Je suis « accro du Dollarama » : voici 16 produits d'épicerie que j’achète seulement là-bas
Mes incontournables, version épicerie à petit prix.
On ne va pas se mentir, faire l’épicerie coûte de plus en plus cher et ça paraît vite sur la facture. C’est justement pour ça que le Dollarama s’est tranquillement fait une place dans ma routine, surtout pour certains produits coups de cœur que je préfère me procurer là-bas sans hésiter.
À lire également : 17 produits d’épicerie du Dollarama qui sont moins chers qu'au Super C
Avec le temps, l’offre du détaillant à 1 $ et plus a vraiment évolué. On ne parle plus seulement de dépannages de dernière minute, mais d’une sélection étonnamment variée, incluant des options qu’on voit habituellement dans les grandes chaînes de commerces alimentaires.
À force d’y retourner, on développe des réflexes et on repère ce qui vaut vraiment le coup. Il y a des items que j’achète systématiquement à cet endroit parce que le prix ou le goût fait une vraie différence, sans compromis sur ce que je recherche.
C’est sûr que le choix peut varier d’une visite ou d'une succursale à l’autre, mais quand on sait où regarder, il devient facile de repartir avec des trouvailles qui allègent un peu ta facture.
Paquet de six mini canettes de boissons gazeuses variées
Paquet de six mini canettes de boissons gazeuses variées en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,62 $
Si tu gaspilles souvent ton fonds de canette avec le format régulier, tu trouveras peut-être que celui-ci correspond mieux à tes besoins. À 3,62 $ pour six contenants de 222 ml au Dollo, comparativement à 4,50 $ chez Maxi pour le même paquet, la différence de 0,88 $ finit par s’accumuler quand on en achète souvent.
Sucre de noix de coco
Sucre de noix de coco biologique en vente à 2,50 $ au Dollarama
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
J’ai découvert le sucre de noix de coco biologique récemment et depuis, je ne suis jamais retournée en arrière. Je l’utilise à la place du sucre blanc et j’adore son goût légèrement caramélisé. Le prix affiché au magasin du dollar est de 2,50 $ pour 300 g, ce qui revient à environ 0,83 $ par 100 g. Quand on sait qu’un équivalent bio chez IGA monte à 2,86 $ par 100 g, le choix le plus économique est plutôt évident.
Fruits lyophilisés
Sachets de fruits lyophilisés à bon prix au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,25 $
Impossible pour moi de résister aux collations lyophilisés, ces fruits déshydratés à froid qui deviennent légers et croustillants. Les fraises sont particulièrement bonnes pour ceux et celle qui aiment les petits fruits, et petite astuce : pour éviter que ton snack te reste collé entre les dents, laisse ta bouchée fondre en bouche. À 1,25 $ pour un format entre 16 g et 20 g au Dollarama, le coût revient à environ 7,81 $ à 6,25 $ par 100 g. On est donc loin du prix d’environ 33,27 $ par 100 g pour une version semblable chez Avril.
Barres granola bio Made Good
Barres granola tendre bio Made Good vendues au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $
Ces barres granola Made Good, je les prends presque automatiquement. C’est une option tout indiquée pour se sucrer le bec sur le pouce, surtout pour les personnes qui recherchent une collation sans noix et sans gluten. Offert pour 3,75 $ chez la bannière verte et jaune contre 4 $ chez Maxi, pour le même produit, l'écart n’est pas énorme, mais tant qu’à prendre exactement le même item, aussi bien dépenser un peu moins.
Miel liquide pasteurisé
Miel liquide pasteurisé en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $
Si comme moi, tu consommes beaucoup de miel, tu sais que le prix fait une vraie différence sur le long terme. Ce produit provenant de la Grèce avec un prix de 3,75 $ au Dollo te permet d'économiser par rapport à l'étiquette du Maxi, qui grimpe à 6,29 $ pour la même quantité. C’est le genre d’écart qui fait réfléchir quand on en utilise régulièrement.
Mélange à cocktails
Mélange à cocktails variés en vente à prix intéressant au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,25 $
Au magasin du dollar, tu peux mettre la main sur des préparations de cocktail au coût de 4,25 $, alors que chez Maxi, le montant demandé est 5 $. Ainsi, quand l’envie d’un cocktail se pointe sans vouloir sortir toute la panoplie d’ingrédients, ces mélanges prêts à utiliser simplifient vraiment les choses. Il suffit d’ajouter un peu d’alcool et c’est réglé.
Aérosol de cuisson PAM
Aérosol de cuisson PAM en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Depuis que j’ai comparé les prix, je n’achète plus mon spray de cuisson ailleurs. Le format PAM de 110 g coûte 3,50 $ au Dollorama, alors que l'étiquette monte à 5,29 $ chez Maxi. Que ce soit pour le four ou le BBQ, il fait exactement le même travail pour moins cher.
Jus de citron fait de concentré ReaLemon
Jus de citron fait de concentré ReaLemon offert à 1,75 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,75 $
Le jus de citron ReaLemon est un essentiel dans ma cuisine. Je l’utilise autant pour cuisiner que pour mes cocktails, donc j’en ai toujours sous la main. Ainsi, au lieu de payer 2,99 $ au IGA , vaut mieux économiser 1,24 $ en allant au Dollarama pour le même format.
Sel rose de l'Himalaya
Sel rose de l' Himalaya en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Tu es fan du sel rose de l’Himalaya? Sache que celui du magasin du dollar fait très bien l’affaire. À 2,50 $ pour 380 g, on est loin du prix de 7,29 $ pour un format similaire chez Maxi. Le fait de pouvoir acheter des sachets de recharges au même endroit est aussi un gros plus.
Sachets de chocolat chaud Nestle
Sachets de chocolat chaud Nestle en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Le chocolat chaud Carnation, pour moi, ce n’est pas juste une affaire d’hiver. J’aime en boire pendant les matins tranquilles avec un livre, alors si tu penses de la même façon, profite d'un prix avantageux quand vient le temps de faire le plein. L'option à 3,50 $ du Dollo est plus avantageuse en sachant que le même item revient à 5,79 $ au Maxi.
Noix de cajou
Noix de cajou en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Les noix de cajou font partie de mes collations incontournables, surtout pour les journées où je suis sur le go. Si tu regardes la facture, c’est clairement l’option à 2,50 $ du Dollo qui a le plus de sens face au prix de 3,79 $ du Maxi, ce qui en fait une valeur sûre à garder sous la main ou dans sa boîte à lunch pour calmer une petite faim entre deux repas.
Croutons Grissol
Croutons Grissol en vente à prix avantageux au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,25 $
Quand j’ai vu les croûtons Grissol à ce prix-là, je n’ai même pas hésité. Ce sont les seuls que j’achète de toute façon, parce qu’ils restent bien croustillants et se conservent longtemps dans le garde-manger. Et au final, c’est 0,54 $ de moins à payer en choisissant le Dollarama plutôt que le Maxi.
Chips cuites Ritz
Chips cuites Ritz en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Du côté du magasin du dollar, ce sac de chips Ritz cuites est affiché à 3,50 $, alors que chez IGA, le coût du même produit grimpe à 5,49 $. Chez moi, c’est devenu un incontournable dès que j’ai envie de quelque chose de salé, surtout que le sac disparaît toujours trop vite une fois ouvert. Résultat, ça permet de satisfaire une petite envie sans payer le prix plus élevé ailleurs.
Sun Chips
Sun Chips variés en vente à 3,75 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $
Impossible de passer à côté des Sun Chips quand on aime déjà ce type de croustilles aux multigrains. Et si tu n’en as jamais goûté, c’est justement une option intéressante à essayer, avec une texture différente des chips classiques et des saveurs qui sortent un peu de l’ordinaire. À 3,75 $ au magasin du dollar comparé à 5,50 $ chez Maxi, la différence de 1,75 $ fait en sorte que je n’hésite pas longtemps.
Épices variés
Épices variés en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1 $
Ce que j’aime avec les épices à petit prix, c’est que ça donne envie d’essayer des saveurs qu’on ne connaît pas. C’est le genre d’achat où le 1 $ pour 62 g au Dollo devient beaucoup plus intéressant quand on le compare à environ 3 $ pour 46 g chez Maxi, en plus de rendre les tests en cuisine beaucoup plus accessibles.
Biscuits Biscoff
Biscuits Biscoff en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : Biscuits Biscoff
Ces biscuits Biscoff sont parfaits pour accompagner un café ou combler une petite envie sucrée dans la journée. Ils sont d’ailleurs devenus ultras populaires dans la dernière année, et avec raison. Offerts à 3,50 $ pour 250 g au Dollarama, ils sont un peu plus abordables que chez Maxi où le même format se vend 4,50 $. Selon moi, c’est le genre de sucré qui relève n’importe quel dessert simple, que ce soit un yogourt avec des fraises ou même une crème glacée à la vanille en plein été.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- 16 items du Dollarama à 5 $ et moins pour organiser ta cuisine et ton frigo ›
- 16 trouvailles des plus inattendues que tu peux dénicher au Dollarama ›
- Dollarama : Voici les items à acheter et ceux à éviter dans la section pour animaux ›
- 13 aliments vendus au Dollarama qui sont québécois ou canadiens ›
- 11 aliments du Dollarama qui sont bons et coûtent moins cher que les marques connues ›