Les cas de cyclosporose explosent encore plus au Québec : la Santé publique enquête
Diarrhée liquide abondante, crampes, nausées, vomissements : Déjà 140 cas confirmés. 😖
Ça continue de grimper. Depuis le début de l'investigation saisonnière 2026, soit depuis le 1er mai, 140 cas de cyclosporose ont été déclarés au Québec, selon les dernières données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). C'est un bond important par rapport à l'an dernier, alors qu'on comptait seulement 40 cas pour la même période.
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« Compte tenu de l’augmentation de cas observée, une investigation est en cours par les directions régionales de santé publique afin de documenter les expositions », mentionne le MSSS alors que les autorités tentent de trouver la source commune.
En 2026, la majorité des cas de cette maladie, causée par un parasite intestinal qui entraîne notamment de la diarrhée liquide abondante, des crampes, des nausées et des vomissements, ont été attrapés lors de voyages, surtout au Mexique.
Les autorités soulignent tout de même qu'il est possible de la contracter directement au Canada, en mangeant des fruits, des légumes ou des herbes fraîches importés d'un pays où le Cyclospora circule davantage. « Ce parasite se trouve dans les eaux usées et non traitées et est largement répandu dans le monde, mais plus communément dans les régions tropicales et subtropicales », explique le MSSS.
Comment se protéger?
Le ministère rappelle quelques mesures préventives pour réduire les risques d'infection, en voyage comme ici :
- bien laver tes fruits et légumes
- utiliser de l'eau potable sécuritaire
- privilégier l'achat de fruits et légumes locaux au Québec
- être particulièrement prudent.e lors de voyages dans des régions tropicales ou subtropicales, où le parasite est plus fréquent
Ce qui se passe du côté des États-Unis
Aux États-Unis, la situation est encore pire. Une importante éclosion touche maintenant neuf États américains. Au total, 1 947 personnes infectées ont été recensées, selon le CDC (Centers for Disease Control and Prevention).
Celui-ci attribue cette éclosion de cyclosporose à de la laitue iceberg provenant d'une usine de Taylor Farms au Mexique. Le 17 juillet dernier, l'entreprise a procédé à un rappel élargi de ce produit.
Malgré un revirement de la FDA, qui a d'abord annoncé un résultat positif avant de le qualifier de faux positif, et des tests négatifs obtenus par le ministère de la Santé du Mexique, les autorités américaines maintiennent leur position et continuent d'attribuer l'éclosion à cette laitue.
Contactée par Narcity, l'entreprise a confirmé avoir retiré tout le produit potentiellement concerné du marché dès que des doutes ont été soulevés, puis avoir procédé à un rappel encore plus large de toute la laitue iceberg provenant de la région, par excès de prudence.
« Nous avons aussi volontairement suspendu tout notre approvisionnement et notre production de laitue iceberg provenant du centre du Mexique », a précisé un porte-parole de Taylor Farms.
Comment le parasite se transmet-il?
On attrape généralement Cyclospora en ingérant de l'eau ou des aliments souillés par des matières fécales contaminées, souvent parce que de l'eau non traitée est entrée en contact avec des cultures. Contrairement à d'autres maladies infectieuses, elle ne se transmet pas directement de personne à personne, ni entre les humains et les animaux : le parasite a besoin de passer une semaine à deux à l'extérieur du corps avant de devenir infectieux. Autre point important : avoir déjà contracté la cyclosporose ne te protège pas contre une réinfection future.
Quels aliments sont le plus souvent pointés du doigt?
Au Canada, les cas liés à des aliments importés impliquent surtout des fruits et légumes qui poussent près du sol ou qui sont particulièrement difficiles à nettoyer en profondeur, comme le basilic, la coriandre, les framboises et les mûres, la laitue mesclun, les pois mange-tout, ou encore les mélanges de salade déjà préparés.
Tu peux consulter toutes les informations sur les symptômes et la prévention sur le site du gouvernement du Canada.