Rabais de 50 $ sur les immatriculations au Québec : combien tu gagnes (ou perds) vraiment
Dans certaines régions, la facture reste plus salée qu'avant. 😳
Le gouvernement Fréchette a annoncé le 25 mai dernier une réduction de 50 $ sur les droits d'immatriculation au Québec, applicable à partir de l'automne prochain. Sur papier, c'est une mesure pour alléger le coût de la vie. Sur les factures, c'est une autre histoire, car le portrait est plus nuancé selon l’endroit où tu vis.
De septembre 2026 à août 2027, les frais d'immatriculation seront automatiquement réduits de 50 $ pour tous les véhicules de promenade à essence, hybrides, hybrides rechargeables et diesel — soit près de 4,9 millions de véhicules au Québec. La seule exception : les voitures 100 % électriques.
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Cependant, si tu habites dans le Grand Montréal, à Québec, à Gatineau ou à Sherbrooke, 50 $, ça ne couvre pas forcément les hausses que tu absorbes depuis 2025.
D'abord, c'est quoi la TIV?
La taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade (TIV) est une taxe supplémentaire que les municipalités ont le droit d'imposer depuis 2023 pour financer le transport collectif. Contrairement à la contribution au transport en commun de 30 $, perçue par la province depuis 1992, la TIV est versée directement à la municipalité. Et, plusieurs villes n'ont pas tardé à s'en servir.
Résultat : depuis 2025, des centaines de milliers d'automobilistes à la plaque « Je me souviens » paient une TIV qui n'existait pas deux ans plus tôt ou qui a fortement augmenté. C'est là que le rabais de 50 $ perd une bonne partie de son impact, selon plusieurs.
Le vrai calcul selon l’endroit où tu vis
Voici l'évolution de la TIV par région au cours des deux dernières années, et ce que le rabais Fréchette couvre réellement :
La TIV a connu de fortes hausses au Québec dans les dernières années. Narcity Québec
Le Grand Montréal : une hausse de 154 % en deux ans
C'est dans la région métropolitaine que la pilule passe le moins bien. En 2024, la TIV de l'ARTM était à 59 $ par véhicule. En 2025, les maires de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) l'ont fait passer à 150 $, une hausse de 154 %, pour éponger un déficit de 361 millions de dollars lié au transport collectif. En 2026, elle grimpe encore à 153,45 $ après indexation.
Un.e résident.e de la CMM avec un véhicule de promenade standard paie aujourd'hui plus de 400 $ pour son immatriculation annuelle — droits, assurance, TIV et contribution au transport en commun compris.
Et à Québec? La TIV est passée de 0 $ à 61,10 $ en deux ans
La capitale nationale n'a adopté sa TIV qu'en 2025, la faisant passer de 0 $ à 60 $, puis à 61,10 $ en 2026 après indexation. Dans ce cas, le rabais de 50 $ ne compense pas entièrement la hausse : les automobilistes de la ville de Québec paient encore 11,10 $ de plus qu'en 2024.
Gatineau : la moins bien servie
À Gatineau, la TIV a été introduite à 60 $ en 2025, puis grimpe à 90 $ en 2026 — une augmentation supplémentaire de 30 $ en un an. Au total, les automobilistes de la ville de l'Outaouais paient 90 $ de TIV de plus qu'en 2024, et le rabais provincial de 50 $ ne couvre que la moitié de cette hausse.
Sherbrooke et la MRC Rivière-du-Nord : un vrai gain, mais modeste
Dans ces deux régions, la TIV introduite en 2025 est restée relativement stable en 2026. Le rabais de 50 $ dépasse la hausse encaissée depuis 2024, ce qui se traduit par une baisse nette réelle, d'environ 15 $ à Sherbrooke et 12 $ dans la MRC Rivière-du-Nord.
Ceux et celles qui profitent vraiment du rabais : le reste du Québec
Si tu habites dans une région sans TIV — et c'est la majorité du territoire québécois — le rabais de 50 $ est un gain net direct. Ta facture baisse de 50 $, sans aucune hausse à absorber. C'est pour ces automobilistes que la mesure a le plus d'impact concret.
Rabais ou pas, la facture reste salée
Au final, le coût de ta facture baissera réellement de 50 $, mais ça reste tout de même une réduction sur un montant toujours à la hausse. C'est un peu comme un rabais du Boxing Day sur un item dont le prix a triplé depuis l'an passé — t'as beau avoir un coupon, tu paies encore plus cher qu'avant.
Et ça, c'est sans compter si tu as plusieurs véhicules, une moto ou une voiture 100 % électrique — auquel cas le rabais ne s'applique pas du tout.
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