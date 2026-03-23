On connait les demi-finalistes de La Voix 2026 et les fans déjà ont une équipe chouchou
Un ou une gagnante prévisible?
Maintenant que les rondes de Qualifications de La Voix sont terminées, chaque coach a sélectionné deux participants ou participantes qui chanteront lors de la demi-finale du dimanche 29 mars. Si les fans ont partagé leurs opinions sur les éliminations parfois brise-cœur, une équipe a reçu énormément d'amour de la pars du public sur les réseaux sociaux de l'émission.
En effet, avec plus de 3 000 mentions « j'aime » et près de 1 500 commentaires sous la publication au sujet des choix de Mario Pelchat, alors que les publications des autres équipes cumulent autour de 300 réactions, l'engouement pour Jade Mathieu et Jason Coroa est évident.
Voici les demi-finalistes :
Dans les commentaires, plusieurs soulignent d'ailleurs le talent de Jade, l'adolescente de 17 ans venant de Longueuil, ou prévoient que c'est l'un des membres de cette équipe qui remportera le concours de chant.
Commentaire à propos de Jade sur la page Facebook de La Voix. La Voix | Facebook
« JADE!!!! Je crois qu’elle sera la gagnante. »
Commentaire l'équipe de Mario Pelchat sur la page Facebook de La Voix. La Voix | Facebook
Même cette personne qui avait un autre coup de cœur dans l'équipe de Mario pense que le choix était difficile vu le niveau des chanteurs et chanteuses : « C’est clair comme de l’eau de roche que c’est dans ton équipe, Mario, que se trouve le ou la gagnante de La Voix 2026. Ils étaient tous superbes. J’étais vendue à René et Jason, et Jason ce soir m’a donné des frissons. Mais sincèrement, pauvre Mario, il avait une équipe de rêve. »
Commentaire sur l'équipe de Mario Pelchat sur la page Facebook de La Voix.La Voix | Facebook
Un.e internaute déclare plutôt que c'était vraiment les performances de cette équipe qui l'ont impressionné.e. : « Les deux demi-finalistes de l’équipe Mario sont les deux performances (des qualifications) qui m’ont donné des frissons et des ''OMG'', ''Ben voyons'', devant la télé. »
Commentaire à propos de Jade sur la page Facebook de La Voix.La Voix | Facebook
Et ce simple message ayant plus de 200 « j'aime » parle de lui-même : « Jade, mon choix pour la finale! Elle m’a jetée par terre! »
Avec autant de like par opinion, on comprend que celles-ci sont partagées par des dizaines de personnes, sans compter les centaines d'autres mentions très similaires trouvées sur Facebook.
Est-ce qu'on peut déjà déduire que cette équipe se rendra en finale? Les choses peuvent toujours changer, mais si les gens votent comme ils et elles s'expriment sur Facebook, on a déjà une idée des chouchous de 2026!
Note que la finale aura lieu le dimanche 5 avril 2026 à 19 h 30 sur les ondes de TVA.