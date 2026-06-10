Cette randonnée en Gaspésie te mène à une chute cachée dans un décor de rêve
Avec des passerelles et des belvédères pour s'y rendre. 😍
Les vues spectaculaires, principalement lors de randonnées en Gaspésie ne manquent pas, mais certains sentiers réussissent quand même à surprendre avec des décors qui donnent envie de ralentir le rythme et de profiter pleinement du moment. À Carleton-sur-Mer, il existe justement un parcours qui mène jusqu’à une chute cachée au cœur de la forêt, entre passerelles de bois, escaliers et points de vue impressionnants sur la nature environnante.
À lire également : Ce village bordé par le fleuve est l’une des plus belles escapades à faire au Québec cet été
Même si le Mont-Saint-Joseph est surtout connu pour son sommet perché à 555 mètres d’altitude et sa vue incroyable sur la baie des Chaleurs, le parc régional cache aussi plusieurs autres trésors un peu moins connus. Parmi eux, la boucle de l’Éperlan attire les personnes qui aiment les hikes accessibles, mais avec assez de variété tout au long du trajet pour avoir l’impression de décrocher complètement du quotidien.
Le parcours fait partie du vaste réseau d’environ 55 kilomètres de sentiers du parc régional du Mont-Saint-Joseph. Pour rejoindre le départ, il faut emprunter la route 132 jusqu’au chemin de l’Éperlan, puis continuer vers le chemin à Bouchard afin d’accéder au stationnement P1 situé au bas de la montagne. Une fois sur place, les indications permettent de suivre facilement le sentier de l’Éperlan Sud.
Classé de niveau modéré, le trajet alterne entre sections boisées, petits ponts, passerelles et escaliers aménagés à travers la forêt. Certaines portions sont plus accidentées et comportent quelques montées progressives, donc de bonnes chaussures peuvent vraiment faire la différence pendant la marche. Au total, la boucle s’étend sur environ 2,9 kilomètres et peut prendre entre 45 minutes et 1 h 30 selon le rythme et les arrêts en chemin.
Tout au long du sentier, plusieurs belvédères permettent d’observer la chute sous différents angles. Avec l’eau claire, le bruit du ruisseau et la végétation dense qui entoure le secteur, l’endroit a presque des airs de petit refuge caché loin du reste du monde. Même si aucune zone officielle de baignade n’est aménagée sur le site, plusieurs personnes profitent quand même des eaux fraîches pour se rafraîchir rapidement pendant les journées plus chaudes.
En explorant davantage le parc, tu pourrais aussi tomber sur d’autres chutes du secteur, comme celles du Grand Saut, de McKeen ou encore du Mius. La carte complète des sentiers est affichée aux différents points de départ du réseau et peut également être consultée via l’application ONDAGO pour faciliter les déplacements sur place.
Le parc régional du Mont-Saint-Joseph est ouvert chaque année du 1er juin au 1er novembre. L’accès quotidien coûte 10,44 $ pour les adultes, tandis que les personnes mineures accompagnées d’un adulte peuvent entrer gratuitement. Les billets peuvent être achetés directement au centre d’accueil ou en ligne avant la visite.
Le sentier L'Éperlan du Mont-Saint-Joseph
Coût : 10,44 $ par adulte pour l'accès journalier, gratuit pour les personnes mineures accompagnées d'un adulte détenant un billet d'accès journalier
Quand : Du 1er juin au 1er novembre 2026, la guérite au sommet est ouverte de 9 h à 17 h
Adresse : Chemin à Bouchard, Carleton-sur-Mer, QC
Avant de partir à l'aventure, consulte notre Guide du voyageur responsable pour rester informé.e, en sécurité, intelligent.e et, surtout, respectueux.se durant ton voyage.