heures. Elle a, entre autres, collaboré avec la compagnie montréalaise DRAE, participé à des événements capillaires et prêté son image pour du contenu maquillage et coiffure.
Elle a participé à un événement avec des candidates d'OD Mexique
L'un des événements capillaires où elle était modèle, soit une formation et un show né d'une collaboration entre Goldhair PRO, Majestix Hair Extensions et Kevins-Kyle, incluait des noms que tu connais bien si tu as suivi OD Mexique, soit Kristina D’Amours et Maude Bilodeau.
Son chemin a déjà croisé celui d'une autre candidate d'OD Chypre
Lors de l'événement mentionné ci-haut, l’équipe de Kevins-Kyle était présente. Et qui travaille pour le coiffeur célèbre au Québec? Nulle autre qu'Élisa, la coiffeuse de 23 ans qui a été la première à quitter l'aventure à Chypre.
Elle partage des moments de son quotidien sur TikTok
En la suivant sur TikTok, tu peux en apprendre plus sur ses intérêts et son quotidien. Que ce soit ses entraînements au gym, ses routines beauté ou ses journées bien remplies, sa page te donne un aperçu de sa vie.
Elle est maman d'un petit garçon
Any est la maman d'un petit garçon né en 2023. En effet, elle ne le cache pas à l'émission, et selon une photo d'une jolie bedaine toute ronde publiée en janvier de cette année-là sur laquelle elle est identifiée, on peut conclure qu'il est arrivé quelques mois plus tard.
