11 produits d'épicerie moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi
Va faire un tour sur Amazon avant de faire ton épicerie!
Avant de faire ton prochain arrêt à l'épicerie, sache que ça vaut peut-être la peine de jeter un coup d'œil sur Amazon. Même si on pense rarement à y faire ses réserves de nourriture, la plateforme propose parfois des prix plus intéressants que ceux de certaines grandes chaînes, notamment sur des produits populaires du garde-manger et des collations.
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Comme toujours sur cette plateforme en ligne, les prix peuvent varier d'une journée à l'autre et les promotions évoluent rapidement. Pour te donner un coup de pouce, on a comparé le prix de plusieurs aliments vendus chez Amazon et chez Maxi afin de repérer les meilleures aubaines du moment. Voici onze produits pour lesquels Amazon affiche un prix plus avantageux en date du 14 août 2026.
Céréales Croque-Nature à saveur de miel et noix Quaker
Amazon offre un rabais intéressant pour les céréales Croque-Nature à saveur de miel et noix Quaker.
Prix sur Amazon: 12 $ plutôt que 13,49 $ au moment d'écrire ces lignes pour 1,2 kg
Prix au Maxi : 13 $ pour 1,2 kg
Pour les matins où tu n'as pas envie de te casser la tête, un bon bol de céréales fait souvent l'affaire. Avec leur saveur de miel et de noix et leur texture bien croquante, les Croque-Nature de Quaker apportent une touche réconfortante à ton déjeuner. Tu peux les déguster avec du lait, en saupoudrer sur un bol de yogourt en guise de garniture ou simplement les manger directement à la boîte. De plus, Amazon te permet d'économiser 1 $ par rapport au prix affiché chez Maxi.
Sirop pour café glacé à saveur de cappuccino Tim Hortons
Histoire de jazzer tes cafés glacés, le sirop pour café glacé à saveur de cappuccino Tim Hortons est à essayer.
Prix sur Amazon: 7,97 $ pour 470 ml
Prix au Maxi : 8,49 $ pour 470 ml
Fan de cafés glacés? Tu voudras peut-être ajouter cet item à ton panier. Le sirop à saveur de cappuccino de Tim Hortons est vendu 52 ¢ de moins sur Amazon que chez Maxi, c'est donc une belle occasion de faire des économies sur un petit plaisir du quotidien. Il suffit de mettre quelques pompes de ce mélange à ton café et à du lait pour recréer la fameuse boisson gourmande sans devoir passer au service au volant.
Lait d'amande à la vanille sans sucre Almond Breeze
Amazon t'offre le lait d'amande à la vanille sans sucre Almond Breeze à un meilleur prix que chez Maxi.
Prix sur Amazon : 2,77 $ pour 946 ml
Prix au Maxi : 3,29 $ pour 946 ml
Café glacé, smoothie, céréales ou même recettes de pâtisseries : le lait d'amande trouve facilement sa place partout. La version à la vanille sans sucre d'Almond Breeze fait partie de ces produits polyvalents à conserver dans son frigo, alors profite de l'économie qu'Amazon t'offre pour en acheter plusieurs et te faire un petit stock.
Gruau instantané à teneur élevée en protéines Quaker
En magasinant sur Amazon, tu peux acheter la boîte de gruau instantané à teneur élevée en protéines Quaker à meilleur prix que chez Maxi.
Prix sur Amazon : 4,17 $ pour 228 g
Prix au Maxi : 4,50 $ pour 228 g
Besoin d'un déjeuner nourrissant sans passer 20 minutes dans ta cuisine? Ce gruau instantané riche en protéines se prépare en quelques instants lors des matins plus chargés. Tu peux aussi trimballer des sachets avec toi et les préparer à destination. Une option pratique à garder dans ton garde-manger en prévision des journées où tu manques de temps, mais que tu veux atteindre tes protein goals.
Barres tendres S'mores Val Nature
La boîte de cinq barres tendres S'mores Val Nature est vendue à bon prix sur Amazon.
Prix sur Amazon : 2,47 $ pour cinq barres
Prix au Maxi : 3,50 $ pour cinq barres
Les collations qu'on peut mettre rapidement dans un sac à dos, un sac à main ou une boîte à lunch sont souvent les plus pratiques. Avec leur saveur de S'mores, ces barres tendres Val Nature te donneront peut-être l'impression de transporter un petit goût d'été avec toi. À moins de 50 ¢ par barre, c'est un bon deal pour assouvir ta faim.
Pain croustillant au sésame et au seigle Ryvita
Ces craquelins polyvalents sont vendus à prix compétitif sur Amazon.
Prix sur Amazon : 3,99 $ pour 250 g
Prix au Maxi : 4,50 $ pour 250 g
Quand un seul aliment peut servir autant au déjeuner qu'à la collation ou à l'apéro, on aime ça. Les pains croustillants Ryvita se prêtent autant aux garnitures sucrées qu'aux versions salées, ce qui explique pourquoi ça vaut la peine d'en garder une boîte dans ton garde-manger. Délicieux avec du fromage à la crème, du beurre d'arachide, de l'avocat ou même un peu de saumon fumé, c'est un produit polyvalent qui risque de te dépanner souvent.
Maïs éclaté à la marmite sucré-salé BoomChicaPop Angie's
Concernant le maïs éclaté à la marmite sucré-salé BoomChicaPop Angie's, c'est sur Amazon que tu trouveras le meilleur prix.
Prix sur Amazon : 4,25 $ pour 198 g
Prix au Maxi : 5 $ pour 198 g
Difficile de résister à une collation sucrée-salée lorsqu'elle est aussi réussie. Le maïs éclaté à la marmite BoomChicaPop Angie's est actuellement offert à 4,25 $ sur Amazon, soit 75 ¢ de moins que chez Maxi. Léger, croustillant et juste assez gourmand, il est presque addictif. Une fois le sac ouvert, il se peut que tu aies à faire preuve d'un peu de retenue pour ne pas passer au travers.
Riz style frit Bistro Express Uncle Ben's
Amazon vend le riz style frit Bistro Express Uncle Ben's à meilleur prix comparativement à Maxi.
Prix sur Amazon : 2,48 $ pour 250 g
Prix au Maxi : 3,29 $ pour 250 g
Pas d'inspiration pour cuisiner? Pas de problème. Les soirs où l'idée de concocter un repas semble te tirer tout ton jus, ce genre de produit peut vraiment dépanner. Le riz style frit Bistro Express d'Uncle Ben's te permet de préparer un repas complet rapidement, surtout si tu y ajoutes quelques légumes et la protéine de ton choix. Aussi, ça se réchauffe super bien le lendemain, donc cuisiner une plus grosse portion pour avoir des restants, c'est une super bonne idée.
Mayonnaise à base d'huile d'olive Hellmann's
La bouteille de mayonnaise à base d'huile d'olive Hellmann's est vendue à meilleur prix sur Amazon.
Prix sur Amazon : 6 $ pour 750 ml
Prix au Maxi : 6,50 $ pour 750 ml
Sandwichs, salades de pommes de terre, burgers ou vinaigrettes maison : la mayonnaise fait partie de ces essentiels qu'on rachète à répétition. La version à base d'huile d'olive de Hellmann's se distingue par son goût riche et sa texture crémeuse, tout en offrant une alternative à la mayonnaise traditionnelle. Tant qu'à renouveler le pot, aussi bien profiter du détaillant qui l'offre au meilleur prix.
Beurre d'arachide crémeux Kraft
Amazon t'offre un prix compétitif pour le beurre d'arachide crémeux Kraft.
Prix sur Amazon : 10,97 $ pour 2 kg
Prix au Maxi : 11,50 $ pour 2 kg
Le beurre d'arachide est l'un de ces aliments qu'on peut déguster tout au long de la journée. Tartiné sur une toast au déjeuner, ajouté à un smoothie ou utilisé dans une recette de biscuits maison, il trouve toujours une façon de se retrouver dans nos assiettes. Le format de 2 kg de Kraft permet d'en avoir sous la main pour un bon moment, et l'économie de 53 ¢ devient encore plus intéressante lorsqu'il s'agit d'un produit que tu risques de racheter régulièrement.
Tartinade aux arachides avec cacao Nutella
Si tu as envie d'essayer la nouvelle tartinade Nutella aux arachides, ajoute-la à ton panier Amazon
Prix sur Amazon : 8,47 $ pour 725 g
Prix au Maxi : 8,50 $ pour 725 g
Ce n'est pas l'économie du siècle (à peine 3 ¢ séparent les deux détaillants), mais cette tartinade aux arachides avec cacao de Nutella mérite tout de même une place dans la liste. Cette nouveauté combine deux incontournables du garde-manger dans un même pot et pourrait bien séduire les amateur.trice.s de déjeuner gourmand ou de collations sucrées. Tant qu'à l'essayer, aussi bien profiter du prix le plus bas!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.