11 « dupes » de pharmacie Kirkland aussi bons et moins chers que la marque plus populaire
Faire des économies sans sacrifier la qualité? Oui svp!
Bien que Costco attire beaucoup de gens grâce à ces formats géants et franchement économiques ou ses dégustations sur place, la marque maison de l’entrepôt propose plusieurs dupes franchement intéressants. Outre l'épicerie, Costco est également une mine d'or en ce qui concerne les produits du quotidien, ce qui en fait un endroit particulièrement avantageux pour économiser. Ce n’est pas pour rien qu’on dit qu’on entre souvent chez Costco pour acheter « l'essentiel » et qu’on ressort avec un panier rempli de trucs qui n’étaient même pas sur notre liste au départ.
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Les produits de marque Kirkland sont développés directement par Costco, alors que les marques nationales sont celles que tu vois un peu partout (pense à des compagnies bien établies qui vendent leurs produits dans plusieurs chaînes). Les produits de marque maison coûtent souvent moins cher parce que le marchand mise moins sur le marketing et l’emballage, même si, dans bien des cas, ils sont fabriqués par les mêmes producteurs que certaines grandes marques.
Pour voir si les versions Kirkland valent vraiment la peine, on a comparé plusieurs produits de pharmacie avec leurs équivalents de marques populaires. Certes, les formats sont parfois un peu différents, mais en comparant le prix par unité ou par 100 g, on peut facilement avoir l'heure juste. Ce réflexe t'aidera à comparer les vrais coûts sans te laisser influencer par les gros titres ou les emballages plus flashy.
Voici quelques produits Kirkland Signature qui risquent de te faire reconsidérer l’achat des grandes marques plus coûteuses.
Acétaminophène 500 mg
Chez Costco, la bouteille de 500 comprimés d'acétaminophène est plus économique que celle de marque Tylenol.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 10,79 $ pour 500 comprimés, soit 0,02 $ par comprimé
Prix de la marque Tylenol : 26,99 $ pour 390 comprimés, soit 0,07 $ par comprimé
Celui-là est probablement l’un des écarts de prix les plus impressionnants de la liste. Avec un coût d’environ 0,02 $ par comprimé comparativement à 0,07 $ pour ceux de Tylenol, la version Kirkland Signature est trois fois moins chère (3,5 fois moins cher pour être exact). Considérant qu’il s’agit d’un produit que plusieurs personnes gardent toujours à portée de main à la maison, ça peut valoir la peine de faire le switch de Tylenol à Kirkland pour économiser quelques dollars et quelques maux de tête!
Ibuprofène 200 mg
Chez Costco, la bouteille de 250 capsules d'ibuprofène est plus économique que celle de marque Advil.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 13,69 $ pour 250 capsules, soit 0,06 $ par capsule
Prix de la marque Advil : 28,99 $ pour 218 capsules, soit 0,13 $ par capsule
Si tu as besoin de renflouer ta réserve d'ibuprofène, la bouteille de la marque Kirkland Signature te coûtera littéralement moitié moins cher. C'est aussi une option particulièrement avantageuse si tu en utilises régulièrement à la maison pour les maux de tête, douleurs musculaires ou petits bobos du quotidien. De plus, le format géant risque de te durer vraiment longtemps.
Couches pour bébés
Costco offre des couches de marque maison pour un prix économique lorsqu'on les compare à celles de la marque nationale.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 46,99 $ pour une boîte de 198 couches, soit 0,24 $ par couche
Prix de la marque Huggies : 52,99 $ pour une boîte de 180 couches, soit 0,29 $ par couche
Quand on sait à quelle vitesse les couches peuvent disparaître avec un bébé (ou plusieurs bébés) à la maison, économiser quelques sous par unité peut faire une vraie différence à long terme. Les couches Kirkland Signature reviennent à environ 0,24 $ chacune, comparativement à 0,29 $ pour celles de Huggies, tout en offrant un format encore plus généreux. Bref, si ton ou ta mini passe à travers les couches à une vitesse impressionnante, cette option pourrait être franchement avantageuse pour ton budget.
Crème hydratante
Costco offre plusieurs options économiques concernant la crème hydratante, mais c'est la marque Kirkland qui l'emporte.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 11,49 $ pour deux bouteilles de 650 ml, soit 0,88 $ par 100 ml
Prix de la marque Lubriderm : 14,99 $ pour deux bouteilles de 710 ml, soit 1,06 $ par 100 ml
Tu passes rapidement à travers tes pots de crème hydratante? Sache que la version Kirkland Signature pourrait te faire économiser quelques dollars sans trop compliquer ta routine. Même si les bouteilles de Lubriderm sont légèrement plus grosses, le prix par 100 ml demeure plus avantageux du côté de Kirkland. C’est le genre de produit incontournable à avoir dans sa pharmacie et d'avoir de gros formats en stock, c'est toujours pratique.
Suppléments pour les cheveux, la peau et les ongles
Si tu as besoin de donner un petit coup de pouce à tes cheveux, ta peau ou tes ongles, les suppléments de la marque Kirkland pourraient t'être bien pratiques.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 13,99 $ pour 250 gélifiés, soit 0,05 $ par gélifié
Prix de la marque Nature's Bounty : 17,99 $ pour 220 gélifiés, soit 0,08 $ par gélifié
Les vitamines en gélifiés sont pratiques, mais elles peuvent aussi coûter étonnamment cher quand on les intègre à notre routine et qu'on les rachète à répétition. Avec un prix d’environ 0,05 $ par gélifié comparativement à 0,08 $ pour ceux de Nature’s Bounty, la version Kirkland Signature permet de faire des économies assez facilement. En plus, le pot contient davantage d'unité, ce qui veut dire moins d’allers-retours à la pharmacie ou au Costco.
Nettoyant corporel
Costco offre plusieurs options économiques concernant le nettoyant corporel, mais c'est la marque Kirkland qui l'emporte.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 9,99 $ pour deux contenants de 800 ml, soit 0,62 $ par 100 ml
Prix de la marque Olay : 17,99 $ pour deux contenants 887 ml, soit 1,01 $ par 100 ml
Pour un produit qu’on utilise pratiquement tous les jours sous la douche, l’écart de prix entre les deux options est quand même assez frappant. Même si les bouteilles d’Olay sont un peu plus grosses, la version Kirkland Signature revient beaucoup moins chère par 100 ml. Certes, ce n'est pas exactement le même produit, mais si tu souhaites faire de belles économies sur le long terme, Kirkland est le choix logique.
Comprimés antihistaminiques pour le contrôle des allergies
Costco de permet de payer trois fois moins cher pour des comprimés antihistaminiques en choisissant la marque Kirkland Signature.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 18,99 $ pour 180 comprimés, soit 0,11 $ par comprimé
Prix de la marque Aerius : 49,99 $ pour 130 comprimés, soit 0,39 $ par comprimé
Quand la saison des allergies frappe, les antihistaminiques peuvent rapidement devenir une dépense récurrente. Les comprimés Aerius qui reviennent à près de 0,39 $ chacun et ceux de la version Kirkland Signature sont offerts à 0,11 $ le comprimé, soit trois fois moins cher. 0,11$ par jour pour pouvoir tolérer le pollen, ça semble être un pas pire deal.
Comprimés pour le soulagement des douleurs musculaires
Si tu as mal au dos, choisir les comprimés pour le soulagement des douleurs musculaires Kirkland te permettra de payer trois fois moins cher que ceux de la marque Robax.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 12,99 $ pour 80 comprimés, soit 0,16 $ par comprimé
Prix de la marque Robax : 36,99 $ pour 102 comprimés, soit 0,36 $ par comprimé
Les douleurs musculaires ou les petits maux de dos arrivent souvent au pire moment, alors avoir ce type de comprimés sous la main te permettra d'alléger tes maux rapidement. Cela dit, la différence de prix entre les deux options est quand même assez intense : les comprimés Kirkland Signature reviennent à environ 0,16 $ chacun comparativement à 0,36 $ pour ceux de Robax. Encore une fois, l'option Kirkland remporte la bataille des prix avec une différence assez marquée.
Papiers essuie-tout
Concernant les rouleaux de papier essuie-tout, la marque Kirkland t'offre le meilleur rapport quantité-prix.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 24,99 $ pour douze rouleaux de 160 feuilles, soit 2,08 $ le rouleau
Prix de la marque Bounty : 25,99 $ (normalement 32,49 $) pour douze rouleaux de 91 feuilles, soit 2,17 $ le rouleau (normalement 2,71 $ le rouleau)
Même lorsque les essuie-tout Bounty sont en rabais, les rouleaux Kirkland Signature demeurent légèrement plus avantageux, et ce, tout en contenant beaucoup plus de feuilles. Au final, tu paies un peu moins cher par rouleau pour obtenir presque le double de feuilles, ce qui est quand même loin d’être négligeable pour un produit qu’on utilise pratiquement tous les jours. Disons que si tu as tendance à passer à travers les rouleaux à vitesse grand V, l’option Kirkland sera particulièrement rentable.
Rouleaux de papier hygiénique
Costco de permet de payer moins cher pour les rouleaux de papier hygiénique en choisissant la marque Kirkland Signature.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 23,99 $ pour 30 rouleaux de 380 feuilles, soit 0,80 $ par rouleau
Prix de la marque Charmin : 25,99 $ (normalement 32,49 $) pour 30 rouleaux, soit 0,87 $ par rouleau
Le papier hygiénique fait définitivement partie des achats qu’on ne peut pas vraiment éviter, alors aussi bien essayer d’économiser où c’est possible. Même lorsque les rouleaux Charmin sont en spécial, ceux de Kirkland Signature demeurent un peu moins chers par rouleau, ce qui peut finir par faire une différence sur plusieurs mois. On va se le dire, quand on vit avec des enfants, des colocataires ou simplement quelqu’un qui semble utiliser beaucoup trop de papier à chaque visite à la toilette, les formats géants deviennent rapidement une nécessité.
Préparation pour nourrisson
Costco offre de la préparation pour nourrisson de marque maison pour un prix économique lorsqu'on les compare à celle de la marque nationale.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 43,99 $ pour 1,36 kg, soit 3,24 $ par 100 g
Prix de la marque Enfamil A+ : 79,99 $ pour deux contenants de 765 g, soit 5,23 $ par 100 g
Quand on sait à quel point la préparation pour nourrissons peut coûter cher semaine après semaine, la différence de prix entre ces deux options est loin d’être négligeable. La version Kirkland Signature revient à environ 3,24 $ par 100 g, comparativement à plus de 5 $ par 100 g pour celle d’Enfamil A+.
Les deux préparations sont faites pour répondre aux besoins des bébés de 0 à 12 mois et contiennent du DHA (oméga-3), un nutriment important pour le développement du cerveau. La formule Kirkland Signature ProCare se distingue par l’ajout de 2'-FL, un prébiotique qui aide à soutenir la digestion et le système immunitaire, en plus d’être sans OGM. De son côté, Enfamil A+ met surtout l’accent sur sa teneur en DHA appuyée par des études cliniques et sur le fait qu’elle est largement recommandée par les pédiatres et utilisée dans plusieurs hôpitaux pour enfants.
Ainsi, si cette formule correspond aux besoins de l'enfant, pour les parents qui passent à travers plusieurs contenants par mois, choisir l’option Kirkland pourrait représenter des économies vraiment importantes à long terme.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.