Quels articles et gadgets de cuisine du Dollarama valent vraiment leur prix? Je les ai mis au test
Des petits prix... mais pas toujours des bons achats. 🫠🙃
Avec le coût de la vie qui continue de grimper, c'est normal de voir les Québécois et Québécoises chercher des manières concrètes de réduire leurs dépenses, que ce soit sur le prix du panier d'épicerie ou pour les articles du quotidien. Dans ce contexte, la section d'articles de cuisine du Dollarama attire de plus en plus l’attention avec une offre qui ne cesse de s’agrandir.
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Entre les gadgets, les « dupe » de grandes marques, les accessoires devenus viraux sur TikTok et les casseroles vendues à moins de 5 $, on peut facilement être tenté d’essayer quelques trouvailles. Mais la question se pose rapidement quand on arrive à la caisse. Est-ce que ces articles valent vraiment leur prix ou finissent-ils oubliés dans un tiroir, ou pire, à la poubelle, après quelques utilisations?
Pour le savoir, Narcity a décidé de mettre à l’épreuve plusieurs gadgets et outils de cuisine offerts chez Dollarama afin de voir lesquels valent réellement la dépense.
Brosse pour la vaisselle
La brosse pour vaisselle de la marque Javex en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,25 $
Pour laver les assiettes et les casseroles sans trop frotter, cette brosse à vaisselle avec réservoir intégré s’est révélée plutôt pratique. On peut remplir le manche avec du liquide à vaisselle et appuyer légèrement pour en libérer pendant le nettoyage. Bonne surprise, le savon ne se vide pas trop vite, ce qui arrive souvent avec ce type de gadget.
L’éponge tient bien, après plusieurs utilisations, elle ne s’effrite pas rapidement et continue de bien frotter les résidus. Le fait qu’une éponge de rechange soit incluse est également apprécié, surtout pour prolonger un peu la durée d’utilisation.
Le principal point négatif concerne toutefois l’aspect écologique. Une fois les éponges usées, l’enseigne ne vend pas les recharges séparément. Il faut donc racheter l’ensemble complet, ce qui crée du gaspillage inutile.
Mon appréciation générale : 3,5 /5
Trancheur avec poignée de sécurité
Trancheur avec poignée de sécurité en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,25 $
La mandoline avec poignée de sécurité fait partie des gadgets qui peuvent vraiment servir au quotidien. On l’a testée avec plusieurs légumes pour voir si elle est réellement pratique. Carottes, poivrons, concombres, oignons et même des pommes de terre pour préparer des chips maison. Résultat, les tranches sont régulières et la coupe se fait rapidement sans trop d’effort.
La poignée de sécurité aide à garder une bonne prise pendant l’utilisation, ce qui est appréciable quand on tranche plusieurs légumes d’affilée. Côté entretien, c’est aussi un bon point. Elle se rince facilement et les résidus ne restent pas coincés dans la lame, ce qui rend le nettoyage rapide après l’utilisation.
Pour le prix, la différence vaut la peine d’être mentionnée. Cette mandoline coûte 4,25 $ chez Dollarama, alors qu’un modèle très similaire, presque identique, se vend environ 14,10 $ chez Walmart. Pour préparer des recettes rapides comme les fameuses salades de concombre devenues virales sur TikTok, c’est un outil simple qui fait très bien le travail.
Le seul petit bémol est qu’il existe des modèles avec un support intégré qui permet de trancher sans avoir à tenir l’appareil en angle Ce type de base peut offrir un peu plus de stabilité et de sécurité. Malgré tout, pour le prix demandé, c"est difficile de se plaindre.
Mon appréciation générale : 4,3 /5
Plaque à biscuits
Plaque à biscuits Betty Crocker en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Dans la cuisine, une bonne plaque à biscuits finit souvent par servir pour bien plus que des biscuits. Celle en métal de format 13 x 9,5 pouces de la marque Betty Crocker est utilisée depuis quelques mois déjà et elle sert régulièrement pour différentes recettes au four.
Le métal est assez robuste et ne semble pas se déformer avec la chaleur, même après plusieurs utilisations. La cuisson se fait bien et la plaque reste stable dans le four. Côté entretien, elle se lave facilement et ne demande rien de particulier.
Pour te donner une idée des prix ailleurs, une plaque similaire, mais un peu plus petite, soit 11 x 7 pouces, se vend 8,97 $ chez Walmart.
Mon appréciation générale : 5 /5
Trancheuse à fruits et légumes
Trancheuse à fruits et légumes en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ce petit outil en plastique promet de couper rapidement fruits et légumes en morceaux égaux grâce à une grille de lames. Dans les faits, la coupe est efficace et les lames tranchent bien. Avec des pommes de terre, par exemple, on obtient des morceaux assez uniformes sans trop d’effort.
L’utilisation est toutefois moins convaincante avec d’autres légumes. Les oignons sont souvent trop gros pour la grille et les carottes sont difficiles à pousser à travers les lames. Côté nettoyage, ça se lave relativement bien, mais seulement si on a une petite brosse pour aller déloger les morceaux coincés dans les trous.
Après quelques essais, l’outil fait ce qu’il promet, mais on se rend vite compte qu’un simple couteau permet d’arriver au même résultat, sans ajouter un accessoire de plus à laver. Cela dit, pour une personne plus jeune ou quelqu’un qui n’est pas très à l’aise avec les couteaux, ça peut être une option rassurante pour couper des légumes de façon plus sécuritaire.
Mon appréciation générale : 2 /5
Contenant transparent avec couvercle
Les contenants transparents avec couvercles Betty Crocker en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $ chacun
Le contenant transparent de 2,5 L de la marque Betty Crocker s’est rapidement fait une place dans le garde-manger. Depuis plusieurs mois, on l’utilise pour conserver des ingrédients secs achetés en vrac, comme le riz, le sucre ou la farine. La capacité est pratique et permet d’y mettre une bonne quantité tout en gardant un format facile à manipuler.
Un détail apprécié est la forme du contenant. Un côté est plus mince, ce qui crée une prise naturelle quand on le tient dans la main. Même lorsqu’il est plein, il se manipule facilement. Le couvercle ferme bien et aide à garder les aliments à l’abri de l’humidité.
Côté entretien, rien de compliqué, ça se lave rapidement et c’est prêt à resservir. Pour le prix payé chez l’enseigne à petit prix, c’est un article pratique qui fait très bien le travail. Le seul petit point faible concerne l’apparence. Le look est assez simple et pas très moderne, ce qui peut déplaire si on aime les contenants plus stylés dans le garde-manger.
Mon appréciation générale : 4 /5
Dispensateur à pâte
Dispensateur à pâte en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
L’idée derrière ce dispensateur à pâte est intéressante sur papier. On remplit le contenant avec la préparation et on appuie sur la poignée pour laisser couler la pâte directement dans le moule ou dans la poêle. Le plus gros avantage reste clairement le prix, surtout quand on sait qu’un modèle très similaire se vend autour de 26,22 $ chez Walmart.
Dans la pratique, l’expérience est beaucoup moins convaincante. La pâte à muffins est souvent trop épaisse et prend beaucoup de temps à couler, ce qui ralentit rapidement la préparation. À l’inverse, un mélange à crêpes plus liquide coule très vite et devient difficile à contrôler. Une fois rempli, le contenant devient aussi assez lourd et ce n’est pas toujours évident de tenir le tout d’une seule main tout en appuyant sur la poignée pour laisser tomber la pâte.
Le nettoyage n’est pas non plus ce qu’il y a de plus simple. Le contenant se lave assez bien, mais la partie du dispensateur où la pâte sort demande un nettoyage plus minutieux pour éviter que des résidus restent coincés.
Au final, même si l’idée peut sembler pratique pour éviter les dégâts sur le comptoir, l’utilisation prend plus de temps qu’avec une simple louche qui fait très bien le travail.
Mon appréciation générale : 1 /5
Moule à muffins
Moule à muffins Betty Crocker en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Le moule à muffins en métal de la marque Betty Crocker est utilisé depuis plus d’un an pour différentes recettes. Il répond aux attentes pour cuire des muffins ou des petits gâteaux, mais même avec un corps gras, la pâte a tendance à coller un peu au fond des cavités.
La cuisson est bien et le moule semble assez solide pour un usage occasionnel. Cela dit, l’expérience est beaucoup plus simple quand on ajoute des caissettes en papier. Pour le prix payé chez Dollarama, il reste fonctionnel, surtout si l'usage est seulement occasionnel. À titre de comparaison, un moule du même style se vend environ 10,88 $ chez Walmart.
Mon appréciation générale : 3 /5
Moule à muffins en silicone
Moule à muffins style confetti en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Impossible de ne pas remarquer ce moule à muffins en silicone avec son look blanc décoré de petits confettis colorés. Il est vraiment mignon et ajoute une petite touche amusante quand vient le temps de cuisiner des muffins ou des petits gâteaux.
Au-delà de l’apparence, il est aussi très pratique. Le silicone est assez solide pour bien garder sa forme, ce qui fait une vraie différence au moment de le déposer dans le four. Contrairement à certains moules en silicone trop mous qui s’affaissent sur la grille et obligent à utiliser une plaque en dessous, celui-ci reste bien stable. Les muffins se démoulent facilement et le nettoyage se fait sans effort.
Quand on compare les prix, l’option de l’enseigne à bas prix devient encore plus intéressante. Sur Amazon Canada, on trouve des moules très semblables vendus en paquet de deux pour 15,99 $.
Mon appréciation générale : 5 /5
Ciseaux de cuisine
Ciseaux de cuisine T-fal en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
On sous-estime parfois l’utilité d’une bonne paire de ciseaux dans la cuisine, mais ça peut servir pour ouvrir des emballages ou couper des fines herbes. Ce modèle de la marque T-fal fait simplement ce qu’on attend de lui. Les lames coupent bien et l’ensemble semble assez solide pour une utilisation régulière.
Rien de compliqué non plus côté nettoyage, ils se lavent facilement et ne demandent pas d’entretien particulier. Ce n’est pas l’outil le plus impressionnant du lot, mais il reste fiable et pratique à avoir sous la main.
Un modèle très semblable de la même marque se vend 22,59 $ sur Amazon Canada.
Mon appréciation générale : 4,5 /5
Anneaux en silicone
Anneaux en silicone pour nourriture en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,25 $
L’idée de cet accessoire en silicone est de pouvoir cuire plusieurs œufs, mini omelettes ou petites crêpes en même temps grâce à ses sept cercles. Sur papier, ça semble pratique pour préparer un déjeuner rapide et bien portionné.
Dans la réalité, l’utilisation dépend beaucoup du type de poêlon qu’on a à la maison. Il faut une surface assez grande et surtout bien plate pour que les anneaux adhèrent correctement. Dans ce cas-ci, le poêlon n’était pas assez plat et seul le cercle du centre collait bien à la surface. Résultat, la pâte et les œufs avaient tendance à se glisser sous les autres cercles.
Le seul point positif est le nettoyage. Le silicone se lave facilement et ne garde pas trop de résidus. Malgré tout, l’objet reste peu pratique dans une cuisine standard et risque de rester au fond d’un tiroir.
Mon appréciation générale : 1 /5
Cafetière à piston
Cafetière à piston en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Si tu pensais te faire un bon café avec une cafetière à piston à petit prix, celle-ci risque de te décevoir assez vite. Le verre est très mince, ce qui donne une impression de fragilité dès les premières utilisations et le format de 350 ml est assez petit.
Le plus gros problème reste la qualité du café obtenu. Des grains passent à travers le filtre et se retrouvent directement dans la tasse, ce qui rend le résultat beaucoup moins agréable. On est loin d’un café bien filtré, ça enlève rapidement le goût de s’en servir.
Même en tenant compte du prix plus bas, ça ne vaut pas vraiment le coup. Chez Walmart, une cafetière à piston de 350 ml se vend 16,88 $, et sur Amazon Canada, un modèle de 1000 ml est offert à 20,74 $. Dans ce cas précis, investir un peu plus peut faire une vraie différence.
Mon appréciation générale : 0 /5
Contenant alimentaire
Contenant alimentaire en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Garder les petits fruits frais longtemps, c’est pas toujours évident. Avec ce contenant et ses deux paniers de vidange amovibles, ça devient beaucoup plus simple. J’ai pu y mettre deux casseaux de framboises et après une semaine, toujours aucune trace de moisissure.
Les paniers gardent bien les fruits au sec, ce qui aide vraiment à prolonger leur fraîcheur. Le couvercle ferme bien, c’est facile à utiliser et en plus, ça donne un look bien organisé au frigo.
Mon appréciation générale : 5 /5
Organisateur vertical
Organisateur vertical vendu au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Dans une armoire de cuisine, cet organisateur vertical en métal peut rapidement faire une différence. On peut s’en servir pour ranger différents objets, mais il est particulièrement pratique pour les couvercles de casseroles qui ont souvent tendance à s’empiler un peu n’importe comment. Une fois en place, chaque couvercle a son espace et l’armoire a tout de suite l’air beaucoup plus ordonnée.
Le support est offert en blanc ou en noir, ce qui permet de choisir celui qui s’agence le mieux avec le reste du rangement. Il est simple à utiliser et remplit bien sa fonction au quotidien. Le seul petit point faible est son poids. Il est assez léger, ce qui fait qu’il peut bouger un peu quand on retire un couvercle ou un objet. On trouve des modèles semblables sur Amazon Canada vendus en paquet de deux pour environ 19,99 $, ce qui rend cette option à petit prix assez intéressante.
Mon appréciation générale : 4 /5
Serviette de cuisine
Serviettes de cuisine à motifs vendues au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,25 $
Dans la cuisine, ces serviettes font bonne impression dès le départ. Elles sont jolies, offertes dans plusieurs imprimés et permettent facilement d’ajouter une petite touche décorative qui peut s’agencer au style de la pièce.
Après plusieurs passages à la laveuse et à la sécheuse, elles restent douces, ce qui est agréable pour s’essuyer les mains pendant qu’on cuisine. Comme essuie-mains, elles répondent aux attentes. Par contre, elles absorbent moins bien quand vient le temps d’essuyer la vaisselle, donc ce n’est pas forcément l’option la plus efficace pour cette tâche.
Mon appréciation générale : 4 /5
Bocal avec couvercle en bambou
Bocal en verre avec couvercle en bambou en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Le bocal en verre avec couvercle en bambou est offert en plusieurs formats entre 2 $ et 4 $, ce qui permet d’en prendre quelques-uns pour organiser le garde-manger. On peut y conserver différents ingrédients secs, comme des noix, des pâtes, du café ou des bonbons, tout en gardant un visuel propre dans les armoires ou sur une tablette.
Le couvercle en bambou est muni d’un petit joint en silicone qui aide à créer une fermeture assez hermétique. Les aliments restent bien protégés et le contenant est simple à manipuler au quotidien. Côté entretien, le verre se lave facilement et ne garde pas les odeurs. En prime, le look est vraiment plus joli que plusieurs contenants en plastique, ce qui ajoute un petit côté esthétique à l’organisation de la cuisine. À titre de comparaison, un bocal semblable peut se vendre autour de 14,88 $ chez Walmart.
Mon appréciation générale : 4 /5
Plats de rangement
Plats de rangement en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $
Pour ranger des restes ou organiser certains aliments dans le frigo, ces boîtes de rangement en plastique de la marque Betty Crocker font bien le travail. Elles sont offertes en plusieurs formats et formes, ce qui permet de choisir la taille qui convient selon ce qu’on veut mettre à l’intérieur. Le prix affiché correspond à un ensemble de quatre plats, ce qui reste pratique quand on veut renouveler ses contenants sans trop dépenser.
Les couvercles ferment correctement et les contenants s’empilent facilement, ce qui aide à garder un frigo ou une armoire un peu plus organisé. Ils se rangent aussi bien les uns dans les autres quand ils sont vides, ce qui évite de perdre trop d’espace dans les tiroirs.
Ce ne sont pas des plats révolutionnaires, mais ils sont pratiques au quotidien et remplissent leur fonction sans problème.
Mon appréciation générale : 4 /5
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.
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