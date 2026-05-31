6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en juin 2026
De quoi remplir ton calendrier sans vider ton compte!
L'arrivée du beau temps donne envie de profiter de chaque instant, et Montréal regorge d'expositions gratuites pour occuper tes journées de juin. Que tu préfères les œuvres contemporaines, les expériences en plein air ou les lieux qui racontent l'histoire de la ville, plusieurs options permettent de faire de belles découvertes sans dépenser un sou.
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Certaines de ces expos invitent à réfléchir, d'autres à s'évader ou à voir des endroits familiers sous un nouvel angle. Voici six expositions gratuites à mettre sur ta liste ce mois-ci.
La Montagne au cœur de Montréal
Quand : Dès le 1er juin 2026
Heures d'ouverture : Accessible en tout temps
Adresse : Parc du Mont-Royal, du monument de sir George‑Étienne Cartier au lac aux Castors, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu passes souvent par le Mont-Royal sans vraiment penser à son histoire, cette expo te donnera une toute nouvelle perspective. Réparties à différents endroits emblématiques du parc, une cinquantaine de photos d'archives montrent comment ce vaste espace vert a évolué au fil des 150 dernières années. Entre deux points de vue, tu peux comparer le Montréal d'autrefois à celui d'aujourd'hui tout en profitant d'une balade en plein air. C'est une façon originale de découvrir le parc autrement, que tu sois adepte de randonnée, de course ou simplement de promenades tranquilles.
Accessibilité : Exposition extérieure accessible gratuitement en tout temps. L'accessibilité varie selon les sentiers et les secteurs du parc.
Écomusée du fier monde
Gratuit : Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
Heures d'ouverture : Du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h
Adresse : 2050, rue Atateken, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce musée du Centre-Sud propose une plongée dans l'histoire sociale et ouvrière de Montréal à travers des expositions qui racontent le quotidien des gens qui ont façonné le quartier. Tu peux y découvrir l'exposition permanente À cœur de jour! Grandeurs et misères d'un quartier populaire, qui retrace l'évolution du Centre-Sud depuis l'industrialisation, ainsi que Au cœur du Centre-Sud : espaces publics, espaces partagés, qui explore l'importance des lieux de rassemblement dans la vie du quartier. Jusqu'au 14 juin, l'exposition temporaire Temps matériel réunit les artistes Francis Boisvert, Aglaë Brown et Linda Zheng autour d'une réflexion sur le patrimoine du Centre-Sud, tandis qu'Atelier SKÜLPT 303 met en valeur le travail d'artistes qui pratiquent la sculpture sur pierre jusqu'au 17 juin.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Barbie Expo
Gratuit : En tout temps
Quand : Du lundi au mercredi de 9 h à 18 h 30, jeudi et vendredi de 9 h à 21 h, le samedi de 9 h à 17 h et le dimanche de 12 h à 17 h
Adresse : 1455, rue Peel, niveau 3, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Impossible de ne pas ressentir une dose de nostalgie devant cette impressionnante collection. Les vitrines sont remplies de Barbies aux styles complètement différents, allant des modèles glamour aux personnages inspirés de vedettes et d'univers célèbres. Même les personnes qui n'ont jamais collectionné ces poupées risquent d'être surprises par la diversité des créations présentées. C'est une visite légère, colorée et remplie de découvertes.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Musée de l'Holocauste Montréal
Gratuit :
- Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
- Pour plusieurs personnes éligibles comme les journalistes, les survivant.e.s de l’Holocauste et les bénéficiaires de l’aide sociale, voir la liste complète ici
- Tous les dimanches jusqu’au 30 juin 2026
Heures d'ouverture : Du lundi au jeudi de 10 h à 17 h, le dimanche de 10 h à 16 h, le vendredi à partir de 10 h (l'heure de fermeture varie)
Adresse : 5151, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Musée de l’Holocauste offre un espace de mémoire et de réflexion consacré aux six millions de personnes juives assassinées durant l’Holocauste par le régime nazi et ses collaborateurs entre 1933 et 1945. À travers des témoignages de survivant.e.s établi.e.s à Montréal, des objets d'époque et des archives historiques, la visite permet de mieux comprendre les conséquences humaines de cette tragédie et l'importance de préserver cette mémoire pour les générations actuelles et futures. C'est une expérience à la fois éducative et profondément touchante qui invite à la réflexion sur les dangers de la haine, du racisme et de l'intolérance.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, l’exposition permanente ne s’adresse pas aux moins de 8 ans
Festival Mural
Prix : Accès gratuit - Certains spectacles payants
Quand : Du 4 au 14 juin 2026
Adresse : Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Chaque année, le festival MURAL transforme le boulevard Saint-Laurent en immense galerie à ciel ouvert. En te promenant dans le secteur, tu peux voir des artistes créer des murales monumentales sous tes yeux, découvrir des installations temporaires et profiter d'une programmation qui mélange art, musique et culture urbaine. Même si tu connais déjà le quartier, l'ambiance est complètement différente pendant le festival. C'est une occasion parfaite de marcher dans Montréal, de faire de belles découvertes visuelles et de voir comment l'art prend vie directement dans l'espace public.
Accessibilité : Toutes les zones du festival sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite
« Découper le paysage » - Ariane Valade
Gratuit : Entrée libre
Quand : Du 23 mai au 30 août 2026
Heures d'ouverture : Le samedi et le dimanche de 12 h à 17 h
Adresse : Maison Antoine-Beaudry, 14678, rue Notre-Dame E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition propose un regard différent sur les paysages qui nous entourent et sur les traces que nous laissons dans notre environnement. À travers un travail minutieux mêlant impression, broderie et art textile, Ariane Valade déconstruit puis recompose des paysages réels ou imaginaires pour explorer notre relation à la nature, à la mémoire et au passage du temps. Même si les thèmes abordés sont profonds, les œuvres invitent surtout à prendre une pause, à observer les détails et à réfléchir à ce qui façonne notre identité collective.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
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