Cette ville à 3 h de Montréal a des airs d'Écosse et c'est l'escapade d'automne idéale

Une escapade romantique avec ta personne, ça te dit?

Une personne sur un pont rouge à Perth. Droite : un couple au Stewart Park à Perth.

Road trip d'automne : Cette petite ville à trois heures de Montréal vaut la visite.

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Éditrice Junior

Même si le Québec est magnifique durant l'automne, il reste que c'est une période parfaite pour découvrir les belles petites villes du reste du Canada. Si tu n'as pas le temps de prendre de longues vacances, Perth, en Ontario, se trouve à trois heures de route de Montréal, et te séduira sûrement avec son charme écossais d’antan.

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Le meilleur moyen de s'imprégner de l'ambiance? Une balade sans itinéraire précis dans Stewart Park, où les sentiers longent des ponts romantiques avec vue sur l'architecture patrimoniale du coin. Quand le froid commence à mordre un peu trop, il suffit de pousser la porte d'un café chaleureux, ou, si le mercure le permet encore, de s'installer en terrasse au bord de l'eau pour prolonger le moment.

Ensuite, direction Code's Mill, un ancien moulin datant de 1842 aujourd'hui transformé en petites boutiques pleines de charme. Chocolats artisanaux, fleurs fraîches, restos intimistes pour un souper en tête-à-tête : tout y est pour prolonger la magie du séjour.

Pour la petite touche culture, un détour par le Perth Museum s'impose. Installé dans la maison Matheson, un site historique national construit en 1840, le musée propose quatre pièces d'époque entièrement restaurées (le salon, la salle à manger, le boudoir et la cuisine) qui plongent les visiteurs dans le quotidien ontarien des années 1840.

Les adeptes de fripes et de trésors cachés voudront sûrement garder du temps pour le Gore Street Antique Market, qui se proclame comme le meilleur marché aux puces intérieur de l'Est de l'Ontario. Avec plus de 50 kiosques intérieurs, une poignée d'espaces extérieurs couverts et une quarantaine de vendeurs, difficile de repartir les mains vides entre bijoux vintage, verrerie, meubles anciens et objets de collection en tout genre.

La ville cache aussi quelques attractions plus insolites, comme le fameux Big Red Chair, parfait pour une photo souvenir, ou encore la réplique du Mammoth Cheese, un bloc de fromage géant de 22 000 lb qui fait sourire à tout coup.

Bref, entre décors dignes d'une carte postale écossaise, couleurs d'automne et petites découvertes locales, Perth a tout d'une escapade dépaysante à quelques heures de route de notre belle province.

Site Internet de la ville de Perth

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Québec Canada Voyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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