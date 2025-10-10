Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

On a « stalké » Any d’OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

Tant qu'à parler d'elle!

Any à Occupation Double Chypre. Droite : Any Candelier.

Any d'Occupation Double Chypre.

@any.od_officiel | Instagram, @any.od_officiel | Instagram
Éditrice Junior

Chaque saison d’Occupation Double apporte son lot de candidates et de candidats qui font réagir, et l’édition à Chypre ne fait certainement pas exception. Entre les twists, les voyages, les connexions et les malentendus, les célibataires en voient de toutes les couleurs, et le public peut témoigner de tous leurs états. L’une des participantes qui suscite beaucoup de réactions avec son franc-parler est Any, et on a fouillé ses réseaux sociaux pour en savoir plus sur elle.

À lire également : On a « stalké » Béatrice d’OD Chypre, que plusieurs exclus prédisent comme grande gagnante

Comme toute bonne candidate d’OD, Any cache quelques surprises. Entre sa vie de maman, ses passions et son quotidien partagé en ligne, il y a plusieurs détails intéressants à découvrir à son sujet.

Son nom complet est : 

Any Elizabeth Sarria Candelier. Eh oui, selon sa page Facebook, l'entraîneuse personnelle de 28 ans aux origines dominicaine et cubaine a un nom aussi vibrant que ses origines.

Any n'est pas uniquement entraîneuse personnelle 

Ses réseaux sociaux dévoilent qu'elle prend aussi la pose en tant que modèle à ses heures. Elle a, entre autres, collaboré avec la compagnie montréalaise DRAE, participé à des événements capillaires et prêté son image pour du contenu maquillage et coiffure.

Elle a participé à un événement avec des candidates d'OD Mexique

L'un des événements capillaires où elle était modèle, soit une formation et un show né d'une collaboration entre Goldhair PRO, Majestix Hair Extensions et Kevins-Kyle, incluait des noms que tu connais bien si tu as suivi OD Mexique, soit Kristina D’Amours et Maude Bilodeau.

Son chemin a déjà croisé celui d'une autre candidate d'OD Chypre

Lors de l'événement mentionné ci-haut, l’équipe de Kevins-Kyle était présente. Et qui travaille pour le coiffeur célèbre au Québec? Nulle autre qu'Élisa, la coiffeuse de 23 ans qui a été la première à quitter l'aventure à Chypre.

Elle partage des moments de son quotidien sur TikTok

@anycandelier

Little vlog of my day 💓

En la suivant sur TikTok, tu peux en apprendre plus sur ses intérêts et son quotidien. Que ce soit ses entraînements au gym, ses routines beauté ou ses journées bien remplies, sa page te donne un aperçu de sa vie.

Elle est maman d'un petit garçon 

Any est la maman d'un petit garçon né en 2023. En effet, elle ne le cache pas à l'émission, et selon une photo d'une jolie bedaine toute ronde publiée en janvier de cette année-là sur laquelle elle est identifiée, on peut conclure qu'il est arrivé quelques mois plus tard.

From Your Site Articles
filles occupation doubleoccupation double nouvelles fillescandidates occupation doubleod chypreoccupation double
QuébecCanadaDivertissement

Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

16 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama ce mois-ci

Ça vaut vraiment la peine de faire une visite au magasin du dollar et comparer les prix. 💸✨

L’hiver 2025-2026 au Québec s’annonce brutal selon les prévisions : Voici quoi savoir

Attache ta tuque avec d'la broche! ☃️

Grève chez Postes Canada : La livraison va reprendre, mais il y a une « twist »

Digne d'un épisode d'OD.

Cette petite maison à vendre au Québec est moins chère qu'un char neuf (PHOTOS)

La mise de fonds minimale n’atteint même pas 1 500 piastres!

Action de grâce 2025 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec

C'est le temps de profiter d'un long week-end!

La PDG d’Hydro-Québec gagne assez pour payer l’électricité de tous les foyers de cette ville

Ça, c'est si elle met la main sur son boni de 329 500! 🤑

7 activités originales à Montréal pour profiter du long week-end de l'Action de grâce

Maison hantée, sorcellerie, fantômes, parcours illuminés et délices sont au programme.

Un festival débarque à Montréal avec de la pizza à volonté pour 15 $ ce mois-ci

L’occasion de goûter aux créations des meilleurs pizzaiolos au pays : MIAM! 🍕

Voici les 7 provinces les plus abordables au Canada et où il fait bon vivre en 2025

Des prix abordables et une excellente qualité de vie, c'est possible!

Ce labyrinthe de nuit près de Laval est digne d'un cauchemar avec ses créatures terrifiantes

Plus de « 25 âmes perdues » t'attendent dans la noirceur. 😱