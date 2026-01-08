L'Allocation famille bonifiée au Québec cette année : Voici les nouveaux montants
Des hausses qui tombent à point pour les familles québécoises!
Les familles québécoises peuvent souffler un peu : le gouvernement provincial vient de confirmer une bonification de l'Allocation famille cette année. Avec la hausse du coût de la vie qui gruge le portefeuille de plusieurs ménages, cette revalorisation arrive comme un baume sur les finances familiales.
Lors de sa dernière mise à jour économique présentée fin novembre, le ministère des Finances du Québec a annoncé que cette aide financière destinée aux parents suivrait l'inflation. Voici ce que ça change concrètement pour ton budget.
L'Allocation famille, c'est quoi au juste?
Si tu n'es pas familier ou familière avec cette prestation, sache qu'il s'agit d'un coup de pouce financier offert par le gouvernement du Québec aux familles admissibles qui s'occupent d'un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans.
L'objectif? Alléger le fardeau financier lié à l'éducation et aux soins quotidiens des jeunes. C'est un soutien direct pour les parents et les personnes responsables du bien-être de mineur.e.s.
Le montant que tu reçois varie en fonction de plusieurs facteurs : ta situation conjugale, le nombre d'enfants à ta charge et tes revenus annuels. Certaines familles peuvent même toucher le montant maximal, peu importe qu'elles vivent en couple ou non.
Qui peut bénéficier de cette aide financière?
Pour être admissible à l'Allocation famille, tu dois répondre à plusieurs exigences :
- Assumer la responsabilité des soins et de l'éducation d'au moins un enfant de moins de 18 ans;
- Vivre sous le même toit que cet enfant;
- Avoir ta résidence principale au Québec;
- Détenir l'un de ces statuts légaux :
- Citoyen.ne canadien.ne;
- Résident.e permanent.e;
- Résident.e temporaire présent.e au Canada depuis 18 mois minimum;
- Personne ayant obtenu le statut de personne protégée.
Attention : certaines situations t'excluent automatiquement du programme. C'est le cas si tu es famille d'accueil, si tu n'as pas rempli ta déclaration de revenus, ou si ton statut de personne protégée n'est pas encore confirmé, notamment.
Retraite Québec, l'organisme qui gère ce programme, recalcule ton allocation deux fois par an. Toutefois, si ta situation change (séparation, nouvelle union, naissance), le calcul peut être ajusté en cours d'année.
Bonne nouvelle : l'inscription se fait généralement sans démarche de ta part! Dès que tu déclares la naissance de ton enfant auprès du Directeur de l'état civil, tu es automatiquement inscrit. Par contre, si tu adoptes, immigres ou obtiens ta citoyenneté, tu devras remplir un formulaire de demande.
Les nouveaux montants pour cette année
Le gouvernement a appliqué une indexation de 2,05 % à ses prestations cette année. Concrètement, ça se traduit comment pour l'Allocation famille?
Le plafond annuel par enfant grimpe à 3 068 $, soit une bonification de 62 $ comparativement à l'an dernier, où le maximum était de 3 006 $.
Même le montant minimum progresse : il atteint maintenant 1 221 $ par enfant, une augmentation de 25 $. Les familles monoparentales ne sont pas oubliées avec un supplément minimal de 430 $.
D'autres allocations viennent s'ajouter selon ta situation : un montant de 127 $ pour l'achat de fournitures scolaires est prévu. Si tu as un enfant en situation de handicap, tu peux recevoir jusqu'à 2 892 $ annuellement. Dans les cas où l'enfant nécessite des soins exceptionnels, les sommes grimpent considérablement, soit 14 580 $ ou 9 696 $ selon la catégorie de besoins.
Pour ce qui est de la fréquence des versements, Retraite Québec offre habituellement quatre paiements répartis sur l'année fiscale. Tu préfères recevoir ton argent plus régulièrement? Tu peux opter pour des versements mensuels, c'est toi qui choisis!
- Paiements trimestriels : Jusqu'à 767 $ aux quatre mois
- Paiements mensuels : Jusqu'à 255,66 $ chaque mois
Le calendrier des versements pour cette année
L'Allocation famille est versée quatre fois par année. Le premier dépôt a été fait le 5 janvier dernier pour les mois de janvier, février et mars. Voici les prochains à venir en 2026 :
- 1er avril
- Couvre les mois d'avril, mai et juin;
- 2 juillet
- Couvre les mois de juillet, août et septembre;
- 1er octobre
- Couvre les mois d'octobre, novembre et décembre.
Tu préfères recevoir ton allocation chaque mois? Il suffit d'en faire la demande auprès de Retraite Québec. Voici les dates de dépôt prévues :
- 5 janvier
- 2 février
- 2 mars
- 1er avril
- 1er mai
- 1er juin
- 2 juillet
- 3 août
- 1er septembre
- 1er octobre
- 2 novembre
- 1er décembre
Pour obtenir tous les détails sur l'Allocation famille et vérifier ton admissibilité, rends-toi sur le site de Retraite Québec.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
