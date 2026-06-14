Cette jolie ville du Québec au bord de la « mer » a tout pour te charmer cet été

Phares, coucher de soleil et eau salée!

Une personne aux Jardins de Métis. Droite : Le phare de Métis.

Voyage en Gaspésie : Cette petite ville mérite une place sur ta bucket list.

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Éditrice Junior

Tu entends l'appel de l'aventure? Tu rêves d'un séjour paisible au bord d'une eau salée venue de l'Atlantique dans une petite ville où des paysages charmants s'étendent jusqu'au fleuve Saint-Laurent? Il est donc temps de prévoir un road trip qui te mène vers une destination aussi pittoresque que dépaysante : Métis-sur-Mer, située dans la région du Bas-Saint-Laurent.

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Pour un voyage au Québec qui te laisse avec des souvenirs merveilleux, tu ne pourrais demander mieux. Entre ses plages, ses bonnes adresses gourmandes et ses paysages côtiers, ce village aux portes de la Gaspésie se prête parfaitement à une escapade de quelques jours.


Afin de séjourner sur place, tu peux choisir l’Auberge du Grand Fleuve afin de profiter de son cachet maritime enchanteur, mais aussi pour un terrain de camping ou encore l’un des nombreux chalets de la région.

Les amateurs et amatrices de bonne bouffe trouveront aussi leur compte grâce aux cafés et restaurants du secteur. Fais notamment un arrêt chez Petit Métis pour profiter d'une vue sur le fleuve, puis prévois un détour vers la réputée Cantine Sainte-Flavie, située à une quinzaine de minutes. Son menu met à l'honneur les saveurs de l'océan qui font la renommée de la région.

Parmi les attraits à ne pas manquer, le phare de Métis mérite une place sur ta bucket list. Accessible uniquement à pied ou à vélo, il se dévoile après une marche d'environ un kilomètre depuis le stationnement. Sur place, les visiteurs et visiteuses découvrent un bâtiment historique bordé par une plage paisible. En été, il est même possible de louer la Maison du gardien et d'y passer la semaine avec un groupe pouvant compter jusqu'à huit personnes.

Avant de reprendre la route, prends le temps de visiter les Jardins de Métis, l'un des sites horticoles les plus connus du Québec. Répartis sur un vaste terrain, 15 jardins regroupent près de 3 000 espèces et variétés de plantes. Les sentiers invitent à la promenade et permettent notamment d'admirer le célèbre pavot bleu de l'Himalaya, une fleur rare qui attire les curieux et curieuses de partout.

Avec son mélange de nature, de patrimoine et de gastronomie, Métis-sur-Mer offre une expérience mémorable, sans avoir à quitter le Québec.

Site Internet de Métis-sur-Mer

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Québec Voyage Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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